Giá cà phê có tuần giảm mạnh ngay trước thềm vụ thu hoạch mới

Giá cà phê trong nước chốt tuần này giao dịch trong khoảng 115.500 - 116.200 đồng/kg. Giá cà phê nội địa tuần này mất trung bình 6.000 đồng/kg. Thị trường vẫn ảm đạm khi các thương nhân chờ đợi nguồn cung từ vụ thu hoạch mới 2024-2025.

Giá cà phê hôm nay 6/10: Giảm mạnh ngay trước thềm vụ thu hoạch mới

Chốt phiên giao dịch cuối tuần, giá cà phê Robusta trên sàn ICE Futures Europe London tăng mạnh, kỳ hạn giao hàng tháng 11/2024 tăng 146 USD, giao dịch tại 5.067 USD/tấn. Kỳ hạn giao hàng tháng 1/2025 tăng 139 USD giao dịch tại 4.859 USD/tấn. Khối lượng giao dịch thấp.

Giá cà phê Arabica trên sàn ICE Futures US New York tăng mạnh, kỳ hạn giao hàng tháng 12/2024 tăng 5,3 Cent, giao dịch tại 257,35 Cent/lb. Trong khi, kỳ hạn giao tháng 3/2025 tăng 5,15 Cent, giao dịch tại 255,65 Cent/lb. Khối lượng giao dịch trung bình thấp.

Giá cà phê trong nước chốt tuần này giao dịch trong khoảng 115.500 - 116.200 đồng/kg. Giá cà phê nội địa mất trung bình 6.000 đồng/kg tuần này. Thị trường vẫn ảm đạm khi các thương nhân chờ đợi nguồn cung từ vụ thu hoạch mới 2024-2025.

Theo số liệu từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, giá cà phê xuất khẩu liên tục tăng. Tháng 9, giá bình quân đạt 5.469 USD/tấn, mức cao nhất từ trước đến nay.

Tính chung 9 tháng, mỗi tấn cà phê xuất khẩu bình quân đạt 3.897 USD một tấn, tăng 56% so với cùng kỳ năm ngoái. Cà phê trở thành sản phẩm nông sản có giá tăng mạnh nhất trong số các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam.

Nhờ đó, Việt Nam thu về gần 4,4 tỷ USD từ loại nông sản này trong 9 tháng, tăng 40% so với cùng kỳ năm 2023. Mức này vượt kim ngạch cả năm ngoái.

Theo Hiệp hội cà phê – ca cao Việt Nam, dự báo cho niên vụ 2024-2025, Việt Nam đối mặt nhiều thách thức do điều kiện thời tiết không thuận lợi, đặc biệt là hiện tượng El Nino gây khô hạn và tình trạng sâu bệnh. Sản lượng cà phê dự kiến giảm 5-15% so với niên vụ trước, khiến tổng sản lượng tiếp tục đi xuống.

Tuy nhiên, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vẫn lạc quan. Bộ này dự báo kim ngạch xuất khẩu nông sản này năm nay vượt 5 tỷ USD, thậm chí đạt 6 tỷ USD nhờ giá cao.

Theo dự báo của Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), giá cà phê sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao trong tháng tới do nguồn cung giảm, nhu cầu tăng. Sản lượng cà phê niên vụ 2024-2025 tại Việt Nam dự kiến giảm mạnh, về mức thấp nhất 13 năm.

Trong khi đó, thị trường tiêu dùng cà phê chính thống ở Bắc bán cầu đang dần trở lại sau kỳ nghỉ Hè, sẽ góp phần thúc đẩy một số hoạt động giao dịch cà phê thực trong những tháng tới trước thời điểm rang cà phê mùa Đông ở châu Âu và Mỹ.

Trái với dự báo của USDA về vụ thu hoạch tới, nhiều người trong ngành cho rằng, sản lượng chắc chắn giảm do thời tiết bất lợi và diện tích trồng bị thu hẹp. Theo đó, sản lượng cà phê niên vụ tới có thể tiếp tục giảm khoảng 15% so với niên vụ hiện tại. Lý do một phần diện tích cà phê bị thu hẹp, ngoài ra, trong mùa khô vừa qua hạn hán khá nghiêm trọng. Thông thường thời điểm tháng 5,6 là giai đoạn quả cà phê phát triển nhanh chóng nhưng năm nay do thiếu nước nên hạt sẽ bị nhỏ.

Đồng thời, tồn kho của vụ 2023-2024 chuyển sang vụ tới cũng không còn. Do đó, nguồn cung sẽ tiếp tục hạn chế. Trong vụ hiện tại, tình trạng khan hàng đã xảy ra ngay từ tháng 5.