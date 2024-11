Công ty Điện lực Điện Biên chú trọng huấn luyện, sát hạch an toàn điện định kỳ

An toàn điện đóng vai trò cốt lõi trong hoạt động sản xuất, kinh doanh ngành Điện. Chính vì thế, Lãnh đạo và Hội đồng huấn luyện, sát hạch an toàn của Công ty Điện lực Điện Biên luôn chú trọng thực hiện tốt công tác huấn luyện với mục tiêu đảm bảo an toàn tối đa cho người lao động.

Trong bối cảnh công nghệ không ngừng phát triển và các tiêu chuẩn an toàn lao động liên tục được cập nhật, việc huấn luyện và sát hạch định kỳ đóng vai trò vô cùng quan trọng để đảm bảo người lao động có thể nắm bắt và ứng dụng hiệu quả trong công việc. Đây là yếu tố then chốt để duy trì sự an toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động trong ngành Điện.

Việc duy trì đều đặn các chương trình huấn luyện an toàn định kỳ sẽ góp phần tạo dựng một môi trường làm việc an toàn, hiệu quả và bền vững. Ảnh: Thu Huyền

Công nghệ trong lĩnh vực điện không chỉ cải tiến về thiết bị mà còn thay đổi cách thức vận hành, giám sát và quản lý hệ thống. Các thiết bị tự động hóa, công nghệ số hóa, và giải pháp năng lượng thông minh đang được triển khai rộng rãi. Việc huấn luyện định kỳ giúp người lao động nắm bắt cách vận hành thiết bị mới như các hệ thống điều khiển từ xa, thiết bị đo lường thông minh, hoặc phần mềm quản lý hiện đại; hiểu rõ các nguyên tắc an toàn mới liên quan đến công nghệ - Các thiết bị mới đôi khi đi kèm với rủi ro đặc thù, đòi hỏi người lao động phải hiểu và tuân thủ các quy tắc an toàn đặc thù để tránh tai nạn.

Thực hiện Kế hoạch huấn luyện, sát hạch an toàn điện định kỳ năm 2025, từ ngày 04 đến ngày 21 tháng 11 năm 2024, Hội đồng huấn luyện an toàn Công ty đã thực hiện đợt 1 năm 2025 tại các Điện lực: Tủa Chùa, Tuần Giáo, thành phố Điện Biên Phủ, Xí nghiệp lưới điện cao thế Điện Biên và Trung tâm thí nghiệm điện Điện Biên với các nội dung: Huấn luyện lý thuyết về công tác an toàn, kỹ thuật, điều độ, kinh doanh và y tế. Sát hạch nội dung trắc nghiệm trên máy vi tính, hồi sinh tổng hợp, trèo và làm việc trên cao và viết bài tự luận, thời lượng 03 ngày/01 đơn vị với tổng số cán bộ công nhân viên là 198 học viên; trong đó kết quả cụ thể đạt lý thuyết trắc nghiệm 97/198 người đạt lần 1; 77/101 đạt lần 2; hồi sinh tổng hợp 198/198 người; viết bài tự luận 198/198 người và các đối tượng trèo và là làm việc trên cao 80/80 người.

Công ty Điện lực Điện Biên luôn chú trọng thực hiện tốt công tác huấn luyện với mục tiêu đảm bảo an toàn tối đa cho người lao động. Ảnh: Thu Huyền

Công tác huấn luyện và sát hạch an toàn điện không chỉ đáp ứng yêu cầu pháp lý mà còn thể hiện trách nhiệm của ngành Điện trong việc bảo vệ sức khỏe, tính mạng người lao động. Đồng thời, đây cũng là cách nâng cao uy tín và vị thế của Công ty Điện lực Điện Biên trong cộng đồng và xã hội. Việc duy trì đều đặn các chương trình huấn luyện an toàn định kỳ sẽ tiếp tục góp phần tạo dựng một môi trường làm việc an toàn, hiệu quả và bền vững.