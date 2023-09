Quan tâm xây dựng cảnh quan xanh, sạch, đẹp, Bến xe khách Lai Châu thu hút ngày càng đông hành khách, an tâm vào bến sử dụng dịch vụ...

Bến xe khách Lai Châu giữ gìn cảnh quan xanh, sạch, đẹp

Ấn tượng đầu tiên của chúng tôi khi đặt chân đến Bến xe khách tỉnh Lai Châu, đó là không gian rộng rãi, thoáng đãng. Nằm ngay đầu thành phố Lai Châu, Bến xe khách tỉnh Lai Châu được xây dựng khá bài bản, đồng bộ. Xung quanh bến xe là hệ thống tường bao và hàng cây xanh tốt, quanh năm tỏa bóng mát. Không chỉ rộng rãi, thoáng mát, mà Bến xe khách Lai Châu còn khá sạch. Từ nhà chờ, quầy bán vé đến sân bãi trong bến xe đều rất sạch sẽ. Điều này cho thấy, công tác giữ gìn vệ sinh khu vực Bến xe khách Lai Châu, được thực hiện khá tốt.

Chất lượng phục vụ tại Bến xe khách Lai Châu ngày càng được nâng cao. (Ảnh: Thanh Ngân)

Theo quan sát của phóng viên, các xe vận tải khách ra, vào, dừng, đỗ đều khá quy củ, tuân thủ các quy định của bến xe. Các xe vận tải khách, nhất là xe khách liên tỉnh, xe nào, xe nấy cũng khá tươm tất, mới mẻ, xếp thành dãy dài trong bến, chờ tới giờ đón khách.

Chị Nguyễn Thị Huế, đến từ Hà Nội, phấn khởi cho biết: "Tôi bắt xe khách từ Bến xe Mỹ Đình (Hà Nội) lên Lai Châu thăm thân. Tôi thực sự bất ngờ khi đặt chân đến Bến xe khách Lai Châu. Ở đây không có cảnh lôi kéo, xô đẩy, tranh giành khách khi lên, xuống xe. Các bác tài xế xe taxi hay xe ôm mời chào khách khá lịch sự, văn minh. Bất ngờ hơn nữa, đó là cảnh quan bến xe nơi đây khá đẹp. Không gian bến xe rộng rãi, thoáng mát và sạch sẽ. Ở đây không có "mùi bến xe" mà tôi thường thấy ở nhiều bến xe khác".

Chia sẻ với phóng viên, anh Nguyễn Tuấn Hùng, quê ở Thái Bình, cho hay: "Công việc của tôi hay phải di chuyển. Mỗi khi đi xa, tôi thường ra bến đón xe. Từng đi nhiều nơi, nhưng tôi chưa thấy bến xe nào có cảnh quan đẹp như ở Bến xe khách tỉnh Lai Châu. Không chỉ sạch sẽ, thoáng mát, Bến xe khách Lai Châu còn mang lại cảm giác an toàn cho tôi khi đặt chân đến đây".

Bến xe khách Lai Châu luôn quan tâm giữ gìn cảnh quan môi trường. (Ảnh: Thanh Ngân)

Bến xe khách Lai Châu nâng cao chất lượng phục vụ

Theo ông Nguyễn Minh Sơn – Giám đốc Bến xe khách tỉnh Lai Châu, không phải ngẫu nhiên mà Bến xe khách Lai Châu có được cảnh quan xanh, sạch như hiện nay. Đó là kết quả của sự cố gắng, nỗ lực không mệt mỏi của tập thể cán bộ, viên chức và người lao động trong đơn vị. Đây cũng là một trong những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, thu hút hành khách vào bến sử dụng các dịch vụ.

"Những năm gần đây, chất lượng phục vụ hành khách của Bến xe khách tỉnh ngày càng nâng cao. Lượng hành khách vào bến sử dụng dịch vụ ngày một tăng lên. Ngoài chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ, Bến xe khách tỉnh còn đặc biệt quan tâm xây dựng cảnh quan môi trường trong và ngoài bến" – ông Sơn thông tin.

Qua câu chuyện với ông Sơn, được biết: Để xây dựng cảnh quan bến xe ngày càng xanh, sạch, đẹp, Bến xe khách tỉnh Lai Châu thường xuyên nhắc nhở cán bộ, viên chức và người lao động nêu cao tinh thần, trách nhiệm trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường. Việc chăm sóc cây xanh, dọn dẹp vệ sinh bến, bãi cũng được Bến xe khách Lai Châu quán triệt thực hiện thường xuyên.

Bến xe khách tỉnh Lai Châu thu hút ngày càng đông hành khách vào bến sử dụng các dịch vụ. (Ảnh: Thanh Ngân)

Bên cạnh đó, Bến xe khách Lai Châu cũng đặc biệt quan tâm tới vấn đề đảm bảo an toàn giao thông, trật tự tại các bến. Thời gian qua, Bến xe khách Lai Châu đã chủ động phối hợp với các lực lượng công an, cơ quan chức năng trong công tác giữ gìn an ninh trật tự, phòng, chống cháy, nổ. Lực lượng bảo vệ thường trực tại đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ, thường xuyên kiểm tra, phát hiện, ngăn ngừa các hành vi vi phạm, gây rối trật tự… đảm bảo an toàn cho hành khách khi vào bến.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp, cảnh quan môi trường tại Bến xe khách Lai Châu ngày càng đẹp hơn trong lòng hành khách. Tình hình an ninh trật tự tại Bến xe khách Lai Châu cũng ngày càng đảm bảo. Tình trạng lôi kéo, tranh giành khách giữa các nhà xe, tài xế xảy ra trước đây, giờ hầu như không còn diễn ra. Hành khách cảm thấy an tâm hơn khi vào bến sử dụng dịch vụ.