Giá cà phê quay đầu tăng nhưng thị trường trầm lắng trong kỳ nghỉ lễ

Giá cà phê hôm nay 1/5

Trên Sàn giao dịch London, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao tháng 7/2025 kết thúc phiên giao dịch sáng 1/5 ở mức 5.369 USD/tấn, tăng 1,34% (71 USD/tấn) so với phiên giao dịch trước; hợp đồng giao tháng 9/2025 tăng 1,24% (65 USD/tấn), lên mức 5.316 USD/tấn.

Trên Sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao tháng 7/2025 tăng 0,24% (0,95 US cent/pound) so với phiên giao dịch trước, đạt 400,75 US cent/pound; hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2025 giảm 0,34% (1,35 US cent/pound), đứng ở mức 393,35 US cent/pound.

Giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên giao dịch ở mức 130.600 – 131.200 đồng/kg, tăng 300 - 400 đồng/kg so với ngày hôm qua.

Trong đó, giá cà phê tại hai tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông được thu mua ở mức cao nhất là 131.200 đồng/kg, tăng 400 đồng/kg.

Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Gia Lai cũng tăng thêm 400 đồng/kg, lên mức 131.000 đồng/kg.

Còn tại Lâm Đồng, giá cà phê hôm nay tăng 300 đồng/kg và được giao dịch ở mức 130.600 đồng/kg.

Theo số liệu từ Cục Hải quan Việt Nam, tháng 3/2024, Việt Nam xuất khẩu cà phê sang Thái Lan đạt 3,64 nghìn tấn, trị giá 27,8 triệu USD, tăng 14,7% về lượng và tăng 15,0% về trị giá so với tháng 2/2025; so với tháng 3/2023 giảm 40,8% về lượng nhưng tăng 33,2% về trị giá.

Tính chung 3 tháng đầu năm 2025, Việt Nam xuất khẩu cà phê sang Thái Lan đạt 8,07 nghìn tấn, trị giá 62,6 triệu USD, giảm 30,7% về lượng, nhưng tăng 61,4% về trị giá so với cùng kỳ năm 2024, nhờ giá xuất khẩu tăng mạnh.

Về cơ cấu mặt hàng: Trong 3 tháng đầu năm 2025, Việt Nam chủ yếu xuất khẩu cà phê Robusta sang thị trường Thái Lan, đạt 1.209 tấn, trị giá 5,97 triệu USD, giảm 74,3% về lượng và giảm 55,5% về trị giá so với cùng kỳ năm 2024. Trong khi đó, xuất khẩu cà phê Arabica và cà phê chế biến sang thị trường Thái Lan tăng mạnh.

Về giá: Tháng 3/2024, giá bình quân xuất khẩu cà phê của Việt Nam sang Thái Lan đạt mức 7.628 USD/tấn, tăng 0,2% so với tháng 2/2025 và tăng 124,8% so với tháng 3/2024. Tính chung 3 tháng đầu năm 2025, giá bình quân xuất khẩu cà phê của Việt Nam sang Thái Lan đạt mức 7.765 USD/tấn, tăng 132,9% so với cùng kỳ năm ngoái.