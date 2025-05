Giá cà phê liên tục đảo chiều, lại tăng lên mạnh mẽ hôm nay

Trên Sàn giao dịch London, giá cà phê trực tuyến robusta hợp đồng giao tháng 7/2025 chốt phiên ở mức 5.291 USD/tấn, tăng 3,22% (165 USD/tấn) so với phiên giao dịch trước; hợp đồng giao tháng 9/2025 tăng 2,95% (150 USD/tấn), lên mức 5.231 USD/tấn.

Trên Sàn giao dịch New York, giá cà phê arabica giao tháng 7/2025 phục hồi nhẹ 0,19% (0,75 US cent/pound) so với phiên giao dịch trước, đạt 385,4 US cent/pound; hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2025 tăng 0,32% (1,2 US cent/pound), đạt 378,7 US cent/pound.

Giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên dao động ở mức 129.000 – 130.000 đồng/kg, tăng 2.400 - 2.800 đồng/kg so với ngày hôm qua.

Theo đó, thương lái tại hai tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông điều chỉnh giá thu mua cà phê lên mốc 130.000 đồng/kg.

Tương tự, giá giao dịch cà phê tại tỉnh Gia Lai cũng lên mức 129.700 đồng/kg.

Tại Lâm Đồng, giá thu mua cà phê đứng ở mức thấp nhất là 129.000 đồng/kg.

Tháng 4/2025, giá cà phê Robusta giao tháng 7/2025 tăng 39 USD/tấn, giá cà phê Arabica giao tháng 7/2025 tăng 26,6 cent/lb. Trái ngược với đó, cà phê trong nước giảm trung bình 2.000 đồng/kg.

Thị trường cà phê trên các sàn tài chính quốc tế như London hay New York chịu ảnh hưởng nặng bởi yếu tố vĩ mô. Trong khi đó, thị trường "hàng thực" tại Việt Nam lại vận hành theo kiểu, giá cao nông dân bán, giá thấp thì nông dân để đó vì chưa cần tiền.

Do đó, thị trường cà phê năm nay, nông dân là người điều tiết thị trường, không phải các doanh nghiệp hay nhà mua hàng nước ngoài.

Theo số liệu từ Cục Hải quan (Bộ Tài chính), từ đầu năm đến hết ngày 15/4/2025, tổng sản lượng cà phê xuất khẩu của Việt Nam đạt 580,999 tấn, kim ngạch tăng gần 47%, đạt 3,3 tỷ USD. Với kết quả này, cà phê đã vượt qua thủy sản để trở thành mặt hàng nông sản có kim ngạch xuất khẩu lớn thứ hai, chỉ sau gỗ và các sản phẩm từ gỗ.

Các chuyên gia ngành cà phê nhận định, giá cà phê trong nước nhiều khả năng tiếp tục giữ đà tăng, hoặc ít nhất duy trì ở mức cao kỷ lục, nếu thời tiết khô hạn còn kéo dài và nguồn cung không cải thiện. Tuy nhiên, thị trường vẫn nhạy cảm với tin tức về thời tiết và động thái can thiệp từ phía các nhà nhập khẩu. Nhiều đánh giá cho rằng, với tiềm năng to lớn và bề dày lịch sử, cà phê Việt Nam hoàn toàn có cơ hội chinh phục những thị trường khó tính nhất trên toàn cầu. Song, cánh cửa vươn ra thế giới chỉ thực sự rộng mở khi ngành hàng này đặt trọng tâm vào xây dựng một chuỗi sản xuất bền vững từ khâu canh tác đến chế biến.

Theo báo cáo mới nhất từ Hedgepoint Global Markets, sản lượng cà phê Brazil niên vụ 2025/26 được dự báo đạt khoảng 63,8 triệu bao (loại 60kg), trong đó sản lượng arabica ước đạt 40,8 triệu bao, còn sản lượng Conilon Robusta ước đạt 23 triệu bao.

Về mức thuế mới của Mỹ áp dụng cho các quốc gia, trong nhiều thập kỷ, cà phê nhập khẩu được miễn thuế tại quốc gia này vì hoàn toàn phụ thuộc vào nguồn cung từ nước ngoài. Việc áp thuế chung đối với tất cả các quốc gia cung cấp có thể khiến giá cà phê tại Mỹ tăng ít nhất 50% hoặc có khả năng cao hơn.