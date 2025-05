Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên Phòng Phiêng Pằn hướng dẫn người dân trồng rau. Ảnh: Đồn Biên Phòng Phiêng Pằn.

Hướng về bà con nơi biên giới

Đứng chân trên địa bàn xã Phiêng Pằn, huyện Mai Sơn, Đồn Biên phòng Phiêng Pằn được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ đường biên giới dài hơn 6,8km, tiếp giáp với huyện Xiềng Khọ, tỉnh Hủa Phăn (nước CHDCND Lào).

Thực hiện chủ trương “3 bám, 4 cùng” (bám đơn vị; bám địa bàn; bám chủ trương, chính sách và cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng đồng bào), cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị đã trở thành cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với đồng bào các dân tộc khu vực biên giới, gắn bó máu thịt với nhân dân. Giúp đỡ, hướng dẫn bà con nhân dân tăng gia sản xuất, xây dựng các mô hình kinh tế mới, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo ở địa phương.

Ngoài công tác dạy học xoá mù chữ, khám chữa bệnh cho bà con, cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Phiêng Pằn tích cực cùng cấp uỷ, chính quyền địa phương xuống các bản tuyên truyền, vận động bà con xoá bỏ các hủ tục lạc hậu, xây dựng nếp sống văn hoá mới.

Giai đoạn 2020-2025, đơn vị đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, các ban, ngành tổ chức 362 buổi tuyên truyền, thu hút hơn 9.480 lượt người nghe; phát 4.500 tờ rơi, tờ gấp pháp luật; tuyên truyền cho các em học sinh tại các điểm trường được 18 buổi, với 12.000 lượt người nghe. Phân công 19 đảng viên phụ trách 36 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn và giới thiệu 17 đảng viên tham gia sinh hoạt tại 17 chi bộ bản thuộc xã Phiêng Pằn.

Tích cực tham gia phong trào "Bộ đội Biên phòng chung sức xây dựng nông thôn mới", với 556 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia lao động giúp dân làm đường giao thông nông thôn, vệ sinh đường làng ngõ xóm. Đơn vị đã phối hợp cùng các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm xây dựng 1 phòng học, 1 thư viện xanh, 2 nhà tắm, nhà vệ sinh, 1 công trình nước sinh hoạt, đổ bê tông 210m2 sân trường, tặng 14 bộ máy tính, đồ dùng học tập, cùng hơn 3.500 bộ quần áo và nhu yếu phẩm khác. Tổng trị giá hơn 810 triệu đồng.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên Phòng Phiêng Pằn khám bệnh cho người dân. Ảnh: Đồn Biên Phòng Phiêng Pằn.

Đặc biệt là chương trình "Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản" đã được tổ chức hằng năm, mang đến những phần quà, phiên chợ "0 đồng", tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí và trao tặng 11 con bò giống cho bà con nhân dân khu vực biên giới, với tổng trị giá trên 5,3 tỷ đồng. Mô hình "Tay kéo Biên phòng" đã thực hiện cắt tóc miễn phí được 228 buổi.

Bên cạnh đó, đơn vị nhận đỡ đầu 11 cháu học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn theo chương trình "Nâng bước em tới trường", trong đó, có 5 cháu được Đồn Biên phòng Phiêng Pằn nhận làm con nuôi, đỡ đầu, hỗ trợ học tập với số tiền 500.000đ/cháu/tháng.



Đồn Biên phòng Phiêng Pằn xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực

Thương tá Lò Văn Tích, Bí thư Đảng uỷ, Chính trị viên Đồn Biên Phòng Phiêng Pằn cho biết: Để xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Phiêng Pằn đã kịp thời lãnh đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục chính trị cho cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị nắm vững các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên.

Đồng thời, xây dựng Đảng bộ vững mạnh về tổ chức, phát huy vai trò của các Đảng ủy viên trong việc chỉ đạo, hướng dẫn các chi bộ trực thuộc thực hiện nhiệm vụ chính trị. Làm tốt công tác phát triển đảng viên, trong nhiệm kỳ vừa qua đã kết nạp được 8 quần chúng ưu tú vào Đảng.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên Phòng Phiêng Pằn cùng lực lượng dân quân tự vệ tuần tra mốc biên giới Việt Nam - Lào. Ảnh: Đồn Biên Phòng Phiêng Pằn.

Công tác quản lý, bảo vệ biên giới được duy trì chặt chẽ thông qua tuần tra đơn phương 152 lần, tuần tra song phương 20 lần với Đại đội Biên phòng 213 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hủa Phăn (nước CHDCND Lào). Đơn vị cũng tổ chức 646 lượt tổ tuần tra, kiểm soát người, phương tiện, hàng hóa ra vào khu vực biên giới.

Trong giai đoạn cao điểm dịch Covid-19, đơn vị đã duy trì chốt kiểm soát, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kép. Chế độ giao ban phối hợp bảo vệ biên giới với các Đồn Biên phòng lân cận và đơn vị của Lào được duy trì định kỳ.

Trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội luôn được chú trọng. Đơn vị đã trực tiếp phát hiện, bắt giữ 3 vụ, 5 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy; phối hợp với các lực lượng khác bắt giữ 6 vụ, 8 đối tượng, đồng thời phát hiện tang vật vô chủ gồm heroin và ma túy tổng hợp. Đơn vị cũng đã xử lý vi phạm hành chính và nộp ngân sách Nhà nước 25.640.000 đồng.

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La chúc mừng Ban chấp hành Đảng bộ Đồn Biên phòng Phiêng Pằn nhiệm kỳ mới. Ảnh: Đồn Biên Phòng Phiêng Pằn.

Thương tá Lò Văn Tích, Bí thư Đảng uỷ, Chính trị viên Đồn Biên Phòng Phiêng Pằn cho biết thêm, trong nhiệm kỳ tới, với quyết tâm dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu, đồng thời nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Đồn xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị, phấn đấu đạt kết quả cao.

Chủ động nắm, dự báo, đánh giá phân tích đúng tình hình, kịp thời tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh; cấp ủy, chính quyền địa phương trong quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, không để xảy ra điểm nóng, không để bị động bất ngờ.

Phát huy sức mạnh tổng hợp nền Biên phòng toàn dân, thế trận Biên phòng toàn dân gắn với thế trận Quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân; phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, các lực lượng tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp quản lý, bảo vệ biên giới; quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, bảo vệ Đảng, chính quyền, Nhân dân, các mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh.

Song song với đó là tích cực phối hợp cùng các lực lượng đấu tranh phòng, chống có hiệu quả với các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy; giữ vững an ninh chính trị và an toàn xã hội trong khu vực biên giới.