Thị trường hạt tiêu ngày 25/1: Cận Tết, giao dịch hạt tiêu khá trầm lắng

Thị trường trong thời điểm hiện tại khá trầm lắng với giao dịch cầm chừng, do cận Tết, một số công ty xuất khẩu, chế biến sắp nghỉ lễ. Các giao dịch chủ yếu mua đầu cơ. Bên cạnh đó, tiêu vụ mới chưa đưa ra thị trường nhiều.

Giá hạt tiêu trong nước hôm nay giảm nhẹ 500 đồng/kg tại một số tỉnh trọng điểm, giao dịch quanh mức 79.500 – 82.500 đồng/kg. Đồng Nai và Gia Lai chốt mức giá thấp nhất, Đắk Lắk, Đắk Nông và Bình Phước có mức giá cao nhất.

Giá hạt tiêu trong nước hôm nay giảm nhẹ 500 đồng tại một số tỉnh trọng điểm, giao dịch quanh mức 79.500 – 82.500 đồng/kg.

Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, tính từ ngày đầu năm đến ngày 15/1/2024 đến nay cả nước xuất khẩu 7.530 tấn tiêu tổng trị giá 29,787 triệu USD.

Mục tiêu là đến năm 2025, kim ngạch xuất khẩu của toàn ngành hạt tiêu và gia vị đạt trên dưới 2 tỷ USD, với tổng sản lượng từ 400.000 - 500.000 tấn, với định hướng phát triển bền vững ngành hạt tiêu và gia vị nhằm đưa Việt Nam trở thành điểm đến được chọn lựa đầu tiên trong chuỗi cung cấp gia vị toàn cầu.

Theo nguồn Hiệp hội Hạt tiêu Quốc tế (IPC), giá tiêu thế giới hôm nay có diễn biến như sau:

- Giá tiêu đen Lampung Indonesia chốt ở 3.913 USD/tấn, không đổi;

- Giá tiêu đen Brazil ASTA 570 chốt ở 3.850 USD/tấn, không đổi;

- Giá tiêu đen Kuching (Malaysia) ASTA chốt ở 4.900 USD/tấn, không đổi;

- Giá tiêu trắng Muntok Indonesia chốt ở 6.169 USD/tấn, không đổi;

- Giá tiêu trắng Malaysia ASTA chốt ở 7.300 USD/tấn, không đổi.

Trong 18 ngày đầu tháng 01/2024, giá hạt tiêu đen và hạt tiêu trắng xuất khẩu tăng tại Indonesia, nhưng ổn định tại Brazil, Việt Nam so với cuối năm 2023.

Tại cảng Lampung ASTA của Indonesia, ngày 18/01/2024, giá hạt tiêu đen xuất khẩu tăng 25 USD/tấn so với ngày 29/12/2023, lên mức 3.912 USD/tấn. Giá hạt tiêu trắng xuất khẩu tăng 68 USD/tấn so với ngày 29/12/2023, lên mức 6.168 USD/tấn.

Tại cảng khu vực thành phố Hồ Chí Minh của Việt Nam, ngày 18/01/2024, giá hạt tiêu đen loại 500g/l và 550g/l xuất khẩu mức 3.900 USD/tấn và 4.000 USD/tấn, ổn định so với ngày 29/12/2023. Giá hạt tiêu trắng cũng ổn định ở mức 5.700 USD/tấn.

Tại Brazil, ngày 18/01/2024, giá hạt tiêu đen xuất khẩu ở mức 3.270 USD/tấn, ổn định so với ngày 29/12/2023.

Dự báo giá hạt tiêu thế giới vẫn sẽ duy trì ở mức cao ngay cả khi Việt Nam đã bắt đầu bước vào vụ thu hoạch mới. Năm nay, người trồng hạt tiêu Việt Nam không ồ ạt bán ra như những vụ trước do có sự hỗ trợ của giá nông sản khác như sầu riêng, cà phê tăng cao.

Thị trường kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Hoa Kỳ (FED) sẽ cắt giảm lãi suất tại kỳ họp sắp tới sẽ hỗ trợ giá cả hàng hóa khởi sắc trở lại, trong khi các nước nhập khẩu sẽ tăng mua do lượng dự trữ đã cạn kiệt và mối lo thiếu hụt nguồn cung từ các quốc gia sản xuất hàng đầu. Nhiều khả năng trên thị trường hạt tiêu thế giới sẽ xảy ra hiện tượng tranh mua đẩy giá lên cao như năm 2021.

Trong 18 ngày đầu tháng 1/2024, giá hạt tiêu đen tại thị trường nội địa biến động theo xu hướng giảm. Theo Hiệp hội Hạt tiêu Việt Nam(VPA), các doanh nghiệp xuất khẩu gần như chỉ mua cầm chừng để giao cho các đơn hàng đã ký kết. Trong khi đó, tại nhiều địa phương đã bước vào vụ thu hoạch rộ, vì vậy đây là thời điểm các doanh nghiệp chờ đợi lượng hàng nhiều hơn để có thể mua giá tốt hơn.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 18/1/2024, giá hạt tiêu đen giảm 2.000 – 4.000 đồng/kg so với cuối tháng 12/2023 (tùy từng khu vực khảo sát), xuống còn 78.500 – 81.500 đồng/kg. Giá hạt tiêu trắng ở mức 109.000 đồng/kg, giảm 2.000 đồng/kg so với đầu tháng 1/2024, nhưng vẫn cao hơn nhiều so với mức giá 93.000 đồng/kg cùng kỳ năm 2023.

Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan, xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam năm 2023 đạt xấp xỉ 265,9 nghìn tấn, trị giá 910,5 triệu USD, tăng 16,3% về lượng, nhưng giảm 6,2% về trị giá so với năm 2022. Tính riêng tháng 12/2023, xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam đạt 20,28 nghìn tấn, trị giá 77,56 triệu USD, tăng 0,2% về lượng, nhưng giảm 0,2% về trị giá so với tháng11/2023, so với tháng 12/2022 giảm 0,7% về lượng, nhưng tăng 5,5% về trị giá.

Dự báo xuất khẩu hạt tiêu năm 2024 sẽ thuận lợi về giá. Sản lượng hạt tiêu vụ mùa năm 2024 của Việt Nam dự báo giảm, mặc dù tình hình kinh tế thế giới vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro, tuy nhiên, các doanh nghiệp bắt buộc phải mua hàng dự trữ để bù đắp cho những thiếu hụt nguồn cung trước đó. Đây được cho là nguyên nhân khiến giá hạt tiêu tăng mạnh.

Năm 2024, ngành hạt tiêu Việt Nam nhiều khả năng vẫn sẽ khai thác tốt thị trường Hoa Kỳ, Trung Quốc, EU và các thị trường tiềm năng khác. Với vị thế là nguồn cung hạt tiêu số 1 thế giới nhờ nguồn cung ổn định và chất lượng đảm bảo, hạt tiêu Việt Nam sẽ thuận lợi thâm nhập vào các thị trường.