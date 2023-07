Giá điện, lương thực, thực phẩm đẩy CPI tháng 7 tăng mạnh

Tổng cục Thống kê cho biết, giá lương thực, thực phẩm và giá điện sinh hoạt tăng là những nguyên nhân chính làm chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7/2023 tăng 0, 45% so với tháng trước.

Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng chính, có 10 nhóm hàng tăng giá so với tháng trước; riêng nhóm bưu chính viễn thông giá giảm 0,12%.



Theo Tổng cục Thống kê, chỉ số giá nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tháng 7/2023 tăng 0,63% so với tháng trước, tác động làm CPI chung tăng 0,21 điểm phần trăm, trong đó lương thực tăng 0,31%, tác động tăng 0,01 điểm phần trăm; thực phẩm tăng 0,79%, tác động tăng 0,17 điểm phần trăm; ăn uống ngoài gia đình tăng 0,39%, tác động tăng 0,03 điểm phần trăm.

Trong tháng 7, giá gạo trong nước tăng theo giá gạo xuất khẩu, các quốc gia tích cực thu mua gạo nhằm bảo đảm an ninh lương thực khi hiện tượng El Nino được dự báo sẽ tác động tiêu cực đến hoạt động canh tác nông nghiệp trên toàn cầu. Chỉ số giá nhóm gạo tăng 0,24% (Gạo tẻ thường tăng 0,28%, gạo tẻ ngon tăng 0,14%, gạo nếp tăng 0,1%).

Giá gạo tẻ thường dao động từ 13.000-16.700 đồng/kg; giá gạo Bắc Hương từ 18.500-22.500 đồng/kg; giá gạo tẻ ngon Nàng Thơm chợ Đào từ 19.000-20.900 đồng/kg; giá gạo nếp từ 25.000-34.800 đồng/kg.

Giá gạo tăng tác động đến giá các mặt hàng lương thực chế biến như giá mỳ sợi, mỳ, phở, cháo ăn liền tăng 0,49%; bún, bánh phở, bánh đa tăng 0,36%.

Cùng với đó, giá thịt lợn cũng tăng 2,7% so với tháng trước do nhu cầu tiêu dùng tăng cao vào mùa du lịch, tác động làm CPI chung tăng 0,09 điểm phần trăm. Tính đến ngày 25/7/2023, giá thịt lợn hơi cả nước dao động khoảng 59.000-64.000 đồng/kg, tăng khoảng 2.000 đồng/kg so với tháng trước. Theo đó, giá mỡ động vật tăng 5,14% so với tháng trước; giá thịt chế biến tăng 1,07%, trong đó thịt quay, giò chả tăng 1,19% và thịt chế biến khác tăng 0,22%.

Nhu cầu tiêu dùng tăng cao vào dịp nghỉ hè du lịch, cùng với giá điện tăng đã tác động đến giá một số mặt hàng như: Giá thịt gia cầm tăng 0,57% so với tháng trước, trong đó giá thịt gà tăng 0,46%; giá thịt gia cầm khác tăng 0,94%. Giá thủy hải sản tươi sống tăng 0,14%, trong đó giá cá tăng 0,67%; giá thủy sản chế biến tăng 0,21%.

Giá nước mắm, nước chấm tăng 0,43% so với tháng trước; đường, mật tăng 0,8%; sữa, bơ, pho mát tăng 0,31%; bánh, mứt, kẹo tăng 0,17%; chè, cà phê, ca cao tăng 0,38% do nhu cầu tiêu dùng tăng và giá đường thế giới duy trì ở mức cao.

Giá rau tươi, khô và chế biến tăng 1,69% so với tháng trước, chủ yếu do thời tiết nắng nóng kéo dài, một số loại rau, củ hết mùa, trong khi nhu cầu ăn uống ngoài gia đình tăng cao theo mùa du lịch. Trong đó, giá bắp cải tăng 6,06%; su hào tăng 4,14%; cà chua tăng 2,62%; rau gia vị tăng 2,56%; khoai tây tăng 2,02%; đỗ quả tươi tăng 1,3%.

Trong tháng 7, chỉ số giá nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng cũng tăng 0,51% so với tháng trước do nhiều nguyên nhân. Trong đó, riêng việc tăng giá điện từ tháng 5/2023 đã khiến giá điện sinh hoạt tháng 7 tăng 3,87% so với tháng trước, giá nước sinh hoạt tăng 0,47% do thời tiết nắng nóng kéo dài, dẫn đến nhu cầu sử dụng điện, nước của người dân tăng lên.

Chỉ số giá các nhóm hàng hóa khác cũng tăng lên do yếu tố mùa vụ hoặc chi phí đầu vào đã tăng.