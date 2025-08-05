Dịch tả lợn châu Phi phức tạp, tỉnh Lào Cai thành lập 5 đoàn công tác kiểm tra, đôn đốc phòng chống dịch

Đây là hành động khẩn trương và quyết liệt của ngành Nông nghiệp tỉnh Lào Cai nhằm kiểm soát dịch bệnh, ngăn chặn lây lan và bảo vệ an toàn đàn vật nuôi, nhất là trong bối cảnh bệnh dịch tả lợn châu Phi có nguy cơ lan rộng nếu không được kiểm soát kịp thời.

Theo Quyết định số 363/QĐ-SNNMT, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai thành lập 5 đoàn công tác phụ trách các khu vực như sau: Đoàn số 1, phụ trách khu vực các xã Mường Khương, Bắc Hà, Si Ma Cai, Bảo Yên, Văn Bàn do đồng chí Nguyễn Đức Điển – Phó Giám đốc Sở làm Trưởng đoàn.

Dịch tả lợn châu phi diễn biến phức tạp, tỉnh Lào Cai thành lập 5 đoàn công tác kiểm tra, đôn đốc công tác phòng chống dịch. Ảnh: HH

Đoàn số 2, phụ trách khu vực các xã Lục Yên, Yên Bình, Văn Chấn do đồng chí Hà Mạnh Cường – Phó Giám đốc Sở làm Trưởng đoàn

Đoàn số 3, phụ trách khu vực phường Nghĩa Lộ và các xã Trạm Tấu, Mù Cang Chải do đồng chí Nguyễn Quang Vĩnh – Phó Giám đốc Sở làm Trưởng đoàn

Đoàn số 4, phụ trách khu vực phường Lào Cai, phường Cam Đường và các xã Bát Xát, Sa Pa, Bảo Thắng do đồng chí Nguyễn Thái Bình – Phó Giám đốc Sở làm Trưởng đoàn

Đoàn số 5, phụ trách khu vực phường Yên Bái và các xã Trấn Yên, Văn Yên do đồng chí Đinh Văn Thơ – Phó Giám đốc Sở làm Trưởng đoàn.



Người dân xã Quy Mông, tỉnh Lào Cai tiêu hủy lợn mắc dịch tả lợn châu Phi của gia đình. Ảnh: H.H

Các đoàn công tác có nhiệm vụ kiểm tra, hướng dẫn, phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng liên quan để xử lý các tình huống phát sinh; đôn đốc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch tả lợn châu Phi hiệu quả. Đồng thời, tổng hợp tình hình thực tế để tham mưu với Sở ban hành chính sách hỗ trợ phù hợp sau dịch.

Thời gian triển khai từ ngày 1/8/2025 đến ngày 15/8/2025. Việc thành lập các đoàn công tác không chỉ thể hiện sự vào cuộc tích cực, quyết liệt của ngành Nông nghiệp tỉnh Lào Cai mà còn góp phần quan trọng vào việc bảo vệ sản xuất nông nghiệp, ổn định sinh kế người chăn nuôi và phát triển ngành chăn nuôi theo hướng bền vững.