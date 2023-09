Điều gì sẽ xảy ra khi bạn ăn một quả cam mỗi ngày?

Cam là loại quả được nhiều người yêu thích vì ngon và giàu vitamin C, vậy điều gì sẽ xảy ra khi ăn một quả cam mỗi ngày?

Cam được biết đến là loại quả giàu vitamin C và rất ngon miệng. Cam gần như là loại quả được nhắc đến nhiều nhất khi nói về nguồn vitamin C tự nhiên. Ngoài vitamin C cam còn mang lại nhiều lợi ích sức khỏe, nếu bạn tiêu thụ chúng đều đặn và đúng cách. Vậy điều gì sẽ xảy ra khi ăn một quả cam mỗi ngày?

Điều gì sẽ xảy ra khi ăn một quả cam mỗi ngày?

Các chuyên gia cho biết mỗi ngày ăn một quả cam, cơ thể bạn sẽ trở nên khỏe mạnh hơn. Dưới đây là những lợi ích nếu bạn thường xuyên ăn cam:

Tăng cường sức khỏe tim mạch

Cam có nhiều chất xơ, và chỉ một quả cam cỡ trung bình cung cấp 11% nhu cầu chất xơ mà cơ thể của bạn cần hàng ngày.

Ngoài việc giữ cho cơ thể bạn có thể bảo đảm vận hành bình thường, chất xơ trong cam cũng có nhiều lợi ích khác, từ việc giúp bạn duy trì cân nặng hợp lý đến giảm nguy cơ mắc bệnh tim, tiểu đường và một số loại ung thư.

Cam cũng chứa các chất dinh dưỡng thực vật có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Ăn cam thường xuyên rất tốt cho sức khoẻ.

Cung cấp đặc tính chống oxy hóa

Vitamin C có nhiều trong cam, là chất chống oxy hóa mạnh. Nó rất quan trọng trong việc giữ protein cần thiết cho bạn sở hữu làn da căng mọng, trẻ trung. Vitamin C còn có vai trò bảo vệ tế bào khỏi bị hư hại, phục hồi tế bào và làm lành vết thương.

Giúp giảm huyết áp

Cam là một nguồn cung cấp vitamin C và kali dồi dào, cả hai đều giúp giảm huyết áp.

Giảm nguy cơ phát triển bệnh đục thủy tinh thể

Cam chứa thiamine, một loại vitamin B, chiếm khoảng 8% lượng tiêu thụ hàng ngày đối với phụ nữ trưởng thành và 6% đối với nam giới trưởng thành.

Một số nghiên cứu chỉ ra rằng những người có lượng thiamine cao nhất sẽ giảm nguy cơ mắc bệnh đục thủy tinh thể.

Giúp ngăn ngừa dị tật bẩm sinh

Axit folic là loại vitamin B khác có trong cam. Axit folic, được gọi là axit folic ở dạng tổng hợp, rất quan trọng cho sự phát triển của thai nhi. Ăn uống đầy đủ có thể ngăn ngừa dị tật ống thần kinh, vì vậy phụ nữ mang thai hoặc những người đang cố gắng thụ thai cần bổ sung nhiều axit folic trong chế độ ăn uống của họ (và/hoặc bổ sung axit folic).

Không gây dị ứng

Trái cây họ cam quýt, bao gồm cả cam, thường không gây ra phản ứng dị ứng. Khi bị như vậy, các triệu chứng thường nhẹ và bao gồm kích ứng và ngứa miệng. Phản ứng dị ứng rất hiếm.

Nên ăn thế nào?

Ăn cam tươi, nước ép hoặc thêm chúng vào món salad, nước sốt hoặc món tráng miệng. Bào hoặc cắt nhỏ để tạo hương liệu hoặc trang trí. Vị ngọt và màu sắc đẹp mắt của cam có thể thêm phần quyến rũ cho món gà hoặc cá đơn giản.

Bắt đầu buổi sáng của bạn với một vài lát cam để ăn kèm với món trứng của bạn, hoặc cắt một lát cam và thêm nó vào sữa chua hoặc salad của bạn. Sử dụng nước trái cây để làm nước sốt ăn kèm và nước sốt này thường có hàm lượng calo thấp, thơm ngon.

Vỏ cam cũng có thể ăn được và cũng giống như trái cây, thực sự là một nguồn cung cấp vitamin và khoáng chất như vitamin C và kali. Bạn cũng có thể ăn cùi, sợi trắng giữa vỏ và trái cây; nó cũng rất giàu chất xơ và vitamin C.

Ăn nguyên cả quả cam tươi sẽ cung cấp nhiều chất xơ và chất dinh dưỡng hơn nước cam ép, thay vì uống nước ép bởi cách này có thể bổ sung calo và đường quá nhiều vào chế độ ăn và làm tăng nhanh lượng đường trong máu, hãy ăn cả quả hoặc nước cam mới vắt.