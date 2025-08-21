Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Tủa Sín Chải (Lai Châu) đề ra 3 khâu đột phá
21/08/2025 17:42 GMT +7
Đảng bộ xã Tủa Sín Chải (Lai Châu) vừa tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. 150 đảng viên tiêu biểu đại diện cho các đảng viên trong toàn Đảng bộ xã Tủa Sín Chải dự Đại hội.
Xã Tủa Sín Chải thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội
Xã Tủa Sín Chải được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã: Tủa Sín Chải, Tả Ngảo và Làng Mô của huyện Sìn Hồ cũ. Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ xã Tủa Sín Chải đã lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền và nhân dân các dân tộc trên địa bàn thực hiện đạt và vượt hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ xã đã kết nạp được 98 đảng viên mới, chuyển đảng chính thức cho 54 đảng viên; hàng năm có 90% tổ chức Đảng và đảng viên xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.
Trong lĩnh vực phát triển kinh tế, tổng sản lượng lương thực có hạt của xã đạt 8.745 tấn, thu nhập bình quân đầu người đạt 26,6 triệu đồng/người/năm. Tốc độ tăng trưởng đàn gia súc trên địa bàn xã đạt 5%/năm. Xã đạt 6/19 tiêu chí nông thôn mới, tỷ lệ hộ nghèo bình quân giảm từ 4-5%/năm.
Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Trách nhiệm - Sáng tạo - Phát triển”, nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ xã Tủa Sín Chải đề ra 3 khâu đột phá, đó là: Tập trung các nguồn lực, đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng cơ sở đảm bảo đồng bộ, chú trọng hạ tầng giao thông nông thôn; đẩy mạnh phát triển nông nghiệp gắn với sản xuất hàng hóa tập trung, chú trọng phát triển cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao; giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp các dân tộc, đẩy lùi hủ tục, phong tục tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh.
Đảng bộ xã đề ra 9 chỉ tiêu chủ yếu như: Phấn đấu tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 8.767 tấn, đến năm 2030 có ít nhất 1 sản phẩm chủ lực địa phương; thu nhập bình quân đầu người đạt 40 triệu đồng/năm trở lên; phấn đấu đến năm 2030 đạt 15 tiêu chí theo chuẩn nông thôn mới…
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Chu Lê Chinh - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lai Châu nhấn mạnh: Nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ xã cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tập trung phát triển kinh tế, đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, gắn với ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp hàng hóa; tạo việc làm cho lao động nông thôn; cải cách hành chính;
Ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số toàn diện; giữ vững quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội; phát triển toàn diện văn hóa - xã hội, bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc; tập trung đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả...
Đại hội đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã, nhiệm kỳ 2025-2030. Ông Nguyễn Văn Thao được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã, nhiệm kỳ 2025-2030.
