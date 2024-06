Đảng bộ thị trấn Bát Xát - 30 năm xây dựng và phát triển

Đảng bộ thị trấn Bát Xát, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai vừa long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Đảng bộ (18/6/1994-18/6/2024).

Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Đảng bộ (18/6/1994-18/6/2024). Ảnh: Lưu Liên - Đức Tiến.

Dự Lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Trung Triều, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Trần Văn Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Bàn Thanh Thảo, UVBTV Huyện ủy, Quyền Chủ tịch UBND huyện; Nguyễn Hồng Sơn, Phó chủ tịch HĐND huyện Bát Xát.

Lãnh đạo huyện Bát Xát tặng hoa chúc mừng. Ảnh: Lưu Liên - Đức Tiến.

Cách đây 30 năm, ngày 28/5/1994, Chính phủ ban hành Nghị định số 41 về việc thành lập thị trấn Bát Xát, trên cơ sở tách từ xã Bản Qua. Ngày 18/6/1994 Ban thường vụ Huyện ủy Bát Xát ban hành Quyết định số 63 về việc thành lập Đảng bộ thị trấn Bát Xát với 40 đảng viên sinh hoạt tại 06 chi bộ.

Trải qua 30 năm xây dựng trưởng thành và phát triển với 6 kỳ đại hội, Đảng bộ thị trấn Bát Xát đã từng bước trưởng thành và lớn mạnh cả về quy mô và năng lực lãnh đạo, vững bước đi lên và dành được những kết quả đáng khích lệ.

Trong sản xuất nông nghiệp, thị trấn đã tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển cây, con, sản phẩm chủ lực hàng năm đều đạt Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ. Hoạt động kinh doanh dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp được phát triển mạnh mẽ, là thị trường thương mại, dịch vụ trung tâm của huyện Bát Xát.

Đồng chí Nguyễn Trung Triều, Bí thư Huyện ủy Bát Xát (Lào Cai) phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Lưu Liên - Đức Tiến.

Kết cấu hạ tầng điện, đường, trường, giao thông… được quan tâm đầu tư xây dựng cơ bản đồng bộ, hiện đại. Công tác giáo dục đào tạo có nhiều thành tích, luôn được đánh giá là lá cờ đầu trong huyện. Công tác chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh cho Nhân dân được quan tâm chú trọng; thực hiện tốt các chế độ chính sách an sinh xã hội; công tác an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo.

Đời sống của Nhân dân được nâng cao, thu nhập bình quân đầu người đạt 48,5 triệu đồng/ người/năm, tăng trên 47 triệu đồng so với những năm mới thành lập Đảng bộ. Đến nay Đảng bộ thị trấn có 19 chi bộ. Trong đó 16/19 chi bộ có chi ủy, có gần 500 đảng viên, là Đảng bộ có đông đảng viên nhất trong toàn huyện.

Với những thành quả đạt được, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thị trấn Bát Xát vinh dự nhiều năm liên tục đều đạt trong sạch, vững mạnh; được nhận nhiều Giấy khen, bằng khen của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lào Cai. Năm 2023 Đảng bộ, chính quyền thị trấn Bát Xát được đánh giá là đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được tặng cờ thi đua của UBND tỉnh Lào Cai trong lĩnh vực cải cách hành chính.

Ra mắt cuốn tài liệu tuyên truyền Lịch sử Đảng bộ thị trấn (1994-2024). Ảnh: Lưu Liên - Đức Tiến.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Trung Triều, Bí thư Huyện ủy Bát Xát đã ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tựu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị trấn Bát Xát đã đạt được trong suốt 30 năm qua.

Bí thư Huyện ủy Bát Xát cũng đề nghị, cấp ủy, chính quyền và Nhân dân thị trấn tăng cường đoàn kết, sáng tạo, chủ động phát huy thành tích viết tiếp trang sử vẻ vang mà thị trấn đạt được. Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Đặc biệt là nâng cao hơn nữa vai trò trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, nhất là đối với lãnh đạo chủ chốt và người đứng đầu cấp ủy. Tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.

Tăng cường công tác quản lý đất đai, xây dựng cơ bản; đảm bảo công tác an sinh xã hội. Chú trọng xây dựng Đảng vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, nhất là các chi bộ Tổ dân phố; tăng cường đối thoại trực tiếp, tập trung giải quyết dứt điểm các vấn đề bức xúc của Nhân dân, thực sự là chính quyền của nhân dân vì Nhân dân phục vụ.

Tặng Giấy khen cho các tập thể, 10 có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lập thành tích chào mừng 30 năm ngày thành lập Đảng bộ Thị Trấn. Ảnh: Lưu Liên - Đức Tiến.

Nhân dịp này, Đảng bộ thị trấn đã ra mắt cuốn tài liệu tuyên truyền Lịch sử Đảng bộ thị trấn (1994-2024).

Tại buổi lễ, Đảng bộ thị Trấn Bát Xát tặng Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lập thành tích chào mừng 30 năm ngày thành lập Đảng bộ thị Trấn (18/6/1994-18/6/2024).

Đưa vào sử dụng công trình đường điện chiếu sáng tổ 13,14 thị Trấn Bát Xát. Ảnh: Lưu Liên - Đức Tiến.