Giá cao su đồng loạt tăng mạnh trở lại, nhu cầu từ Trung Quốc đang trên đà hồi phục

Tại Nhật Bản, ngày 17/5/2025, giá cao su RSS3 kỳ hạn tháng 5/2025 tại Sở Giao dịch Hàng hóa Osaka (OSE) ở mức 308,1 JPY (Yên)/kg, tăng 6,1% (tương đương tăng 53,3 JPY/kg) so với cuối tháng 4/2025.

Tại Thái Lan: Ngày 17/5/2025, giá cao su RSS3 tăng 3,5% (tương đương 2,6 Baht/kg) so với cuối tháng trước, lên 76,2 Baht/kg.

Tại Thượng Hải: trên Sàn Giao dịch Hàng hóa tương lai (SHFE), ngày 17/5/2025, giá cao su tự nhiên kỳ hạn tháng 5/2025 tăng 1,1% (155 CNY (NDT)/tấn) so với cuối tháng trước, đạt 14.785 NDT/tấn.

Cuộc đàm phán thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc đạt kết quả tích cực khi hai bên nhất trí giảm mạnh thuế suất trong thời hạn 90 ngày. Theo đó, Hoa Kỳ sẽ giảm thuế nhập khẩu hàng hóa từ Trung Quốc từ mức 145% xuống còn 30%, và Trung Quốc cũng hạ thuế đối với hàng hóa từ Hoa Kỳ từ 125% xuống 10%.

Đồng thời, giá cao su trên thị trường cũng được hỗ trợ bởi nhu cầu từ thị trường Trung Quốc đang trên đà hồi phục trở lại. Theo số liệu do Tổng cục Hải quan Trung Quốc công bố, lượng cao su thiên nhiên và tổng hợp (bao gồm cả mủ cao su Latex) nhập khẩu của Trung Quốc trong tháng 4 đạt 685.000 tấn, tăng 31% so với mức 523.000 tấn cùng kỳ năm 2024. Lũy kế trong 4 tháng đầu năm 2025, Trung Quốc nhập khẩu tổng cộng 2,869 triệu tấn cao su thiên nhiên và tổng hợp, tăng 23,2% so với mức 2,329 triệu tấn cùng kỳ năm 2024.

Trong khi đó, Cơ quan quản lý cao su Thái Lan cho biết mùa khai thác cao su năm 2025 tại nước này sẽ bị hoãn lại một tháng. Đây là một trong những biện pháp bình ổn giá cao su trong nước của Thái Lan, điều này tất yếu sẽ ảnh hưởng đến xu hướng giá cao su thiên nhiên toàn cầu. Thái Lan hiện là nước sản xuất và xuất khẩu cao su lớn nhất thế giới.



Đến hôm nay (27/5), giá cao su kỳ hạn trên thị trường Nhật Bản tiếp tục tăng do được hỗ trợ bởi sự hồi phục của thị trường Thượng Hải, cùng lo ngại về nguồn cung thắt chặt do thời tiết xấu tại quốc gia sản xuất hàng đầu – Thái Lan. Tuy nhiên, mức tăng được giới hạn bởi sự không chắc chắn về thuế quan thương mại.

Hợp đồng cao su giao kỳ hạn tháng 10/2025 JRUc6 trên sàn giao dịch Osaka (OSE) hôm nay tăng 3,9 JPY, tương đương 1,2%, lên mức 321,1 JPY (2,3 USD)/kg.

Hợp đồng cao su giao kỳ hạn tháng 9/2025 SNRv1 trên sàn giao dịch Thượng Hải (SHFE) tăng 20 CNY, tương đương 0,1% xuống mức 14.390 CNY (2.002 USD)/tấn.

Hợp đồng cao su kỳ hạn tháng 6/2025 STFc1 trên sàn SICOM Singapore giao dịch quanh mức 170 US cent/kg, tăng 0,5%.

Đồng JPY được giao dịch ở mức 142,35 JPY đổi 1 USD, so với mức 142,51 JPY đổi 1 USD trong phiên giao dịch chiều thứ Hai (26/5) tại châu Á.

Cao su thường có sản lượng thấp từ tháng 2 - tháng 5, trước khi bước vào mùa thu hoạch cao điểm kéo dài đến tháng 9. Cơ quan khí tượng Thái Lan cảnh báo về khả năng thiệt hại mùa màng, khi mưa lớn có thể gây lũ quét tại khu vực phía Nam nước này từ ngày 26 – 27/5.

Volvo Cars VOLCARb.ST sẽ cắt giảm 3.000 việc làm với vị trí chủ yếu là nhân viên văn phòng, như một phần của quá trình tái cấu trúc được công bố hồi tháng trước, khi công ty này phải vật lộn với chi phí cao, nhu cầu xe điện chậm lại và bất ổn thương mại.

Cao su tự nhiên thường chịu sự điều chỉnh của giá dầu khi cạnh tranh thị phần với cao su tổng hợp được sản xuất từ dầu thô. Giá dầu duy trì vững, khi thông tin cho rằng 8 nước thuộc OPEC+ cam kết cắt giảm sản lượng dầu tình nguyện sẽ họp vào 31/5/2025.

Theo số liệu của Cục Hải quan, trong tháng 4/2025, xuất khẩu cao su của Việt Nam đạt 71.866 tấn, trị giá 139,46 triệu USD, giảm mạnh 33,3% về lượng và giảm 35,2% về trị giá so với tháng trước, so với cùng kỳ năm ngoái giảm 2,4% về lượng nhưng tăng 18,6% về trị giá.

Tính chung 4 tháng đầu năm 2025, xuất khẩu cao su của nước ta đạt 452.504 tấn, trị giá 872,78 triệu USD, giảm 7,2% về lượng nhưng vẫn tăng mạnh 20,4% về trị giá so với cùng kỳ năm 2024 nhờ giá ở mức cao.

Giá bình quân cao su xuất khẩu trong tháng 4/2025 đạt 1.941 USD/tấn, giảm 2,8% so với tháng trước, nhưng vẫn tăng 21,5% so với cùng kỳ năm 2024. Tính chung 4 tháng đầu năm 2025, giá bình quân cao su xuất khẩu đạt 1.929 USD/tấn, tăng 29,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong tháng 4/2024, lượng cao su xuất khẩu sang hầu hết các thị trường tiêu thụ chính như Ấn Độ, Hàn Quốc, Indonesia, Thổ Nhĩ Kỳ… giảm so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, xuất khẩu cao su sang thị trường tiêu thụ lớn nhất là Trung Quốc tiếp tục tăng tháng thứ ba liên tiếp.

Xuất khẩu cao su sang thị trường Trung Quốc trong tháng 4/2025 đạt 47.579 tấn, trị giá 90,2 triệu USD, tăng 12,9% về lượng và tăng 41,7% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái.

Tính chung 4 tháng đầu năm 2025, lượng cao su sang xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc đạt tổng cộng 323.537 tấn, giảm 1,9% so với cùng kỳ năm 2024. Tuy nhiên, trị giá xuất khẩu thu về vẫn tăng tới 30,8%, lên mức 616,5 triệu USD. Trung Quốc tiêu thụ 71,5% tổng lượng và 70,6% tổng kim ngạch cao su xuất khẩu của Việt Nam.

Xuất khẩu cao su sang các thị trường lớn tiếp theo là Ấn Độ và Hàn Quốc đều ghi nhận mức giảm mạnh trong tháng 4/2025, lần lượt giảm 42,4% và 18,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế 4 tháng đầu năm, lượng cao su xuất khẩu sang Ấn Độ đạt 19.819 tấn, giảm 47,5% so với cùng kỳ năm 2024; và sang Hàn Quốc đạt 12.970 tấn, giảm 14,7%.

Ngoài ra, xuất khẩu cao su sang nhiều thị trường khác như Đài Loan, Nga, Brazil, Sri lanka và Italia cũng giảm mạnh trong 4 tháng đầu năm 2025.

Ngược lại, xuất khẩu cao su sang Malaysia và Indonesia tăng trưởng rất mạnh. Trong đó, xuất khẩu tới Malaysia đạt 12.046 tấn, tăng 99,4%, tới Indonesia đạt 12.240 tấn, tăng 340,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Với sự phục hồi của giá cao su thế giới và nhu cầu đang tăng trở lại từ thị trường Trung Quốc, xuất khẩu cao su của Việt Nam được dự báo sẽ diễn biến theo chiều hướng tích cực trong thời gian tới.