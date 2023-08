BĐBP Sơn La: Giúp hộ nghèo vùng biên có thêm mái ấm

Ngày 17/8, Đồn Biên phòng Chiềng Sơn (Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Sơn La) đã tổ chức bàn giao nhà ở mới được xây dựng cho gia đình anh Sồng A Chống ở bản Pha Luông, xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

Ngôi nhà xây được Đồn Biên phòng Chiềng Sơn và chính quyền địa phương bàn giao cho gia đình anh Sồng A Chống tại bản Pha Luông, xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Ảnh: Quàng Hùng.



Căn nhà cấp 4, rộng 80m2, với tổng kinh phí xây dựng trị giá 80 triệu đồng, trong đó, Đồn Biên phòng Chiềng Sơn ủng hộ 20 triệu đồng từ quỹ lao động tăng gia sản xuất của đơn vị và sự giúp đỡ của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị. Ngoài ra, đơn vị còn cử cán bộ, chiến sĩ đến gia đình anh Chống hơn 20 ngày công để hỗ trợ xây dựng.

Gia đình anh Sồng A Chống là hộ gia đình nghèo và rất khó khăn ở bản Pha Luông. Được biết, trước đó, một thời anh Sồng A Chống đã từng mắc nghiện ma túy, năm 2017, anh phải đi cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm cai nghiện của tỉnh Sơn La. Sau 2 năm, anh hoàn thành cai nghiện và được trở về với gia đình.

Anh Sồng A Chống phấn khởi: Được trở về với gia đình, với bản, tuy cuộc sống bước đầu còn gặp nhiều khó khăn nhưng bản thân tôi đã mau chóng hòa nhập. Do vậy, được sự giúp đỡ của Đồn Biên phòng Chiềng Sơn, sẽ tiếp thêm động lực, quyết tâm trở thành công dân tốt của địa phương, tích cực tăng gia, sản xuất. Đồng thời, thấy được trách nhiệm trong phối hợp với chính quyền địa phương và Bộ đội Biên phòng bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và chủ quyền biên giới của Tổ quốc.

Ngôi nhà cũ, độc lập của anh Sồng A Chống trên ngọn núi cao ở trên bản Pha Luông, xã Chiềng Sơn. Ảnh: Quàng Hùng.

Đồn Biên phòng Chiềng (Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La) quản lý hai xã biên giới Chiềng Sơn và Tân Xuân - Là hai xã biên giới có địa bàn rộng, có số đông là đồng bào dân tộc Mông, có tập quán sống chủ yếu trên núi cao nên đường xá đi lại khá khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao.

Chung tay cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương, thực hiện Phong trào "Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau", những năm qua, Đồn Biên phòng Chiềng Sơn đã linh hoạt trong việc vận động kinh phí xã hội hóa để hỗ trợ giúp đỡ nhiều hộ gia đình và nhân dân nơi đây được ổn định cuộc sống. Từ năm 2020 đến nay, đơn vị đã hỗ trợ làm được 3 nhà đại đoàn kết; tặng hàng trăm suất quà mỗi suất cho các hộ gia đình khó khăn tại địa bàn.

Việc trao ngôi nhà trên cho nhân dân là một trong những hoạt động có ý nghĩa thiết thực chào mừng kỷ niệm 78 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2023).