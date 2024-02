Điện Biên: Hơn 1.200 thanh niên chia tay gia đình, lên đường nhập ngũ

Sáng nay 27/2, tỉnh Điện Biên tổ chức Lễ bàn giao hơn 1.200 tân binh cho các đơn vị quân đội và công an trên địa bàn. Lễ giao, nhận quân được diễn ra nhanh, gọn, đúng quy định, bảo đảm an toàn trong không khí vui tươi, phấn khởi.

10 địa phương của tỉnh Điện Biên cùng đồng loạt tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2024. Tại thành phố Điện Biên Phủ, lễ giao nhận quân được diễn ra tại Quảng trường thành phố với sự góp mặt, động viên của lãnh đạo UBND tỉnh và hàng nghìn người dân các dân tộc trên địa bàn.

Ngay từ sớm, 114 tân binh của thành phố đợt này đã có mặt đông đủ, tư trang chỉnh tề, hừng hực khí thế để sẵn sàng về đơn vị mới. Người thân đến tiễn bước các em đều trong không khí phấn khởi, vui tươi, động viên các công dân ưu tú lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự, bảo vệ Tổ quốc.

Thiếu tướng Đinh Mạnh Phác, Phó tư lệnh Quân khu 2 căn dặn các tân binh trước khi lên đường nhập ngũ.

Tân binh Cầm Nguyên, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên chia sẻ: "Cảm xúc của em rất vui vì trở thành một quân nhân trong quân ngũ để phục vụ bảo vệ Tổ quốc. Khi vào đơn vị tôi sẽ cố gắng hết sức để hoàn tốt mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao.

Năm nay, tỉnh Điện Biên tuyển chọn, giao nhận 1.246 công dân nhập ngũ bàn giao cho các đơn vị Quân đội và Công an gồm: Trung đoàn 741, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Điện Biên; Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Trung đoàn 82, Sư 355, Quân khu 2 và Công an tỉnh Điện Biên.

Các tân binh huyện biên giới Mường Nhé lên đường nhập ngũ.

Các công dân nhập ngũ đợt này có sức khoẻ loại 1, loại 2 chiếm gần 70%; trình độ văn hoá cao hơn năm 2023 với tỷ lệ công dân tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp nghề chiếm 1,3%. Các tân bình đều có tuổi đời từ 18 đến 26 tuổi, tỷ lệ thanh niên là người dân tộc thiểu số chiếm trên 94%, trong đó có 7 công dân thuộc dân tộc rất ít người.

Trung tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Điện Biên Phủ cho biết: Có được kết quả trên là do Hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp của địa phương đã rất chú trọng đến việc tuyên truyền sâu rộng Luật Nghĩa vụ Quân sự. Các trường hợp công dân tình nguyện viết đơn nhập ngũ, đều được chính quyền các địa phương tặng giấy khen, biểu dương khích lệ, động viên. Thanh niên lên được nhập ngũ trong đợt này đều nhận thức rất rõ về hiệu lệnh nghĩa vụ quân sự và đều rất vinh dự, tự hào khi thực hiện nhiệm vụ của mình. Do đó chất lượng chiến sĩ mới năm nay rất bảo đảm, các đơn vị đến giao nhận quân qua rà soát hồ sơ, thực tế đều đảm bảo chất lượng an toàn tuyệt đối và đảm bảo tuyệt đối về chất lượng chính trị.