Giá cà phê hôm nay xuống rất thấp, Đắk Lắk và Đắk Nông chốt giá cao nhất Tây Nguyên

Giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên giảm mạnh xuống chỉ còn 113.600 đồng/kg, mức thấp nhất kể từ tháng 5 năm nay. Thị trường cà phê thế giới cũng đang giao dịch ở mức thấp nhất hai tuần rưỡi do dự báo cho thấy sẽ có mưa tại Brazil trong tuần này.

Giá cà phê hôm nay ngày 08/10/2024

Giá cà phê thế giới lao dốc mạnh trên tất cả các sàn giao dịch quốc tế. Đây là lần thứ hai trong tháng này, giá cà phê Robusta rơi khỏi mốc 5.000 USD/tấn. Giá cà phê trong nước hôm nay 8/10 giảm tới 2.500 đồng/kg, còn giao dịch trong khoảng 113.000 - 113.600 đồng/kg.





Cụ thể: Trên thị trường thế giới, giá Arabica và Robusta ở mức thấp nhất một tháng, do dự báo sẽ có mưa ở quốc gia trồng cà phê lớn nhất thế giới – Brazil. Giá Robusta kỳ hạn tháng 11/2024 trên sàn London giảm 3,9%, xuống còn 4.868 USD/tấn, sau khi giảm 8% trong tuần trước. Giá Arabica giao kỳ hạn tháng 12/2024 trên sàn New York giảm 12,7 cent, tương đương 4,9% xuống mức 244,65 US cent/lb, sau khi giảm gần 4,5% trong tuần trước.

Dự kiến sẽ có mưa ở khắp các vùng cà phê chủ chốt của Brazil trong tuần này, đúng thời điểm giúp cây cà phê bung hoa. Đây là giai đoạn quan trọng để xem xét triển vọng sản xuất trong vụ tới. Tuy nhiên, chưa chắc chắn cây cà phê sẽ hồi phục như thế nào sau đợt hạn hán lịch sử. Mưa xuất hiện chỉ có thể giúp giảm bớt thiệt hại về sản lượng.

Theo hãng tư vấn Hedgepoint, dự báo sản lượng cà phê niên vụ 2024/25 của Brazil sẽ đạt 63 triệu bao, giảm 3 triệu bao so với niên vụ trước. Sản lượng cà phê của Việt Nam cũng được ước tính khoảng 27 triệu bao, thấp hơn dự báo trước đó.

Thị trường cà phê có thể biến động theo nhiều yếu tố khác nhau. Nhà đầu tư và nông dân cần theo dõi sát sao diễn biến thị trường để đưa ra các quyết định kinh doanh phù hợp và hiệu quả.

Báo cáo Thị trường cà phê toàn cầu của Mordor Intelligence nhận định: Quy mô thị trường cà phê toàn cầu ước tính đạt 132,13 tỷ USD trong năm 2024 và dự kiến sẽ đạt 166,39 tỷ USD vào năm 2029, tăng trưởng với tốc độ CAGR là 4,72% trong giai đoạn dự báo (2024-2029).

Thị trường cà phê đang phát triển do văn hóa tiêu thụ cà phê như một thức uống giải khát ngày càng tăng trong giới trẻ, đặc biệt là ở Ấn Độ, Ý, Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nhật Bản và Philippines.

Ngoài ra, thu nhập khả dụng ngày càng tăng cùng với quá trình đô thị hóa là yếu tố chính góp phần vào sự tăng trưởng của thị trường cà phê. Mặt khác, nhiều lợi ích sức khỏe khác nhau của việc tiêu thụ cà phê, chẳng hạn như giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường, đốt cháy chất béo và hấp thụ năng lượng cao từ lượng caffeine tăng vọt, cũng đang thúc đẩy sự tăng trưởng của thị trường.