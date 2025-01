Đắk Nông, Đắk Lắk là hai tỉnh duy nhất tiếp tục tăng giá tiêu hôm nay

Giá tiêu hôm nay ở trong nước (25/1)

Thị trường tiêu trong nước hôm nay: Giá hạt tiêu trong nước hôm nay giao dịch ở mức 147.000 – 148.200 đồng/kg. Nguồn cung tiêu trong nước vẫn thắt chặt do diện tích trồng tiêu tiếp tục bị thu hẹp.

Giá tiêu cao nhất thu mua ở các vùng trọng điểm hồ tiêu (Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Nông, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước) được ghi nhận ở mức 148.200 đồng/kg.

Cụ thể: Tại tỉnh Đắk Nông, Đắk Lắk giá tiêu ở mức 148.200 đồng/kg.

Tại Gia Lai mức giá tiêu là 147.500 đồng/kg. Đồng Nai có giá tiêu là 147.500 đồng/kg.

Tại Bình Phước và Bà Rịa - Vũng Tàu giá tiêu hôm nay ở mức 147.000 đồng/kg.

Như vậy, giá tiêu hôm nay ổn định, tại thị trường trong nước, hiện có mức giá thấp nhất là 147.000 đồng/kg.

Giá tiêu trực tuyến hôm nay (25/1)

Cập nhật giá tiêu thế giới từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), thời điểm này, giá tiêu Indonesia ổn định với tiêu trắng, ổn định với tiêu đen so với ngày hôm qua; giá tiêu Brazil không đổi, tiêu Malaysia không đổi. Giá tiêu Việt Nam niêm yết hôm nay ổn định, với tiêu trắng đạt dưới mức 10.000 USD/tấn.

Giá tiêu đen Lampung tại Indonesia ở mức 7.157 USD/tấn.

Giá tiêu đen Brazil ASTA 570 ở mức 6.150 USD/tấn.

Giá tiêu đen Kuching tại Malaysia ASTA ổn định ở mức 9.000 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Muntok Indonesia loanh quanh ở mức 9.456 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Malaysia ASTA ở mức 11.600 USD/tấn.

Giá tiêu các loại của Việt Nam hôm nay ổn định. Trong đó, giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l đạt 6.350 USD/tấn; loại 550 gr/l đạt 6.650 gr/l. Giá tiêu trắng đạt 9.550 USD/tấn.

Nhận định về thị trường xuất khẩu hồ tiêu năm 2025, Cục Xuất nhập khẩu cho biết sản lượng hồ tiêu toàn cầu sẽ tiếp tục giảm trong năm nay.



Dự kiến phải qua Tết Nguyên đán Ất Tỵ nông dân mới bắt đầu thu hoạch hồ tiêu và kéo dài đến hết tháng 4/2025. Như vậy, sẽ kéo dài khoảng trống thời gian để có nguồn hàng cung ứng ra thị trường.

Mặt khác, bà con có nguồn thu từ cà phê, sầu riêng rất lớn, với khoản thu nhập cao hơn nhiều so với những năm trước do giá bán tốt. Điều này đồng nghĩa, nhiều gia đình có vườn tiêu đang kinh doanh, nếu không có nguồn thu từ hồ tiêu thì có các nguồn thu khác và không bị áp lực bán ra ngay trong thời điểm của vụ mùa thu hoạch. Vì vậy, áp lực bán ra sẽ ít, nguồn hàng ra thị trường sẽ ít hơn so với những năm trước.

Dự báo năm nay, bà con trồng hồ tiêu cũng sẽ có tâm lý để lại hàng chờ giá lên chứ không bán ngay sau khi thu hoạch.

Năm 2024, Trung Quốc mua rất ít hồ tiêu Việt Nam, do đó, dự báo, vụ mùa năm 2025 họ sẽ cần mua nhiều. Cùng với đó là các thị trường khác họ có tâm lý chung là chờ đến vụ mùa thu hoạch của Việt Nam sẽ tập trung ồ ạt vào mua hàng.

Sản lượng hồ tiêu của Việt Nam hiện đang chiếm khoảng 60% tổng nhu cầu của thế giới, có lẽ, nhu cầu của người mua nhiều hơn người bán, nguồn cung ít, nhu cầu nhiều, giá hồ tiêu sẽ tốt hơn hiện tại.

Hiện giá hồ tiêu đang khoảng 150.000 đồng/kg, dự báo, trong năm 2025, giá hồ tiêu có thể lên con số trên 240.000 - 250.000 đồng/kg.