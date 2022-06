Lực lượng chức năng tỉnh Sơn La bắt giữ đối tượng người Lào vận chuyển số lượng lớn ma túy vào địa bàn huyện Sông Mã (Sơn La)

Công an huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La vừa thông tin. Ngày 17/6, tại bản Chiềng Khương, xã Chiềng Khương, huyện Sông Mã. Công an huyện Sông Mã chủ trì, phối hợp với Đồn biên phòng cửa khẩu Chiềng Khương; Phòng PC04 – Công an tỉnh Sơn La; Công an huyện Sốp Cộp và các lực lượng chức năng đã phát hiện và bắt quả tang một đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý.

Đối tượng Thạo Bun Phúc tại cơ quan điều tra. Ảnh: ANTV Sơn La

Đối tượng bị bắt là Thạo Bun Phúc, sinh năm 1977, trú tại bản Hát Củ, cụm bản Đán, huyện Mường Ét, tỉnh Hủa Phăn, nước CHDCND Lào; tang vật thu giữ 04 bánh heroin, 180.000 viên ma túy tổng hợp, 01 con dao cùng một số vật chứng liên quan khác.

Tang vật thu giữ tại cơ quan điều tra. Ảnh: ANTV Sơn La

Tại cơ quan Công an đối tượng khai nhận đang trên đường mang số ma tuý trên vào địa bàn huyện Sông Mã để bán cho các đối tượng người Việt Nam thì bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.