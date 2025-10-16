Đại hội Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa XV bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 52 nhân sự

Thực hiện quy trình bầu cử theo đúng Điều lệ và hướng dẫn của Trung ương, Đại hội đã nghe và thảo luận Đề án nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2025–2030.

Đề án nêu rõ tiêu chuẩn, cơ cấu, độ tuổi, tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, người dân tộc thiểu số, bảo đảm tính kế thừa, ổn định và phát triển của đội ngũ cán bộ chủ chốt tỉnh Điện Biên trong giai đoạn mới.

Đại hội đã biểu quyết bầu Ban Kiểm phiếu gồm 9 thành viên. Ảnh Trung tâm Báo chí

Theo đề án được thông qua, danh sách bầu cử gồm 58 nhân sự; Đại hội tiến hành bầu 52 nhân sự (khuyết 1 nhân sự) vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV.

Kết quả biểu quyết cho thấy, 100% đại biểu dự Đại hội thống nhất số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa XV, nhiệm kỳ 2025–2030 gồm 52 nhân sự.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV. Ảnh Trung tâm Báo chí

Dưới sự điều hành của ông Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Đại hội đã bầu Ban Kiểm phiếu gồm 9 thành viên và tiến hành bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành khóa mới. Công tác bầu cử được tiến hành nghiêm túc, đúng quy trình, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy trí tuệ, tinh thần trách nhiệm và ý thức xây dựng của từng đại biểu.

Trong thời gian Ban Kiểm phiếu làm việc, Đại hội tiếp tục chương trình thảo luận, đóng góp ý kiến vào các dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XV.

Các tham luận trình bày tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025–2030 tập trung vào nhiều nhóm vấn đề lớn, phản ánh toàn diện nhiệm vụ phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới. Nổi bật là các nội dung về: Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tiếp tục tinh gọn bộ máy, nâng cao chất lượng cán bộ, tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực.

Nhiều tham luận đề cập định hướng phát triển kinh tế – xã hội, cơ cấu lại nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, phát triển du lịch, giảm nghèo bền vững và bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới. Các đại biểu cũng nhấn mạnh vai trò của giáo dục, khoa học – công nghệ, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế tri thức. Một số tham luận đóng góp ý kiến vào Văn kiện Đại hội XIV của Đảng, tập trung vào hoàn thiện thể chế, cơ cấu lại nền kinh tế, phát huy sức mạnh đại đoàn kết và khẳng định khát vọng phát triển Điện Biên nhanh, bền vững trong thời kỳ mới.

Trong chiều nay (16/10), Đại hội sẽ ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa XV, nhiệm kỳ 2025–2030.