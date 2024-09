Công an tỉnh Lai Châu vừa thu nhận gần 500 triệu đồng tại lễ Phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 3 gây ra.

Công an Lai Châu phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 3

Chiều nay (11/9), Công an tỉnh Lai Châu tổ chức lễ Phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 3.

Với tinh thần "tương thân tương ái," "nhường cơm sẻ áo" nhằm góp thêm nguồn lực hỗ trợ đồng bào khắc phục thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra, Đảng uỷ, Ban Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sỹ tích cực hưởng ứng Lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; chung tay góp sức, ủng hộ về tinh thần và vật chất để giúp đỡ nhân dân các tỉnh, thành phố bị thiệt hại do bão lũ, vượt qua khó khăn.

Cán bộ, chiến sỹ Công an Lai Châu ủng hộ đồng bào bị thiệt hại bởi cơn bão số 3. (Ảnh: Công an Lai Châu)

Ngay tại Lễ phát động, Công an tỉnh Lai Châu đã thu nhận được 476,5 triệu đồng từ cán bộ, chiến sỹ quyên góp. Ban Giám đốc Công an tỉnh tiếp tục kêu gọi cán bộ, chiến sỹ nâng cao bản lĩnh chính trị, tư tưởng, nêu cao tinh thần trách nhiệm của người chiến sỹ Công an nhân dân; sẵn sàng nhận nhiệm vụ tham gia ứng phó khi có yêu cầu; đảm bảo quân số triển khai nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự và phòng, chống mưa lũ, ứng phó với các nguy cơ xảy ra thiên tai trên địa bàn.

Cũng tại Lễ phát động, toàn lực lượng Công an Lai Châu đã dành một phút tưởng niệm cán bộ, chiến sỹ hy sinh và nhân dân thiệt mạng do bão số 3 gây ra.

Cán bộ, chiến sỹ Công an Lai Châu tưởng niệm cán bộ, chiến sỹ hy sinh và nhân dân thiệt mạng do bão số 3 gây ra. (Ảnh: Công an Lai Châu)

Theo thống kê chưa đầy đủ, đến thời điểm hiện tại đã có 292 người chết, mất tích (152 người chết, 140 người mất tích) do bão Yagi. Hiện nay, các bộ, ngành, địa phương đang nỗ lực tập trung thực hiện khắc phục hậu quả mưa lũ, sạt lở đất, tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ các hộ dân bị thiệt hại, khôi phục lại các hoạt động thiết yếu để ổn định đời sống nhân dân...