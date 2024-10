Hàng nghìn ha rừng tại xã Chiềng On, (Yên Châu, Sơn La) được người dân gìn giữ bảo vệ rất tốt, không còn tình trạng chặt phá rừng bừa bãi. Người dân trong xã ai cùng giữ rừng để hưởng lợi từ rừng.

Clip: Đồng bào dân tộc Xinh Mun giữ rừng để có nước làm ruộng

Rừng nuôi sống dân bản

Bản Nà Đít, xã Chiềng On (Yên Châu, Sơn La) con đường vừa được đổ bê - tông trải dài nép mình trong những tán rừng râm mát và một bên là những thửa ruộng được đắp đầy nước cùng những cánh rừng sát đường xanh tốt. hàng trăm ha rừng phòng hộ đang được người dân trong bản Nà Đít gìn giữ bảo vệ rừng rất tốt. Không còn tình trạng chặt phá rừng bừa bãi, mọi người trong bàn giờ đã hiểu và cùng nhau giữ rừng để hưởng lợi từ rừng, có nguồn nước chảy xuống ruộng, có nhiều sản vật dưới tán rừng để khai thác.

Ông Vì Văn Xồm, Bí thư Chi bộ, Trưởng bản Nà Đít với hơn 8 khóa làm Bí thư Chi bộ, những cánh rừng của bản được bảo vệ cũng như phát triển như ngày hôm nay là một phần có những đóng góp nhất định của người cán bộ bản này. Ông Xồm chia sẻ: Sinh ra và lớn lên ở vùng đất này, ông biết được tầm quan trọng của việc giữ rừng. Có được những cánh rừng xanh, bà con nông dân trong bản mới có nước để tưới cây. Hàng chục năm nay, cánh động của bản đều có nước cấy được 2 vụ lúa, bàn con trong bản không sợ đói ăn, đồng lúa của bản xanh quanh năm.

"Từ thời cha, ông tôi đã sinh sống ở vùng đất này, dựa vào rừng để sống. Có rừng thì mới có nước làm ruộng. Có rừng thì mới có nước để tưới cho cây ăn quả phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân trong bản", ông Xồm nói.

Những cánh rừng của xã Chiềng On, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La được bảo vệ tốt. Ảnh: Văn Ngọc

Cũng theo Bí thư Chi bộ bản Nà Đít, để làm tốt công tác bảo vệ rừng, bản đã thành lập Tổ bảo vệ rừng. Hằng tháng, Tổ bảo vệ rừng tham mưu cho Ban quản lý bản tổ chức họp dân tuyên truyền việc bảo vệ, PCCCR và phát triển rừng; Duy trì thường xuyên công tác kiểm tra rừng theo định kỳ, đặc biệt khi nhận được thông tin, phản ánh về các hành vi xâm lấn, hay chặt phá rừng trong khu vực của bản quản lý, bản sẽ nhanh chóng huy động lực lượng, tổ chức xác minh giải quyết kịp thời. Nhờ đó, ý thức bảo vệ rừng của người dân được nâng cao.

"Để làm tốt công tác bảo vệ thì Ban quản lý đã có kế hoạch, chúng tôi họp Ban chi ủy rồi đưa ra Chi bộ, đưa ra Nghị quyết phân tổ bảo vệ rừng. Theo quý tất cả tổ bảo vệ rừng luôn đi kiểm tra ranh giới và làm đường băng cản lửa để làm tốt bảo vệ rừng. Tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng ngoài chi trả cho các tổ thì chúng tôi chi vào những chương trình phúc lợi của bản như làm đường, mương phai, sửa sang nhà văn hóa" ông Xồm nói.

Anh Vì Văn Gấu, thành viên tổ bảo vệ rừng bản Nà Đít chia sẻ: Hàng năm chúng tôi được cán bộ kiểm lâm địa bàn tuyên truyền về luật bảo vệ rừng, từ đó mỗi thành viên trong tổ đều ý thức được bảo vệ rừng là rất quan trọng. Hàng tháng, hàng qúy tổ bảo vệ rừng chúng tôi đều đi tuần tra kiểm tra khu vực rừng do tổ quản lý. Nếu phát hiện trường hợp khai thác lâm sản trái phép, hoặc có hộ gia đình nào vén rừng làm nương, chúng tôi sẽ báo ngay với ban quản lý bản, kiểm lâm địa bản xử lý trường hợp vi phạm theo pháp luật.

Nhờ giữ được rừng, người dân bản Nà Đít, xã Chiềng On có nguồn nước làm ruộng. Ảnh: Văn Ngọc

Bảo vệ tốt cho những cánh rừng xanh

Xã Chiềng On, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La hiện có trên 1.000 ha rừng. Rừng trồng tập trung ở xã đang phát triển tốt; hình thành các khoảnh rừng trồng khép kín. Bên cạnh đó, công tác quản lý bảo vệ rừng, nhất là PCCCR trong mùa khô luôn được xã quan tâm.

Ông Lại Hữu Hưng, Chủ tịch UBND xã Chiềng On cho biết: Hằng năm, xã tổ chức quán triệt, tuyên truyền các văn bản, chỉ thị của các cấp về bảo vệ rừng tới toàn thể nhân dân; xây dựng kế hoạch PCCCR; tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân về công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng; phối hợp với cán bộ Hạt Kiểm lâm huyện hướng dẫn quy định phát, đốt, dọn nương, cách dập lửa; làm đường băng cản lửa, các biện pháp PCCCR.

Kiểm lâm huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La đến từng hộ dân để tuyên truyền bà con bảo vệ rừng. Ảnh: Văn Ngọc

Vào đầu mùa khô UBND xã đã mở các hội nghị tuyên truyền quán triệt và quán triệt tại các phiên họp thường kỳ của UBND về công tác PCCCR, ký cam kết về công tác BV-PCCCR. Trong thời gian thu hoạch mía thì bà con có sử dụng lửa thì yêu cầu làm đường hành lang cản lửa, canh gác lửa đảm bảo không để bén vào rừng. Người dân cũng nhận thức được bảo vệ rừng là rất cần thiết đối với rừng của xã Chiềng On do đó trong những năm qua công tác BVR được thực hiện tốt, không để xảy ra các vụ cháy và các vụ việc phá rừng, lấn chiếm đất rừng.

Ông Nguyễn Chí Công, Kiểm lâm viên phụ trách địa bàn xã Chiềng On cho biết: Xã Chiềng On là một trong những địa bàn thực hiện tốt công tác chăm sóc, phát triển diện tích rừng do nhờ vào việc ngắn trách nghiệm của bản, của người dân với rừng. Bên cảnh đó để làm tốt công tác bảo vệ rừng trên địa bàn, Hạt kiểm lâm huyện phối hợp với các xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền quy định của pháp luật về bảo vệ, PCCCR, xử lý các hành vi vi phạm trong lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng, quản lý lâm sản.

Các tổ bảo vệ rừng xã Chiềng On thường xuyên kiểm tra, bảo vệ rừng. Ảnh: Văn Ngọc

Trong thời gian tới, Hạt kiểm lâm sẽ tiếp tục phối hợp tốt các các lực lượng công an, bộ đội, biên phòng để tăng cường kiểm tra, kiểm soát trên địa bàn, xác định các khu vực có nguy cơ cháy cao để có phương án sát với tình hình thực tế.

Với việc chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý, bảo vệ và PCCCR của các cơ quan chức năng, cùng với ý thức, trách nhiệm, nghĩa vụ của mỗi người dân trên địa bàn xã Chiềng On, huyện Yên Châu trong công tác bảo vệ rừng sẽ góp phần hạn chế tới mức thấp nhất thiệt hại do cháy rừng gây ra, bảo vệ "lá phổi xanh" cho cuộc sống của nhân dân.