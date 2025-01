Giá cà phê trong nước giảm tuần thứ ba liên tiếp, dự báo 'nóng' tuần tới

Giá cà phê trên thị trường nội địa Việt Nam đã giảm tuần thứ ba liên tiếp, xuống còn 119.800 – 120.500 đồng/kg.

Cập nhật giá cà phê phiên giao dịch hôm nay (5/1)

Trên thị trường thế giới, giá cà phê Arabiac và Robusta biến động trái chiều trong tuần đầu tiên của năm mới 2025.

Tại sàn giao dịch London, giá cà phê trực tuyến Robusta kết thúc tuần qua ở mức 4.968 USD/tấn, tăng nhẹ 0,3% (15 USD/tấn) so với cuối tuần trước. Hợp đồng giao tháng 5/2025 cũng tăng 0,3% (13 USD/tấn) đạt 4.897 USD/tấn.

Trong khi đó, trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica hợp đồng giao tháng 3/2025 giảm 1,2% (4 US cent/pound) so với tuần trước, xuống còn 318,65 US cent/pound. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 5/2025 giảm 0,9% (3 US cent/pound), đạt 314,9 US cent/pound.

Giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 119.800 – 120.500 đồng/kg, giảm 500 – 600 đồng/kg so với tuần trước.

Trong đó, giá cà phê tại tỉnh Đắk Nông hiện thu mua ở mức cao nhất là 120.500 đồng/kg, giảm 500 đồng/kg. Tương tự, giá cà phê tại hai tỉnh Đắk Lắk cũng giảm 500 đồng/kg trong tuần qua, xuống còn 120.300 đồng/kg.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai giảm 600 đồng/kg so với tuần trước và được giao dịch ở mức 120.200 đồng/kg. Còn tại Lâm Đồng, đây đang là địa phương có giá thấp nhất ở mức 119.800 đồng/kg, giảm 500 đồng/kg so với tuần trước.

Như vậy, giá cà phê trong nước đã giảm liên tiếp trong ba tuần trở lại đây với tổng mức giảm vào khoảng 3.700 – 4.800 đồng/kg.

Giá cà phê giảm trở lại vào cuối tuần khi lo ngại về hạn hán lắng dịu nhờ những cơn mưa trên mức trung bình gần đây ở Brazil. Giá cà phê giảm xuống mức thấp nhất trong 4 tuần vào hôm thứ Ba sau khi Somar Meteorologia đưa tin vào thứ hai rằng vùng trồng cà phê Arabica lớn nhất là Minas Gerais đã nhận được 102,8 mm mưa vào tuần trước, tương đương 182% so với mức trung bình lịch sử.

Sự suy yếu gần đây của đồng real Brazil đã thúc đẩy doanh số bán của nhà sản xuất, cộng hưởng thêm trong đà giảm giá.

Vào thứ năm, sau ngày nghỉ tết dương lịch, giá cà phê Robusta đã có một phiên tăng lên mức cao nhất trong 2 tuần do lo ngại mưa lớn đang diễn ra ở Việt Nam sẽ làm gián đoạn diễn tiến thu hoạch cà phê Robusta. Vụ thu hoạch năm nay đã bị chậm tiến độ sau những cơn mưa trái mùa kéo dài cũng như bị ảnh hưởng cơn áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía nam của Việt Nam, Điều này sẽ dẫn đến các vấn đề về chất lượng ở quốc gia sản xuất cà phê Robusta hàng đầu thế giới.

Tổng cục Hải quan Việt Nam đã báo cáo lượng xuất khẩu tích lũy của Việt Nam trong hai tháng đầu của niên vụ cà phê hiện tại (tính từ tháng 10 năm 2024 đến tháng 9 năm 2025) là 983.000 bao, sụt giảm 36,61%, so với cùng kỳ năm trước. Sự sụt giảm trong xuất khẩu được báo cáo theo năm này có thể là do sự chậm trễ trong thu hoạch do thời tiết ẩm ướt kéo dài trong hai tháng đầu của niên vụ, trong khi một số nguồn tin khác nghi ngờ rằng nhiều khả năng còn là do sản lượng sụt giảm đáng kể.

Khí hậu ở Brazil trong phần lớn tháng 12, đã được báo cáo là có lượng mưa cải thiện và phân tán trên khắp các vùng trồng cà phê rộng lớn. Dự báo cho thấy sẽ tiếp tục có mưa trong suốt thời gian còn lại của tháng, điều này là cần thiết để cho vụ cà phê mới phát triển. Vụ mùa tới đây được dự kiến có khả năng đạt khoảng 64 triệu bao.

Về tiêu thụ, ngoại trừ Brazil, chỉ đứng thứ hai sau Hoa Kỳ, còn có các thị trường tiêu thụ khác mới nổi đã xuất hiện theo thời gian, chủ yếu là ở các quốc gia sản xuất cà phê như Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia và Việt Nam đã chứng kiến mức tăng đáng kể về tiêu thụ cà phê trong nước cùng với sự tăng trưởng các sản phẩm có giá trị gia tăng và các ngành xuất khẩu.

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp Mỹ, Trung Quốc có mức tiêu thụ trong nước tăng 40% trong 5 năm qua, có khả năng đạt mức tiêu thụ 6,20 triệu bao trong niên vụ cà phê 2024/25. Trong khi đó, mức tiêu thụ trong nước tại Indonesia dự kiến sẽ đạt 4,80 triệu bao trong niên vụ cà phê hiện tại, tăng 10,35% trong 5 năm qua. Bộ này cũng dự đoán mức tiêu thụ nội địa của Việt Nam sẽ đạt tổng cộng khoảng 3,60 triệu bao trong niên vụ 2024/2025, đánh dấu mức tăng trưởng 33,33% trong 5 năm qua.

Arabica chứng nhận được nắm giữ trên sàn giao dịch New York đã tăng 5.830 bao vào tuần qua, đạt mức 985.797 bao.

Về mặt kỹ thuật, có nhận định rằng giá Robusta đang có tín hiệu đảo chiều theo hướng giảm xuống, có thể sẽ sớm thấy giá thị trường tháng 3 trở lại với mốc hỗ trợ là 4.884 USD/tấn, có thể xuống tới mốc 4.816 USD, tại mức này sẽ có sự chào mua và giá có thể bật tăng lại theo một chu kỳ ngắn mới từ đây. Tóm lại, giá của tuần kế tiếp được dự báo là nhiều khả năng là sẽ giảm sụt.