Giá cà phê sụt giảm, người trồng không vội bán ra

Giá cà phê trong nước hôm nay ở mức 120.700 – 121.700 đồng/kg, giảm 300 – 400 đồng/kg so với hôm qua. Giá trên hai sàn giao dịch kỳ hạn sụt giảm do dự báo mưa ở Brazil, tuy nhiên người trồng không vội vàng bán ra.

Cập nhật giá cà phê hôm nay (10/2)

Trên thị trường thế giới, giá Robusta kỳ hạn tháng 11/2024 trên sàn London giảm 1%, chốt mức 5.445 USD/tấn. Giá Arabica giao kỳ hạn tháng 12/2024 trên sàn New York giảm 6,1 cent, tương đương 2,3% xuống mức 264,15 US cent/lb, sau khi đạt mức cao nhất 13 năm ở 275,05 US cent/lb hồi tuần trước.

Bước vào quý III hàng năm là thời điểm người dân Tây Nguyên bắt đầu vụ thu hoạch cà phê. Hạn hán kéo dài làm giảm kích thước của quả và hạt cà phê, khiến sản lượng cà phê năm nay được dự kiến giảm 10 - 15%.



Theo thông tin ở một số địa phương, các nhà vườn ở một số khu vực đã bắt đầu thu hoạch cà phê sớm. Tuy nhiên, bức tranh chung lại không mấy lạc quan. Thị trường nội địa vẫn khá im ắng trước thềm vụ mới 2024/25.

Bão số 4 vừa qua đã gây mưa to và giông lốc tại Tây Nguyên, có thể ảnh hưởng đến vụ thu hoạch cà phê sắp tới. Dự kiến, mùa thu hoạch sẽ bắt đầu vào tháng 11 và hy vọng thời tiết sẽ thuận lợi hơn. Tuy nhiên, điều kiện chế biến sau thu hoạch còn hạn chế có thể ảnh hưởng đến chất lượng cà phê, ảnh hưởng đến giá trị sản phẩm và lợi nhuận của người trồng.

Viện Cà phê Quốc gia Costa Rica (ICAFE) cho biết, xuất khẩu cà phê của nước này trong tháng 8/2024 đã tăng 22.144 bao (tương ứng 24,7%) so với cùng kỳ năm ngoái, đạt tổng cộng 111.662 bao. Điều này góp phần đưa tổng lượng cà phê xuất khẩu trong 11 tháng đầu tiên của niên vụ hiện tại lên mức 921.507 bao, giảm 0,23% so với cùng kỳ năm trước.

ICAFE ước tính sản lượng cho niên vụ cà phê từ tháng 10/2024 - tháng 9/2025 sẽ đạt tổng cộng 1,37 triệu bao, tăng khoảng 5,5% so với niên vụ hiện tại.

Mới đây, ngân hàng Citi hạ dự báo mức thặng dư cà phê toàn cầu 2-3 triệu bao trong vụ 2024/25 do sản lượng mới thu hoạch tại Brazil không đạt kỳ vọng. Trong khi đó, thị trường dự đoán khô hạn kéo dài tại vùng Đông Nam, khu vực sản xuất cà phê lớn nhất nước này sẽ làm giảm sản lượng vụ 2025/26.