Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh Hòa Bình vừa tổ chức khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2024. Diễn tập diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 2 đến ngày 4/10/2024.

Tới dự diễn tập về phía Quân khu 3 có các đồng chí: Thiếu tướng Bùi Công Chức, Phó Chính ủy Quân khu 3, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập Quân khu; Thiếu tướng Hà Tất Đạt, Phó Tư lệnh Quân khu 3, Trưởng Ban Tổ chức Diễn tập Quân khu; cùng lãnh đạo các vụ, cục của Bộ Quốc phòng; lãnh đạo các tỉnh, thành phố khu vực Quân khu 3: Nam Định, Hải Phòng, Hà Nam, Hưng Yên, Ninh Bình…

Về phía tỉnh Hòa Bình có đồng chí Nguyễn Phi Long, Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hòa Bình.

Các đồng chí lãnh đạo Quân khu 3 và tỉnh Hòa Bình tại Lễ khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Hòa Bình năm 2024. Ảnh: TH.

Diễn tập Khu vực phòng thủ tỉnh Hòa Bình năm 2024 được tổ chức với đề mục: "Chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng, tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ".

Cuộc diễn tập được chia làm 3 giai đoạn, giai đoạn 1: Chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; giai đoạn 2: Chuẩn bị tác chiến phòng thủ; giai đoạn 3: Thực hành tác chiến phòng thủ.

Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Hòa Bình được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức của nhân dân và các cấp, các ngành, các địa phương, lực lượng vũ trang về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, đặc biệt là giúp cho đội ngũ cán bộ chủ chốt nắm vững cơ chế vận hành, thực binh trong phòng thủ khu vực cấp tỉnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền và khả năng tham mưu của cơ quan quân sự, công an, các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh khi chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng làm công tác tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ.

Hầm siêu âm, điện tim để cấp cứu lực lượng vũ trang bị thương. Ảnh: TH.

Thông qua diễn tập nhằm kiểm tra, bồi dưỡng trình độ tổ chức chỉ huy, khả năng tổ chức hiệp đồng giữa các lực lượng trong xử lý, giải quyết các tình huống về quốc phòng, an ninh có thể xảy ra trên địa bàn. Đồng thời kiểm tra trình độ huấn luyện chiến đấu và khả năng hoàn thành nhiệm vụ của lực lượng vũ trang tỉnh; làm cơ sở điều chỉnh, bổ sung các phương án, kế hoạch tác chiến của tỉnh, góp phần nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang địa phương, chủ động phòng ngừa, làm thất bại mọi âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch, không bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, giữ vững khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc; xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh.

Đặc biệt, cuộc diễn tập có nhiều thành phần cùng tham gia, nhiều tình huống phải cơ động xa, thời gian ngắn, lực lượng, phương tiện và vũ khí trang bị huy động với số lượng lớn, diễn ra ở nhiều địa điểm, đặt ra yêu cầu cao trong tiếp nhận thông tin và xử lý của người tập với những nội dung, yêu cầu tình huống không được chuẩn bị trước.

Phát biểu khai mạc diễn tập, đồng chí Nguyễn Phi Long - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo nhấn mạnh: Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Hòa Bình năm 2024 có quy mô lớn, địa bàn rộng với nhiều nội dung mới, nhiều đơn vị, thành phần lực lượng tham gia.

Quán triệt, vận dụng sâu sắc các quan điểm, cơ chế tư tưởng quốc phòng, quân sự của Đảng, Nhà nước vào thực tiễn, phù hợp với điều kiện của tỉnh về xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, kết hợp kinh tế với quốc phòng trong xây dựng khu vực phòng thủ; xác định quyết tâm, đề cao trách nhiệm, khắc phục mọi khó khăn, tập trung nỗ lực, cố gắng cao nhất để thực hiện tốt các nội dung cuộc diễn tập đề ra.

Diễn tập đưa bộ đội bị thương đến Bệnh viện dã chiến để cấp cứu. Ảnh: TH.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phi Long cho biết, phải chủ động, sáng tạo trong thực hành diễn tập, phát huy năng lực lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp; năng lực tham mưu của các sở, ban, ngành, đoàn thể, vai trò nòng cốt của cơ quan quân sự, công an trong xây dựng, hoạt động khu vực phòng thủ, gắn với tình hình thực tiễn của địa phương.

Quá trình thực hành diễn tập phải vận dụng thật tốt giữa lý luận và thực tiễn; giữa chức năng, nhiệm vụ của từng ngành gắn với địa phương trong từng điều kiện, tình hình cụ thể ở các trạng thái quốc phòng, bảo đảm vừa phục vụ phát triển kinh tế, xã hội, vừa bảo đảm xây dựng củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị ở địa phương.

Chấp hành nghiêm kế hoạch, nội dung, quy trình, thời gian diễn tập, chỉ huy điều hành phải khoa học, linh hoạt, sáng tạo bảo đảm thực hiện tốt công tác phối hợp giữa các tiểu ban, các sở, ban, ngành, đoàn thể trong thực hành diễn tập; nội dung phải sát với thực tiễn, phù hợp với tình hình nhiệm vụ cụ thể của địa phương, cơ quan, đơn vị; bảo đảm cuộc diễn tập an toàn tuyệt đối về người, vũ khí, trang bị kỹ thuật, tiết kiệm và hiệu quả với phương châm "Đổi mới, sáng tạo, thiết thực, hiệu quả, an toàn".

Ngay sau khai mạc, khung diễn tập của tỉnh cũng đã tổ chức thực hành các vấn đề huấn luyện Hội nghị Ban thường vụ Tỉnh ủy (mở rộng) ra Nghị quyết lãnh đạo chuyển địa phương vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng; Hội nghị Ban Chỉ huy tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, triển khai các biện pháp chuyển địa phương vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng.

Tối cùng ngày tổ chức thực hành các vấn đề huấn luyện Hội nghị Đảng ủy Công an tỉnh thông qua kế hoạch bảo đảm an ninh chính trị-trật tự an toàn xã hội trong trạng thái khẩn cấp về quốc phòng; Hội nghị Đảng ủy Sở Công thương, Sở Y tế ra Nghị quyết lãnh đạo chuyển hoạt động của sở vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng; Hội nghị lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông, triển khai Kế hoạch bảo đảm trong trạng thái khẩn cấp về quốc phòng.