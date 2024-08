Biểu dương, khen thưởng các đơn vị có thành tích tiêu biểu trong công tác phòng chống tội phạm

Sáng này (19/8), Công an tỉnh Lai Châu tổ chức khen thưởng các đơn vị có thành tích tiêu biểu trong công tác phòng chống tội phạm. Đại tá Nguyễn Viết Giang, Giám đốc Công an tỉnh dự và trao khen thưởng.

Cùng tham dự buổi biểu dương, khen thưởng có Đại tá Phạm Hải Đăng, Phó Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh; đại diện lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; các phòng, đơn vị thuộc Công an tỉnh; đại diện các phòng liên quan thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và các tập thể, cá nhân được khen thưởng…

Chiến công tiếp nối chiến công

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lai Châu về tăng cường đảm bảo an ninh trật tự địa bàn trước, trong và sau dịp Lễ Kỷ niệm 79 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã đôn đốc, chỉ đạo các đơn vị chức năng tăng cường các mặt công tác nghiệp vụ thường xuyên bám địa bàn, nắm chắc di biến động các loại đối tượng; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật. Qua đó, đã phát hiện, điều tra, phá kịp thời nhiều vụ án lớn.

Điển hình là vụ án hình sự vi phạm quy định về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ xảy ra tại Công trường thi công hầm thủy điện Nậm Cấu thuộc địa phận xã Bum Tở, huyện Mường Tè gây hậu quả làm 2 người thương, vong. Theo đó, ngày 10/8, Công an tỉnh Lai Châu tiếp nhận tin báo về việc tại công trình thi công hầm thủy điện Nậm Cấu xảy ra vụ tai nạn làm 1 công nhân quốc tịch Trung Quốc tử vong, 1 công nhân quốc tịch Việt Nam bị thương rất nặng. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu đã cử Đại tá Phạm Hải Đăng - Phó Giám đốc Công an tỉnh trực tiếp chỉ huy lực lượng chức năng đến hiện trường, triển khai hỗ trợ công tác cứu nạn và tiến hành điều tra làm rõ vụ việc. Giao Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, nhanh chóng, khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra làm rõ, khởi tố 5 đối tượng (trong đó 2 đối tượng quốc tịch Trung Quốc) liên quan vụ án vi phạm quy định về quản lý vật liệu nổ; sử dụng trái phép vật liệu nổ xảy ra ngày 09/8/2024 tại Công trường xây dựng thủy điện Nậm Cấu, xã Bum Tở.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu ra lệnh bắt để tạm giam đối với bị can Tiềm Anh Quân trong vụ án hình sự vi phạm quy định về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ xảy ra tại Công trường thi công hầm thủy điện Nậm Cấu. Ảnh: CALC



Tiếp theo đó, vào lúc 19h30 ngày 18/8, tại Km7+200, thuộc địa phận bản Nậm Cáy, xã Hoang Thèn, huyện Phong Thổ, Cơ quan cảnh sát điều tra (PC04) chủ trì phối hợp với Công an huyện Phong Thổ bắt quả tang Giàng A Bình, sinh năm 2002, nơi cư trú: Bản Kết Tinh, xã Mường Mươn, huyện Mường Chà, Điện Biên về hành vi Mua bán trái phép chất ma tuý. Vật chứng thu giữ gồm 9 bánh heroin, 01 xe máy, 01 điện thoại di động. Mở rộng điều tra, cùng ngày Cơ quan cảnh sát điều tra ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với đối tượng liên quan là Giàng A Minh, sinh năm 2004 cư trú cùng bản với Bình (hai đối tượng là anh em). Quá trình điều tra hai đối tượng đã nhận hành vi phạm tội.

Đối tượng Giàng A Bình, sinh năm 2002, trú bản Kết Tinh, xã Mường Mươn, huyện Mường Chà, Điện Biên về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý. Ảnh: CALC

Hiện các vụ án đang được Cơ quan cảnh sát điều tra tiến hành thụ lý điều tra, làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Biểu dương khen thưởng

Đánh giá cao và chúc mừng chiến công của các đơn vị, cá nhân, đồng thời biểu dương tinh thần, sự nỗ lực, cố gắng của các đơn vị trong quá trình điều tra, phá án, Đại tá Nguyễn Viết Giang, Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu nhấn mạnh: Hôm nay, đúng vào ngày 19/8 - Ngày truyền thống của lực lượng công an, Công an Lai Châu đã có những chiến công để đảm bảo bình yên cuộc sống cho Nhân dân. Thời gian qua, các lực lượng Công an tỉnh Lai Châu đã lập nhiều thành tích, các chiến công nối tiếp chiến công, đó là những chiến công thực sự nổi bật, phải đánh đổi bằng rất nhiều công sức, hy sinh của các lực lượng tham gia các vụ án...



Đại tá Nguyễn Viết Giang, Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu trao khen thưởng cho các đơn vị. Ảnh: CTV

Với những quyết tâm, nỗ lực của lực lượng công an Lai Châu, sự đồng tình, bao bọc, ủng hộ của Nhân dân và sự phối hợp của các cấp, các ngành, Giám đốc Công an tỉnh mong muốn các lực lượng trong Công an Lai Châu tiếp tục nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác đã đề ra. Trong đó, đặc biệt đấu tranh với các loại tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật với tinh thần quyết tâm, quyết liệt, không có ngoại lệ, không có vùng cấm, thượng tôn pháp luật… để bảo vệ bình yên cuộc sống cho Nhân dân; đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các lực lượng tham gia thực hiện nhiệm vụ; bám sát sự chỉ đạo của Bộ Công an, Bộ trưởng Công an và Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Giám đốc Công an tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ. Đối với các vụ án nêu trên, đồng chí đề nghị các phòng chuyên môn Công an tỉnh cùng với các cơ quan chức năng có liên quan nhanh chóng củng cố hồ sơ, sớm đưa các vụ án ra xét xử theo đúng quy định của pháp luật.