DN cần tăng cường giới thiệu sản phẩm, để đẩy mạnh XK cá tra sang Singapore

Tháng 9/2024, theo số liệu của Hải quan Việt Nam, XK cá tra sang Singapore đạt 3 triệu USD, giảm 11% so với tháng 9/2023. Đây là tháng thứ 4 liên tiếp XK cá tra sang thị trường này chứng kiến tăng trưởng âm, sau khi tăng nhẹ 14% và 2% trong tháng 7 và tháng 8/2024.

Tháng 9/2024, theo số liệu của Hải quan Việt Nam, XK cá tra sang Singapore đạt 3 triệu USD, giảm 11% so với tháng 9/2023. Đây là tháng thứ 4 liên tiếp XK cá tra sang thị trường này chứng kiến tăng trưởng âm, sau khi tăng nhẹ 14% và 2% trong tháng 7 và tháng 8/2024. Tổng giá trị XK cá tra Việt Nam trong 9 tháng đầu năm nay đạt 26 triệu USD, giảm 4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Cơ cấu sản phẩm cá tra XK sang Singapore cũng không đồng đều trong 9 tháng đầu năm nay. Phile cá tra đông lạnh vẫn là sản phẩm XK chủ lực của cá tra Việt Nam, với hơn 21 triệu USD trong 9 tháng đầu năm nay, giảm 5% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, XK chỉ ghi nhận tăng trưởng trong các tháng 1,4,5,7/2024, các tháng còn lại đồng loạt tăng trưởng âm từ 1 - 2 con số.



Cơ cấu sản phẩm cá tra XK sang Singapore cũng không đồng đều trong 9 tháng đầu năm nay. Phile cá tra đông lạnh vẫn là sản phẩm XK chủ lực của cá tra Việt Nam, với hơn 21 triệu USD trong 9 tháng đầu năm nay, giảm 5% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, XK chỉ ghi nhận tăng trưởng trong các tháng 1,4,5,7/2024, các tháng còn lại đồng loạt tăng trưởng âm từ 1 - 2 con số.

Đáng chú ý, tháng đầu năm nay, XK sản phẩm cá tra GTGT ghi nhận tăng gấp 11 lần so với cùng kỳ năm 2023, tuy nhiên, giá trị này liên tiếp tăng giảm thất thường trong các tháng tiếp theo của năm 2024. Đến tháng 9/2024, XK các sản phẩm mã HS16 đã chứng kiến giảm 11% so với cùng kỳ, đạt 145 triệu USD. Trước đó, tháng 6,7,8/2024, XK sản phẩm này sang Singapore cũng giảm lần lượt 15%, 75%, 53% so với cùng kỳ năm ngoái.

Có thể nói, XK cá tra sang Singapore trong 9 tháng đầu năm 2024 đã “lệch quỹ đạo” so với đà tăng trưởng năm 2023. Theo Bộ Thương mại và Công nghiệp Singapore (MTI), các ngành bán lẻ và dịch vụ về thực phẩm và đồ uống đã suy giảm trong QI và QII/2024. Lý giải cho thực trạng này một phần là do người dân tại Quốc đảo Sư Tử chi tiêu nhiều hơn cho du lịch nước ngoài.

Tuy vậy, Singapore vẫn là thị trường đáng quan tâm vì gần như không có hàng rào kỹ thuật trong việc hạn chế nhập khẩu vào nước này và có thể chấp nhận mua giá cao hơn. Đây cũng là một trong những đất nước nổi tiếng với hệ thống nhà hàng, du lịch, khách sạn rất lớn, là quốc gia đa sắc tộc, nhưng đều sử dụng thủy sản. Do vậy, DN cần tăng cường hoạt động trưng bày sản phẩm, xúc tiến thương mại...để giới thiệu sản phẩm cá tra của Việt Nam phổ biến hơn với người dân Singapore.