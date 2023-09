Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn ăn 1 quả chuối ngay khi ngủ dậy?

Chuối rất tốt cho cơ thể, nhưng ăn ngay sau khi ngủ dậy, lúc bụng đang đói liệu có tốt?

Bí quyết để có một cơ thể khỏe mạnh là thực hiện những thói quen lành mạnh ngay từ buổi sáng. Một buổi sáng hứng khởi, giàu năng lượng sẽ giúp bạn hoạt động hiệu quả hơn suốt cả ngày.

Để có được điều này, nhiều người có thói quen nhâm nhi một tách cà phê vào buổi sáng. Nhưng với những người không thích caffeine, ăn một loại trái cây nào đó có thể là lựa chọn tuyệt vời hơn với họ.

Một trong số các loại trái cây thơm ngon, bổ dưỡng, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe mà bạn nên thưởng thức vào buổi sáng đó là quả chuối.

Chuối rất phổ biến, được bán ở khắp mọi nơi với giá phải chăng. Chuối giàu kali, vitamin C, chất xơ, vitamin B6, magiê và mangan. Không chỉ cung cấp cho cơ thể những dưỡng chất thiết yếu, ăn một quả chuối vào buổi sáng còn mang lại những lợi ích sau đây:

Cải thiện hệ tiêu hóa

Chuối là nguồn cung cấp chất xơ tốt nhất. Chất xơ là loại chất cần thiết để duy trì một hệ tiêu hóa khỏe mạnh. Chất xơ trong chuối là một loại carbohydrate mà cơ thể con người không thể tiêu hóa được.

Tuy nhiên, loại chất xơ này giúp hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả hơn. Ngoài ra, lượng kali trong chuối cũng có lợi đối với hệ tiêu hóa.

Chuối ăn cùng yến mạch là món ngon cho bữa sáng. (Ảnh: Eating Well)

Cung cấp năng lượng cho cơ thể

Chuối thường được sử dụng như một món ăn nhẹ. Nhiều người cũng có thói quen ăn một quả chuối vào bữa sáng. Chuối rất nhiều carbohydrate. Lượng carbohydrate này sẽ chuyển đổi thành glucose - nguồn năng lượng nuôi dưỡng cơ thể.

Tăng cường sức khỏe tim mạch

Kali, một khoáng chất có nhiều trong chuối, cần thiết để duy trì sức khỏe hệ tim mạch. Kali giúp cân bằng chất điện giải và chất lỏng trong cơ thể, từ đó giúp kiểm soát huyết áp. Khi nồng độ kali trong cơ thể thấp có thể dẫn tới tăng huyết áp. Huyết áp cao là nguyên nhân chính dẫn tới các bệnh về tim cũng như nhiều tình trạng sức khỏe khác.

Ngoài kali, chuối còn chứa nhiều vitamin C, magiê và chất xơ. Các chất này cũng có lợi đối với tim mạch. Đặc biệt, vitamin C đóng vai trò như một chất chống oxy hóa, ngăn ngừa tổn thương tại tim.

Chuối là một món ăn lành mạnh (Ảnh: BBC Good Food)

Tăng cường hệ thống miễn dịch

Không chỉ có tác dụng chống oxy hóa, vitamin C còn giúp tăng cường sức khỏe hệ miễn dịch. Loại vitamin này hỗ trợ quá trình sản xuất các tế bào bạch cầu có tác dụng chống nhiễm trùng trong cơ thể. Ngoài ra, tác dụng chống oxy hóa của vitamin C còn giúp giảm các gốc tự do gây hại tế bào.