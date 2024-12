Thấu hiểu khó khăn của gia đình anh Lò Nhù Tư một chương trình đầy ý nghĩa - xây dựng những ngôi nhà mới, vững chãi đang được triển khai do Khối Cảnh sát QLHC về TTXH (Công an tỉnh Lai Châu) chung tay thực hiện. Ảnh: Công An Lai Châu.