BHXH Lai Châu: Đồng hành với người dân, phòng tránh các hành vi lửa đảo tham gia BHYT

Người dân cần cảnh giác với các hành vi lửa đảo như:

- Những thủ đoạn lừa đảo qua điện thoại phổ biến hiện nay: giả mạo công an, Viện Kiểm sát, Tòa án, cảnh sát giao thông phạt nguội, gây tai nạn bỏ trốn, giả các lệnh bắt, khởi tố của cơ quan Công an để đe dọa, yêu cầu nạn nhân chuyển tiền vào tài khoản do họ cung cấp để phục vụ điều tra. Giả danh ngân hàng để gọi điện, gửi tin nhắn, email...

- Mời chào, cung cấp các khoản vay online từ ngân hàng; hướng dẫn nạn nhân làm các thủ tục vay, mở tài khoản online, sau đó gửi yêu cầu xác nhận phê duyệt khoản vay và yêu cầu nộp các khoản lệ phí, tiền trả góp để chiếm đoạt; giả danh nhân viên điện lực, cửa hàng, công ty xổ số... gọi điện lừa đảo.

- Tự giới thiệu là người nước ngoài liên lạc để tạo mối quan hệ với nạn nhân, sau đó đối tượng lừa đảo sẽ thông báo muốn gửi tiền, quà từ nước ngoài về Việt Nam nhưng yêu cầu phải nộp các khoản thuế, phí, cước vận chuyển vào tài khoản ngân hàng do các đối tượng cung cấp để nhận quà... Nạn nhân bị lừa đảo hoặc phát hiện dấu hiệu lừa đảo cần đến ngay cơ quan công an gần nhất để trình báo.