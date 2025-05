Giá cà phê bất ngờ "đỏ rực", cà phê nội địa cũng giảm rất mạnh đồng loạt hôm nay

Giá cà phê hôm nay 2/5

Trên Sàn giao dịch London, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao tháng 7/2025 đóng cửa phiên giao dịch sáng ngày 2/5 ở mức 5.126 USD/tấn, giảm 4,53% (243 USD/tấn) so với phiên giao dịch trước; hợp đồng giao tháng 9/2025 giảm 4,45% (235 USD/tấn), xuống còn 5.081 USD/tấn.

Trên Sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao tháng 7/2025 giảm 4,02% (16,1 US cent/pound) so với phiên giao dịch trước, về mốc 384,65 US cent/pound; hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2025 giảm 4,03% (15,85 US cent/pound), đứng ở mức 377,5 US cent/pound.

Giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên dao động ở mức 126.600 – 127.200 đồng/kg, giảm mạnh 4.000 đồng/kg so với ngày hôm qua.

Theo đó, thương lái tại hai tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông điều chỉnh giá thu mua cà phê về mốc 127.200 đồng/kg.

Tương tự, giá giao dịch cà phê tại tỉnh Gia Lai cũng giảm xuống còn 127.000 đồng/kg.

Tại Lâm Đồng, giá thu mua cà phê đứng ở mức thấp nhất là 126.600 đồng/kg.

Các sàn giao dịch cà phê đồng loạt giảm mạnh xuống mức thấp nhất trong một tuần qua. Giá cà phê giảm do lo ngại rằng các mức thuế cao hơn sẽ đẩy giá lên và làm suy yếu nhu cầu tiêu thụ. Một số nhà nhập khẩu hàng hóa toàn cầu, bao gồm Starbucks, Hershey và Mondelez International, cho biết mức thuế nhập khẩu cơ bản 10% của Mỹ sẽ làm tăng giá và tiếp tục gây áp lực lên khối lượng bán hàng.

Theo nhận định của các chuyên gia, cà phê của Việt Nam trong ngắn hạn sẽ tiếp tục tăng trưởng khi Mỹ hoãn áp thuế đối ứng đối với hầu hết các đối tác thương mại, thúc đẩy các nhà nhập khẩu tăng mua vào trước khi thuế quan mới có hiệu lực. Tuy nhiên, trong dài hạn, xuất khẩu cà phê của Việt Nam có thể gặp khó khăn vì nguồn cung trong nước đang giảm dần khi vào cuối vụ thu hoạch, áp lực từ vụ thu hoạch mới của Brazil sắp diễn ra cùng chính sách thuế quan mới.

Trước tình hình biến đổi khí hậu và yêu cầu ngày càng khắt khe từ thị trường quốc tế, nhiều nông dân và doanh nghiệp Việt Nam đang chuyển hướng sang trồng cà phê hữu cơ như một chiến lược phát triển bền vững. Theo báo cáo mới nhất từ Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam (VICOFA), đơn giá xuất khẩu Robusta trung bình trong nửa đầu tháng 4/2025 đã đạt mức cao kỷ lục, lên tới 5.415 USD/tấn.

Nhu cầu tiêu thụ cà phê ngoài gia đình và sự phát triển không ngừng của các chuỗi cà phê thương hiệu vẫn đang gia tăng trên toàn lục địa, bất chấp những áp lực kinh tế như lạm phát cao, chi phí năng lượng và giá cà phê nhân xanh đạt mức kỷ lục.

Các dự báo mới nhất cho thấy, sản lượng cà phê niên vụ 2025/26 của Brazil dự kiến sẽ giảm từ 3% - 6,4% so với niên vụ trước, chủ yếu do thời tiết khô hạn trong năm 2024 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến quá trình ra hoa, khiến sản lượng cà phê Arabica sụt giảm.

Theo đó, Rabobank dự báo sản lượng cà phê Brazil niên vụ 2025/26 giảm 6,4% xuống còn 62,8 triệu bao (loại 60kg), thấp hơn so với mức 67,1 triệu bao dự báo cho niên vụ 2024/25. Trong đó, sản lượng cà phê Arabica, sản phẩm chủ lực của Brazil, dự kiến giảm mạnh 13,6%, xuống còn khoảng 38 triệu bao; còn sản lượng Robusta dự báo tăng 7,3% lên mức kỷ lục 24,7 triệu bao, phần nào bù đắp sự sụt giảm của Arabica.