Giá gạo xuất khẩu Thái Lan, Việt Nam tăng mạnh; chỉ 1 tuần giá lúa đã tăng 1.000 đồng/kg

Kho gạo xuất khẩu đi Philippines, Trung Quốc tại tỉnh Long An. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Giá gạo xuất khẩu tại các “vựa lúa” châu Á tiếp tục nới rộng đà tăng mạnh trong tuần này trong bối cảnh lệnh cấm xuất khẩu gạo gần đây của quốc gia xuất khẩu gạo hàng đầu Ấn Độ tiếp tục làm dấy lên lo ngại về nguồn cung mặt hàng lương thực thiết yếu này trên toàn cầu.

Giá gạo của Việt Nam và Thái Lan hiện đã tăng gần 20% giá trị kể từ lệnh cấm xuất khẩu gạo trắng non-basmati của Ấn Độ có hiệu lực trong tháng 7/2023.

Giá gạo 5% tấm của Thái Lan được chào bán ở mức 650-655 USD/tấn, mức cao nhất kể từ tháng 10/2008, so với mức 627-630 USD/tấn trong tuần trước.

Một nhà giao dịch tại Bangkok cho biết nguồn cung gạo mới đã bị hạn chế. Trong khi một nhà giao dịch khác cho biết nhu cầu gạo từ khắp nơi trên thế giới đang tăng lên, trong đó có Indonesia, châu Phi và Philippines.

Ông này cho rằng “có thể có nhiều nguồn cung gạo hơn, nhưng các nhà xay xát có thể giữ lại để sau đó bán với giá cao hơn.”



Giá gạo 5% tấm của Việt Nam được chào bán ở mức 620-630 USD/tấn, mức cao nhất kể từ tháng 7/2008, và tăng so với mức 590-600 USD/tấn trong tuần trước đó.

Một nhà giao dịch tại thành phố Hồ Chí Minh cho hay hoạt động buôn bán bị hạn chế do các nhà xuất khẩu vẫn dự đoán giá gạo sẽ tăng hơn nữa.

Một thương nhân khác cho biết các nhà xuất khẩu không ký hợp đồng xuất khẩu mới do giá gạo trong nước ngày càng đắt đỏ, khiến họ khó đảm bảo đủ nguồn cung cho các hợp đồng.

Gạo đồ 5% tấm của Ấn Độ được báo giá ở mức kỷ lục 460-467 USD/tấn trong tuần này, tăng so với mức 450-455 USD/tấn của tuần trước do nhu cầu chuyển sang loại gạo này sau lệnh cấm đối với loại gạo non-basmati.

Một nhà xuất khẩu cho biết một số người đã mua gạo ở mức giá kỷ lục, vì các nhà xuất khẩu gạo của Thái Lan đang báo giá thậm chí còn cao hơn.

Trong khi đó, một quan chức của Bộ Thương mại cho biết nước láng giềng Bangladesh đang dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu gạo thơm do dự trữ nội địa tốt và mùa màng đạt kỷ lục.

Giá lúa gạo hôm nay ngày 13/8/2023 tại thị trường trong duy trì ổn định. Tuần qua, giá nhiều loại lúa đã tăng từ 300 – 1.000 đồng/kg.

Cụ thể: Tại An Giang, theo cập nhật của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh An Giang, giá lúa IR 504 ở mức 7.300 - 7.500 đồng/kg; OM 18 ở mức 7.800 - 8.000 đồng/kg; lúa Đài thơm 8 ở mức 7.400 - 7.600 đồng/kg; OM 5451 ở 7.300 - 7.600 đồng/kg; Nàng Hoa 9 có giá 7.200 - 7.600 đồng/kg; lúa Nhật cũng ổn định ở mức 7.800 - 8.000 đồng/kg; lúa Nàng Nhen (khô) ở mức 13.000 đồng/kg.

Với lúa nếp, nếp Long An (tươi) ở mức 6.700 - 7.000 đồng/kg; giá nếp An Giang tươi ở mức 6.300 - 6.600 đồng/kg; nếp AG (khô) ở mức 7.700 - 7.900 đồng/kg; nếp Long An (khô) có giá 7.700 - 7.900 đồng/kg.

Với mặt hàng gạo, giá gạo nguyên liệu duy trì ổn định trong phiên cuối tuần. Theo đó, giá gạo nguyên liệu ở mức 12.100 - 12.200 đồng/kg; giá gạo thành phẩm ở mức 14.100 đồng/kg.

Với mặt hàng phụ phẩm, giá tấm IR 504 duy trì ở mốc 11.600 đồng/kg; cám khô ở mức 7.600 đồng/kg.

Trên thị trường gạo nội địa, tại An Giang, giá các loại gạo bán lẻ duy trì ổn định. Giá gạo trắng thông dụng ở mức 15.500 đồng/kg; gạo Nàng Hoa 19.000 đồng/kg; gạo Sóc thường 16.000 đồng/kg, Sóc Thái 18.500 đồng/kg; gạo thơm Đài Loan 21.000 đồng/kg.

Giá lúa gạo hôm nay duy trì ổn định

Theo các thương lái tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, cuối tuần lượng gạo nguyên liệu vê ít, các kho mua chậm. Thị trường lúa gạo tạm ngưng trệ trong phiên cuối tuần.



Trong tuần qua, giá lúa gạo tại thị trường nội địa liên tục đều chỉnh tăng mạnh trong đầu và giữa tuần. Tuy nhiên, trong 2 phiên cuối tuần, giá lúa gạo quay đầu giảm. Mặc dù vậy, kết thúc tuần qua, giá nhiều chủng loại lúa vẫn tăng mạnh so với tuần trước đó. Cụ thể như Đài thơm 8 tăng 500 đồng/kg, OM 18 tăng 800 – 1.100 đồng/kg; IR 504 và OM 5451 tăng từ 300 – 500 đồng/kg.

Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, tính từ 3 - 10/8/2023, giá lúa gạo trong nước đã tăng từ 500 – 1.300 đồng/kg. Theo đó, bình quân giá lúa thường tại ruộng ở mức 7.800, tăng 600 đồng/kg; lúa thường tại kho ở mức 9.400, tăng 700 đồng/kg; lứt loại 1 ở mức 12.950 đồng/kg, tăng 1.300 đồng/kg; gạo xát trắng loại 1 ở mức 14.900 đồng/kg, tăng 1.300 đồng/kg; 5% tấm 14.600 đồng/kg, tăng 1.000 đồng/kg; 15% tấm ở mức 14.350 đồng/kg, tăng 1.000 đồng/kg; 25% tấm ở mức 14.033 đồng/kg, tăng 1.000 đồng/kg.

Hiện tại, do giá lúa gạo đang neo ở mức cao, nhiều thương lái, doanh nghiệp tạm ngưng gom hàng để quan sát thị trường.

Trên thị trường xuất khẩu gạo, theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, ngày 10/8, giá gạo xuất khẩu 5% tấm giao dịch ở mức 638 USD/tấn; gạo 25% tấm ở mức 618 USD/tấn.

Trong tuần qua, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục điều chỉnh tăng 20 USD/tấn so với tuần trước.

Giá lúa gạo trong nước liên tục tăng cao khiến nhiều doanh nghiệp gặp khó, không ít doanh nghiệp phải xin dời đơn hàng đến vụ Đông Xuân năm sau.