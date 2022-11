Điện Biên Đông: Nâng cao chất lượng bữa ăn bán trú cho học sinh

Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Trung học Pú Nhi, xã Pú Nhi (Điện Biên Đông, Điện Biên) luôn quan tâm nâng cao chất lượng bữa ăn cho học sinh bán trú...

Học Bán trú - hình thức tới trường hữu hiệu ở Điện Biên Đông

Năm học 2022 - 2023, Trường PTDTBT Trung học Pú Nhi huyện Điện Biên Đông có 492 học sinh trong đó có 462 học sinh bán trú. Những năm qua, từ nguồn kinh phí đầu tư của các chương trình dự án, nguồn xã hội hóa nhà trường đã xây mới, sửa chữa nhà bếp, khu vực nhà ăn.

Trường PTDTBT Trung học Pú Nhi (xã Pú Nhi, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên) nâng cao chất lượng bữa ăn cho học sinh bán trú giúp học sinh có sức khỏe tốt, phát triển đầy đủ cả thể trí lực và thể lực. Ảnh: Thu Hường

Bếp ăn của nhà trường cơ bản được xây dựng kiên cố, sạch sẽ, thoáng mát. Để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, nhà trường đã chia thành các khu chế biến thực phẩm tươi sống, khu nấu ăn và khu để thức ăn đã nấu chín. Đồ dùng trong nhà bếp được trang bị đầy đủ như: tủ lạnh, tủ lưu trữ mẫu thức ăn hàng ngày...

Để cung cấp đầy đủ dinh dưỡng và an toàn cho bữa ăn của học sinh, nhà trường lựa chọn cơ sở cung cấp thực phẩm có uy tín, địa chỉ rõ ràng và ký hợp đồng cam kết trách nhiệm. Hằng ngày, khi tiếp nhận thực phẩm đều ghi sổ trong sự giám sát chặt chẽ của Ban Giám hiệu nhà trường. Đối với nhân viên nhà bếp thường xuyên được tập huấn kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm và khám sức khoẻ định kỳ.

Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền kiến thức về dinh dưỡng, vệ sinh an toàn thực phẩm tới các bậc phụ huynh thông qua các buổi họp phụ huynh, tranh ảnh, áp phích tại các bản tin, góc tuyên truyền của nhà trường để cha, mẹ các em hiểu và có trách nhiệm quan tâm đến sức khỏe của con em mình.

Em Giàng Thị Giang Lớp 8C3 là người dân tộc Mông nói: "Nhà em ở bản Pu Cai, cách trường 25km, đi lại khó khăn, từ năm học lớp 6 em vào ở bán trú. Ở trường, chúng em được các thầy cô cho ăn uống đầy đủ, sinh hoạt đúng giờ giấc. Chiều thứ 7 hàng tuần, hay cách tuần bố mẹ mới lên đón về nhưng em không thấy buồn vì ở trường có thầy cô và có nhiều bạn bè, đông vui lắm".

Các em học sinh tưới nước, chăm sóc vườn rau xanh giúp các em có lượng rau tươi cung cấp bữa ăn hàng ngày. Ảnh: Thu Hường

Học Bán trú giúp học sinh Điện Biên Đông nâng cao cả tri thức và sức khoẻ

Thầy Hoàng Quốc Huy, Hiệu trưởng Trường PTDTBT Trung học Pú Nhi cho biết: " Năm học 2022-2023 số học sinh nhà trường tương đối đông, cơ sở vật chất một số hạng mục đã bị xuống cấp. Mặc dù điều kiện cơ sở vật chất khu bếp ăn, nhà ăn của trường vẫn còn một số khó khăn. Song chúng tôi thực hiện nhiều giải pháp để từng bước nâng cao chất lượng bữa ăn cho các em đảm bảo đủ chất, đủ lượng, hợp vệ sinh an toàn thực phẩm".

Với kinh phí của nhà nước hỗ trợ hơn 500 nghìn đồng/học sinh/tháng, chỉ đủ mua lương thực, thực phẩm. Nhà trường đã tận dụng diện tích đất trống, cải tạo thành vườn rau. Buổi chiều thầy và trò lại cùng nhau tưới rau, chăm sóc vườn giúp các em có lượng rau tươi cung cấp bữa ăn hàng ngày.

Để đảm bảo bữa ăn của học sinh đủ chất, tránh bị ngộ độc thực phẩm. Ban Giáo hiệu nhà trường đã yêu cầu các nhân viên phục vụ bếp ăn khi chế biến thực phẩm phải rửa sạch dụng cụ đun nấu, tránh tình trạng dụng cụ bị mốc hay nhiễm khuẩn. Xây dựng thực đơn phù hợp, tính khẩu phần ăn trong ngày khoa học, hợp lý, đặc biệt 2 bữa ăn chính trong ngày phải thường xuyên thay đổi món....

Nhờ thực hiện nghiêm túc các quy định về vệ sinh an thực phẩm trong nhà trường nên nhiều năm qua Trường PTDTBT Trung học Pú Nhi không có trường hợp bị ngộ độc thực phẩm hoặc có các biểu hiện bất thường liên quan đến ngộ độc thực phẩm. Thời gian tới, nhà trường tiếp tục thực hiện tốt các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm. Đồng thời, tăng cường kiểm tra định kỳ, đột xuất đối với cơ sở cung ứng thực phẩm vào nhà trường, nếu vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm túc, góp phần đảm bảo vệ sinh, an toàn trong các bữa ăn, giúp học sinh phát triển đầy đủ thể lực và trí tuệ, tạo sự tin tưởng cho phụ huynh học sinh và xã hội.

Sau giờ ăn tối các em học sinh nội trú được thầy cô hướng dẫn học bài, đọc sách, sinh hoạt tại phòng. Ảnh: Thu Hường

Bên cạnh việc tổ chức ăn bán trú, trường còn thành lập ban quản lý, phân công giáo viên trực tiếp quản lý học sinh ở bán trú 24/24 giờ, kiểm tra sĩ số, việc ăn, nghỉ, hướng dẫn các em đi học đúng giờ, giữ gìn vệ sinh cá nhân, phòng ở, an ninh trật tự, tự ôn bài buổi tối... Các em học sinh nam, nữ được phân riêng khu vực ăn, ngủ cũng như sinh hoạt.

Chất lượng bữa ăn bán trú của các em học sinh vùng khó khăn tại Trường PTDTBT Trung học Pú Nhi ngày càng được cải thiện, góp phần duy trì sĩ số học sinh và nâng cao chất lượng giáo dục ở địa phương. Tính đến 10/9/2022 tỷ lệ huy động học sinh đến lớp đạt 100,8%.