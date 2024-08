Giá cà phê giảm đồng loạt hôm nay, Lâm Đồng ghi nhận giá thấp nhất Tây Nguyên

Giá cà phê trong nước hôm nay giao dịch quanh mức 121.600 – 122.300 đồng/kg. Giá hai sàn giao dịch thế giới tiếp giảm. Thời tiết khô nóng ở Brazil trong những tuần gần đây đã làm giảm chất lượng vụ thu hoạch hiện tại và gây ra lo ngại về vụ mùa tiếp theo.

Trên thị trường thế giới, giá Robusta kỳ hạn tháng 9/2024 trên sàn London giảm 1% chốt mức 4.436 USD/tấn. Giá Arabica giao cùng kỳ hạn trên sàn New York giảm 0,41%, ở mức 245,3 US cent/lb, sau khi đạt mức cao nhất 3 tuần ở 248 US cent/lb.

Theo số liệu từ Hiệp hội Cà phê và Ca cao Việt Nam (VICOFA), cà phê đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế Việt Nam, chiếm hơn 10% doanh thu xuất khẩu nông sản và 3% GDP. Năm 2023, Việt Nam xuất khẩu 1,61 triệu tấn cà phê, thu về 4,18 tỷ USD, mức cao nhất từ trước đến nay.

Trong năm 2024, sản xuất cà phê Việt Nam ngày càng bị ảnh hưởng bởi hạn hán kéo dài và nhiệt độ tăng cao, khiến năng suất giảm và chất lượng cây trồng bị ảnh hưởng. Áp lực từ khí hậu đặc biệt gay gắt ở Tây Nguyên, nơi hạn hán nghiêm trọng thiêu rụi nhiều đồn điền cà phê và khiến cho tình trạng khan hiếm nước tưới trở nên trầm trọng hơn.

Ngành cà phê Việt Nam cần có những giải pháp thích ứng hiệu quả với biến đổi khí hậu như thay đổi giống cây trồng, áp dụng kỹ thuật canh tác tiên tiến, và phát triển hệ thống tưới tiêu hiệu quả. Bên cạnh đó, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa chính phủ, doanh nghiệp và người trồng cà phê để xây dựng một ngành cà phê bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Xuất khẩu cà phê của Brazil vẫn tăng mạnh cho đến nay. Trong tháng 7/2024, xuất khẩu cà phê nhân của nước này đạt 202.266 tấn, tăng so với mức 140.454 tấn xuất khẩu trong cùng kỳ năm trước.

Cơ quan dự báo thời tiết CPTEC của Brazil đã đưa ra cảnh báo về sương giá có thể xảy ra vào cuối tuần, nhưng dự kiến sẽ không ảnh hưởng đến các vùng trồng cà phê chủ chốt.

Tổ chức Cà phê Quốc tế ICO đã duy trì dự báo về nguồn cung cà phê toàn cầu niên vụ 2023/24 thấp hơn 5,83% so với vụ trước. Mức tiêu thụ toàn cầu cho niên vụ 2023/24 đạt 177 triệu bao, tăng 2,25% so với niên vụ 2022/23.