Công an Lai Châu (Lai Châu) vừa tổ chức hội nghị Đối thoại trực tiếp về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính với cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức và người dân trên địa bàn tỉnh.

Trong 6 tháng đầu năm, Công an tỉnh Lai Châu tiếp tục thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công an, UBND tỉnh về công tác cải cách hành chính, kiểm soát đơn giản hóa thủ tục hành chính. Thực hiện tốt các nội dung nhiệm vụ cải cách hành chính đảm bảo chất lượng, hiệu quả, phù hợp với thực tiễn công tác. Công tác cải cách hành chính của Công an Lai Châu tiếp tục có bước chuyển biến mạnh mẽ. Các thủ tục hành chính được minh bạch, đơn giản hóa, rút ngắn thời gian thực hiện, góp phần tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, thuận lợi cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh. Tổ chức bộ máy hành chính trong lực lượng Công an Lai Châu cũng được kiện toàn, tinh gọn.

Các đại biểu nêu ra nhiều ý kiến thiết thưc tại Hội nghị đối thoại do Công an Lai Châu tổ chức. (Ảnh: H.T)

Công an tỉnh Lai Châu đã và đang duy trì tốt hoạt động của 13 mô hình cải cách hành tại 13 công an cấp xã, nhân rộng thêm 2 mô hình cải cách hành chính tại công an cấp xã. Tiếp tục áp dụng triển khai sáng kiến cấp tỉnh "Ứng dụng công nghệ thông tin trong niêm yết thủ tục hành chính và khảo sát sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của đơn vị có chức năng giải quyết thủ tục hành chính trong lực lượng Công an Lai Châu".

Tại Hội nghị đối thoại, các đại biểu đã nêu ý kiến liên quan đến các nội dung như: Quy trình thực hiện dịch vụ công liên quan đến người nước ngoài, thời hạn sử dụng hộ chiếu, hình thức nộp hồ sơ ngành nghề kinh doanh có điều kiện, việc cấp chứng chỉ phòng cháy chữa cháy, quy định về số lượng người trong đội phòng cháy chữa cháy ở cơ sở; xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông; cách tra cứu nộp phạt trên cổng dịch vụ công quốc gia; hồ sơ đăng ký cấp biển số xe trúng đấu giá; quy mô cấp giấy chứng nhận kinh doanh dịch vụ lưu trú...

Đại tá Lê Anh Hưng - Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu phát biểu tại Hội nghị đối thoại. (Ảnh: H.T)

Nhiều ý kiến nêu ra tại Hội nghị đối thoại đã được các phòng chức năng của Công an tỉnh Lai Châu trả lời và giải đáp thỏa đáng.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Đại tá Lê Anh Hưng – Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu, nhấn mạnh: Hội nghị đối thoại có ý nghĩa quan trọng đối lực lượng công an nhân dân nói chung và Công an Lai Châu nói riêng. Thông qua Hội nghị, các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức và người dân phản ánh về thái độ, lễ tiết, tác phong của cán bộ, chiến sỹ trong thực hiện nhiệm vụ, góp ý về tinh thần trách nhiệm, thái độ công tác tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính. Qua đó củng cố, tăng cường mối quan hệ giữa lực lượng công an nhân dân với các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức và nhân dân, góp phần xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, toàn diện gắn với các cuộc vận động "Công an nhân dân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh".