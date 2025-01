Giá cà phê giảm trở lại, người trồng bán ra trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài

Giá cà phê trong nước giảm mạnh, rời dần khỏi mốc 115.000 đồng/kg, hiện đang giao dịch trong khoảng 114.000 – 114.500 đồng/kg. Hiện tại, do nông dân thu hoạch xong nhưng không vội bán, nên hàng hóa nhiều mà giao dịch ít. Đó là lý do trong quý IV/2024, sản lượng cà phê xuất khẩu của Việt Nam giảm trên 40% so với cùng kỳ năm ngoái.