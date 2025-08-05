Dịch tả lợn châu Phi phức tạp, tỉnh Lào Cai thành lập 5 đoàn công tác kiểm tra, đôn đốc phòng chống dịch
05/08/2025 15:28 GMT +7
Trước diễn biến phức tạp của bệnh dịch tả lợn châu Phi đang xảy ra tại nhiều địa phương, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai thành lập 5 đoàn công tác kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo trực tiếp công tác phòng, chống dịch.
Đây là hành động khẩn trương và quyết liệt của ngành Nông nghiệp tỉnh Lào Cai nhằm kiểm soát dịch bệnh, ngăn chặn lây lan và bảo vệ an toàn đàn vật nuôi, nhất là trong bối cảnh bệnh dịch tả lợn châu Phi có nguy cơ lan rộng nếu không được kiểm soát kịp thời.
Theo Quyết định số 363/QĐ-SNNMT, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai thành lập 5 đoàn công tác phụ trách các khu vực như sau: Đoàn số 1, phụ trách khu vực các xã Mường Khương, Bắc Hà, Si Ma Cai, Bảo Yên, Văn Bàn do đồng chí Nguyễn Đức Điển – Phó Giám đốc Sở làm Trưởng đoàn.
Đoàn số 2, phụ trách khu vực các xã Lục Yên, Yên Bình, Văn Chấn do đồng chí Hà Mạnh Cường – Phó Giám đốc Sở làm Trưởng đoàn
Đoàn số 3, phụ trách khu vực phường Nghĩa Lộ và các xã Trạm Tấu, Mù Cang Chải do đồng chí Nguyễn Quang Vĩnh – Phó Giám đốc Sở làm Trưởng đoàn
Đoàn số 4, phụ trách khu vực phường Lào Cai, phường Cam Đường và các xã Bát Xát, Sa Pa, Bảo Thắng do đồng chí Nguyễn Thái Bình – Phó Giám đốc Sở làm Trưởng đoàn
Đoàn số 5, phụ trách khu vực phường Yên Bái và các xã Trấn Yên, Văn Yên do đồng chí Đinh Văn Thơ – Phó Giám đốc Sở làm Trưởng đoàn.
Các đoàn công tác có nhiệm vụ kiểm tra, hướng dẫn, phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng liên quan để xử lý các tình huống phát sinh; đôn đốc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch tả lợn châu Phi hiệu quả. Đồng thời, tổng hợp tình hình thực tế để tham mưu với Sở ban hành chính sách hỗ trợ phù hợp sau dịch.
Thời gian triển khai từ ngày 1/8/2025 đến ngày 15/8/2025. Việc thành lập các đoàn công tác không chỉ thể hiện sự vào cuộc tích cực, quyết liệt của ngành Nông nghiệp tỉnh Lào Cai mà còn góp phần quan trọng vào việc bảo vệ sản xuất nông nghiệp, ổn định sinh kế người chăn nuôi và phát triển ngành chăn nuôi theo hướng bền vững.
Dịch tả lợn châu Phi bùng phát tại xã Quy Mông, tỉnh Lào Cai mới (trước sáp nhập, Quy Mông là một xã của tỉnh Yên Bái cũ), khiến nhiều hộ chăn nuôi lợn điêu đứng, một số trang trại lợn đã trống chuồng.
Tại xã vùng cao Thượng Bằng La, tỉnh Lào Cai, câu chuyện về chàng trai trẻ Hoàng Đình Thắng đã được nhiều người biết đến nhờ trang trại nuôi hươu sao lấy nhung có thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.
Ngày 29/7, UBND tỉnh Lào Cai tổ chức hội nghị gặp mặt doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn nhằm thông tin về kết quả thực hiện chính quyền 2 cấp; tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Đồng thời, lắng nghe ý kiến chia sẻ và tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, nhà đầu tư đang hoạt động sản xuất, kinh doanh tại tỉnh.