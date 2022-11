Điện Biên: Huyện nghèo khắc phục hàng trăm điểm sạt lở do mưa lũ

Sau mỗi mùa mưa lũ, nhiều tuyến giao thông ở huyện Điện Biên Đông (Điện Biên) lại sạt lở, hư hỏng nghiêm trọng; tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông...

Vùng cao Điện Biên thường xuyên sạt lở do mưa lũ

Tuyến đường Pá Vạt - Háng Lìa - Tìa Dình dài khoảng 23km, chỉ sau mùa mưa lũ năm nay đã có đến 25 điểm sạt lở. Mặt đường nhiều điểm bị biến dạng, lầy lội và trơn trượt, ta luy âm bị trôi, tổng thiệt hại ước tính hơn 2,1 tỷ đồng... Ngay sau khi xảy ra sạt lở, các đơn vị chức năng và chính quyền địa phương đã huy động nhân lực, máy móc trực tại các điểm dọc tuyến đường Pá Vạt - Háng Lìa - Tìa Dình khẩn trương hót dọn, san ủi đất đá tràn mặt đường, đảm bảo thông tuyến cho xe qua lại. Đối với những vị trí bị hư hỏng nặng như sạt ta luy âm, mặt đường bị cuốn trôi… cần kinh phí khắc phục lớn thì vẫn phải chờ kinh phí mới có thể sửa chữa, khắc phục.

Một điểm sạt lở trên tuyến đường Phì Nhừ - Xa Dung (huyện Điện Biên Đông) trước và sau khi khắc phục. (Ảnh: Vinhduy)

Không riêng tuyến đường Pá Vạt - Háng Lìa - Tìa Dình, mùa mưa lũ năm nay khiến nhiều tuyến đường khác trên địa bàn huyện Điện Biên Đông bị ảnh hưởng nghiêm trọng, mặt đường xuống cấp, ta luy sạt lở… gây ách tắc giao thông cục bộ, việc đi lại, giao thương của người dân gặp rất nhiều khó khăn. Điển hình là các tuyến đường: Ngã tư Phì Nhừ - Xa Dung; Phì Nhừ - Chiềng Sơ; Phình Giàng - Pú Hồng...

Anh Vàng A Chừ, xã Phì Nhừ, huyện Điện Biên Đông chia sẻ: Đường giao thông sạt lở do mưa lũ không chỉ ảnh hưởng lớn đến việc đi lại mà còn ảnh hưởng đến việc tiêu thụ nông sản của bà con. Bởi giao thông đi lại khó khăn khiến việc thu mua nông sản của thương lái bị hạn chế; nhiều thương lái đến được tận nơi cũng lấy lý do giao thông đi lại vất vả để ép giá nông dân. Tôi mong rằng các cấp chính quyền sớm sắp xếp, bố trí nguồn vốn sửa chữa những vị trí hư hỏng do sạt lở trên tuyến, giúp người dân ổn định đời sống, tập trung sản xuất.

Vào mùa mưa, nhiều điểm trên các tuyến tỉnh lộ, đường liên xã của huyện Điện Biên Đông bị sạt lở nghiêm trọng. (Ảnh: Vinhduy)

Chủ động khắc phục, đảm bảo lưu thông vùng cao Điện Biên

Để đảm bảo giao thông thông suốt trong mùa mưa lũ năm 2022, các đơn vị quản lý tuyến đường trên địa bàn huyện Điện Biên Đông đã bố trí nhân lực, máy móc theo phương châm “4 tại chỗ” ở những khu vực trọng yếu, kịp thời sửa chữa, thông tuyến khi có sạt lở, hư hỏng. Tuy nhiên, do địa hình của huyện chủ yếu là đồi núi, địa chất không ổn định, nên mỗi khi mưa lớn kéo dài, tình trạng sạt lở đất đá, làm xói mòn mặt đường thường xuyên xảy ra. Thậm chí, có điểm sạt lở vừa khắc phục hôm trước, hôm sau tái diễn sạt lở. Trong khi đó, nguồn kinh phí khắc phục, sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường còn rất hạn chế.

Ông Đinh Quang Bạo, Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Điện Biên Đông cho biết: Hiện nay toàn huyện có 12 tuyến giao thông do huyện quản lý, tổng chiều dài gần 230km; trong đó chỉ có hơn 45% tuyến đường được rải nhựa hoặc bê tông hóa, còn lại là đường đất và cấp phối. Chính vì vậy, từ đầu mùa mưa đến nay, toàn huyện có gần 100 điểm sạt lở, với khối lượng lên đến hơn 140.000m3.

Ngay sau khi xảy ra thiệt hại trên các tuyến giao thông, chúng tôi đã khẩn trương kiểm tra, thống kê những điểm sạt lở để có phương án tạm thời khắc phục. Đồng thời, tham mưu UBND huyện xin chủ trương khắc phục, sửa chữa các công trình bị thiệt hại. Mới đây, UBND huyện đã bố trí 7,9 tỷ đồng khắc phục, sửa chữa 11 công trình bị thiệt hại do mưa lũ gây ra trên địa bàn huyện năm 2022. Trong đó, 8 công trình giao thông, 2 công trình cầu treo và 1 công trình trường học.

Mặc dù đã cố gắng khắc phục, nhưng do nguồn kinh phí đảm bảo giao thông còn hạn chế, gây khó khăn cho huyện trong việc khắc phục thiên tai. (Ảnh: Vinhduy)

Những ngày này, tuyến đường Na Sang - Noong U dài 14km đang được đơn vị thi công triển khai sửa chữa những vị trí bị thiệt hại. Được biết, mùa mưa lũ vừa qua khiến tuyến đường xuất hiện 15 điểm sạt lở; 4.200m rãnh bị bùn đất vùi lấp; 1 điểm sạt bên ta luy âm cần xử lý bằng kè rọ đá; hàng nghìn mét mặt đường cấp phối bị trôi; 8 cống ngang qua đường bị tắc… UBND huyện Điện Biên Đông đã bố trí 800 triệu đồng khắc phục thiệt hại, đảm bảo giao thông tuyến đường trên. Đến nay, công trình đã hoàn thành khoảng 50% khối lượng công việc.

Cùng với tuyến đường Na Sang - Noong U, ngay sau khi được chấp thuận nguồn vốn để khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra, phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Điện Biên Đông chỉ đạo các đơn vị thi công huy động phương tiện, máy móc thiết bị, nhân công tập trung sửa chữa khắc phục sạt lở trên các tuyến đường khác. Đến nay công tác khắc phục trên các tuyến đã hoàn thành khoảng 50% khối lượng. Dự kiến, đến ngày 15/12 sẽ hoàn thành toàn bộ. Việc tích cực khắc phục, sửa chữa các tuyến đường sẽ góp phần đảm bảo ổn định giao thông, tạo thuận lợi cho việc đi lại, giao thương của người dân.