Tiếp tục chương trình công tác tại Điện Biên, sáng nay (28/3), đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên.

Tham gia đoàn công tác cùng làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên, có các đồng chí: Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Phó trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương; đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đồng chí Trần Hồng Hà, Phó Thủ tướng Chính phủ cùng đại diện lãnh đạo các bộ: Văn hoá, Thể thao - Du lịch, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Văn phòng Trung ương Đảng…



Đồng chí Trương Thị Mai, Thường trực Ban Bí thư làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên. Ảnh: Thnah Tùng

Làm việc với đoàn, về phía tỉnh Điện Biên có đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ; các đồng chí lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên.

Đồng chí Lê Thành Đô, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên báo cáo: Dù tập trung thực hiện các hoạt động, công việc chuẩn bị kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, song cấp ủy, chính quyền tỉnh luôn sát sao lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng xây dựng hệ thống chính trị đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện, xuyên suốt.

Đồng chí Trương Thị Mai cùng đoàn công tác đến thắp hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang A1 Điện Biên. Ảnh: Thanh Tùng

Kinh tế của tỉnh tiếp tục tăng trưởng, tốc độ tăng trưởng quý I ước đạt 6,07% (xếp thứ 4/14 tỉnh trong khu vực trung du, miền núi phía Bắc và xếp thứ 25/63 tỉnh, thành phố trong nước); thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 18,03% kế hoạch năm; giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công ước đạt 18,58% kế hoạch vốn Thủ tướng chính phủ giao. Tổng lượng khách du lịch đến địa bàn đạt gần 450 nghìn lượt (tăng 1,46 lần so với cùng kỳ năm trước), tổng doanh thu từ hoạt động du lịch ước đạt 777 tỷ đồng (tăng 1,48 lần so với kế hoạch). Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo; thường xuyên nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, kịp thời định hướng góp phấn ổn định tư tưởng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn toàn tỉnh.

Đồng chí Trương Thị Mai thăm hỏi chiến sỹ Điện Biên. Ảnh: Thanh Tùng

Tiến độ tổ chức hoạt động văn hoá, thể thao, du lịch và triển khai 18 dự án chỉnh trang đô thị, dự án phục vụ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ đã và đang được tỉnh Điện Biên tập trung nhân lực, nguồn lực thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Đến thời điểm này, có 5 dự án chỉnh trang đô thị đã khởi công, dự kiến hoàn thành trước ngày 10/4/2024; 5 công trình chỉnh trang đô thị đang trong giai đoạn lựa chọn nhà thầu thi công xây lắp; các dự án trong kế hoạch đầu tư công phục vụ kỷ niệm, gồm: sửa chữa, nâng cấp Trường Tiểu học Hà Nội - Điện Biên Phủ; dự án sửa chữa, nâng cấp Sân vận động tỉnh; sửa chữa các công trình, điểm di tích; dự án Nhà khách tỉnh đã hoàn thành từ 80% khối lượng trở lên, dự kiến hoàn thành toàn bộ vào trung tuần tháng 4 và trước 7/5 để kịp phục vụ các hoạt động kỷ niệm…

Ghi nhận nỗ lực rất lớn của tỉnh Điện Biên trong thực hiện các công việc chuẩn bị điều kiện cần thiết để phục vụ lễ kỷ niệm; đồng thời Điện Biên vẫn lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng Đảng đạt kết quả nổi bật, đồng chí Trương Thị Mai đã bày tỏ tin tưởng tỉnh Điện Biên sẽ thực hiện tốt các công việc còn lại. Đồng chí Trương Thị Mai khẳng định: "Khối lượng công việc còn lại khá lớn, song tôi tin tưởng Điện Biên sẽ thực hiện tốt các công việc để phục vụ Lễ kỉ niệm".

Đồng chí Trương Thị Mai đề nghị các cơ quan tham mưu phải xây dựng kịch bản chung của Lễ kỉ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ một cách chi tiết. Ảnh: Thanh Tùng



Nhất trí với kế hoạch, chương trình Lễ kỉ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ được tổ chức đúng ngày 7/5/2024, đồng chí Trương Thị Mai đề nghị các cơ quan tham mưu phải xây dựng kịch bản chung của Lễ kỉ niệm một cách chi tiết, cụ thể bắt đầu từ lễ dâng hương, dâng hoa… đến khi kết thúc Lễ kỉ niệm. Khối lượng công việc trong kịch bản chung là rất lớn, lại do nhiều cơ quan và tỉnh Điện Biên thực hiện, do vậy đồng chí Trương Thị Mai giao đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa trực tiếp điều hành, giao việc cụ thể từng cơ quan, đơn vị đảm bảo Lễ kỉ niệm thành công.

Nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ và các hoạt động kỷ niệm là tiếp tục khẳng định ý nghĩa, tầm vóc vĩ đại giá trị to lớn của chiến thắng Điện Biên Phủ trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc, đồng chí Trương Thị Mai đề nghị các đồng chí, các cơ quan và mỗi cá nhân cần toàn tâm, toàn ý, phát huy cao nhất trách nhiệm, năng lực thực hiện tốt các phần việc được giao, đảm bảo Lễ kỷ niệm thành công tốt đẹp.

Trước đó, đồng chí Trương Thị Mai cùng các đồng chí trong đoàn công tác Trung ương đã tặng quà, thăm hỏi 20 chiến sĩ Điện Biên; dâng hương, viếng các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ A1 và Đền thờ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Điện Biên tại đồi F.