Bộ đội Biên phòng Sơn La đấu tranh triệt phá được 61 vụ buôn bán ma túy

Trong 6 tháng đầu năm, các đơn vị của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La đã đấu tranh triệt phá được 61 vụ buôn bán ma túy...

Từ ngày 19 đến ngày 21/6, các đồn Biên phòng trực thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Sơn La tổ chức Sơ kết công tác Biên phòng và Công tác Đảng, Công tác chính trị 6 tháng đầu năm 2023.

Theo đó, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã thành lập các đoàn công tác trực tiếp đến các đơn vị để chỉ đạo thực hiện và yêu cầu đưa công tác nghiệp vụ biên phòng lên tầm cao mới; đổi mới tư duy về sẵn sàng chiến đấu.

Các đại biểu Đồn Biên phòng Mường Lèo thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La tham dự Hội nghị Sơ kết công tác biên phòng 6 tháng đầu năm 2023. Ảnh: Hùng Linh.

Thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, mệnh lệnh của Đảng ủy Bộ Tư lệnh BĐBP, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Sơn La về nhiệm vụ công tác Biên phòng gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; trong 6 tháng đầu năm 2023, tình hình hoạt động của các loại đối tượng ở khu vực biên giới tỉnh Sơn La và phía đối diện còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp về an ninh biên giới, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; tình hình thế giới và khu vực có nhiều yếu tố bất ổn.

Nhằm giữ vững sự lãnh đạo của cấp ủy cấp cơ sở, Đảng ủy các Đồn Biên phòng đã tập trung lãnh đạo các Đồn Biên phòng quyết liệt triển khai đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, quản lý, bảo vệ vững chắc 274,065km đường biên giới quốc gia, 125 mốc quốc giới trên địa bàn tỉnh; đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm ở Khu vực biên giới.

Đại tá Cà Văn Lập, Bí Thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị tại Đồn Biên phòng Chiềng Khương thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La. Ảnh: Hùng Linh.

Qua nghiệp vụ công tác biên phòng mà mọi tình hình nội, ngoại biên; mọi di biến động, âm mưu thủ đoạn của các loại đối tượng đã được BĐBP tỉnh nắm chắc. Qua đó, phục vụ tốt cho công tác phân tích, đánh giá, nhận định tình hình của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, phục vụ đắc lực nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới một cách chủ động, từ sớm, từ xa.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, các đơn vị của BĐBP đã đấu tranh triệt phá được 61 vụ/65 đối tượng, thu giữ 8 bánh heroin + 19,92g heroin; 50.729 viên ma túy tổng hợp; 87, 42kg nhựa thuốc phiện; 17 xe máy; bắt giữ 02 đối tượng truy nã; nhập cảnh trái phép 7 vụ/ 13 đối tượng.

Đại tá Nguyễn Văn Hưng, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng phát biểu chỉ đạo Hội nghị Sơ kết công tác biên phòng và Công tác Đảng, Công tác chính trị 6 tháng đầu năm 2023 tại Đồn Biên phòng Mường Lạn thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La. Ảnh: Hùng Linh.

Ngoài ra còn xử lý nhiều vụ việc buôn lậu, vận chuyển khai thác lâm thổ sản trái phép ở Khu vực biên giới và qua biên giới; các vụ việc về tàng trữ vũ khí, vật liệu nổ, gây mất trật tự công cộng…

Địa bàn đấu tranh tập trung chủ yếu ở các các xã: Mường Cai, Chiềng Khương, huyện Sông Mã; Chiềng On, huyện Yên Châu; Lóng Sập, huyện Mộc Châu.

Đã tổ chức tuần tra song phương 10 lần/222 lượt đồng chí (BĐBP Việt Nam:114 lượt đồng chí; Lào 108 lượt đồng chí); tuần tra đơn phương 98 lượt/641 đồng chí (BĐBP 480 đồng chí, dân quân 161 đồng chí); trao cờ Tổ Quốc và ảnh Bác Hồ cho 12 bản; triển khai 196 lượt cán bộ bám nắm tình hình địa bàn phối hợp với các ngành đoàn thể địa phương, tuyên truyền vận động 502 buổi/8.454 người tham gia.

Mặt khác, vận động đồng bào ổn định cuộc sống không di dịch cư tự do được 936 hộ/2.423 người tham gia; trao giấy khen và học bổng của Hội khuyến học tỉnh cho 30 em học sinh nghèo vượt khó và các em học sinh trong chương trình "Nâng bước em đến trường và con nuôi đồn biên phòng"; tổ chức khám chữa, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 1.000 người dân.

Công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn; đối ngoại biên phòng; tổ chức xuất, nhập cảnh được chú trọng; tích cực tham gia củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở. Nhiều đồng chí cán bộ ở các BĐBP tham gia cấp ủy địa phương đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm; nhiều đảng viên ở các Đồn Biên phòng đã thường xuyên tham gia sinh hoạt đảng ở các chi bộ bản biên giới.

Có 100% cán bộ, chiến sĩ an tâm tư tưởng công tác bám địa bàn, đơn vị, xác định tốt phương trâm "Đồn là nhà, biên giới là quê hương; Đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt".

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Đại tá Cà Văn Lập, Bí Thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Sơn La đánh giá cao về công tác lãnh đạo chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ của các Đồn Biên phòng.

Đại tá Cà Văn Lập yêu cầu các đơn vị tiếp tục nắm chắc tình hình, đẩy mạnh, triển khai các biện pháp công tác biên phòng lên một tầm cao mới, thực hiện tốt công tác quản lý bảo vệ biên giới; phải có bước đột phá, tư duy mới về thực hiện nề nếp sẵn sàng chiến đấu tại chỗ. Đặc biệt, phải làm tốt công tác vận động quần chúng, giữ vững mối quan hệ máu thịt làm cơ sở, nền tảng cho các hoạt động nghiệp vụ công tác biên phòng ở cấp Đồn.