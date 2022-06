Công an Mường Nhé phá thành công chuyên án ma túy lớn

Sáng 14/6, Công an tỉnh Điện Biên và Huyện ủy Mường Nhé tổ chức trao thưởng, động viên cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Mường Nhé phá thành công chuyên án 622T, bắt 1 đối tượng cùng tang vật 14 bánh heroin.

Trực tiếp trao thưởng, động viên cán bộ chiến sĩ đã không quản ngại gian khổ bám địa bàn phá thành công chuyên án 622T, Đại tá Nguyễn Ngọc Thắng, Phó Giám đốc, Phó thủ trưởng cơ quan điều tra Công an tỉnh Điện Biên, khẳng định: Thành công của chuyên án có ý nghĩa quan trọng về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong địa bàn huyện biên giới Mường Nhé nói riêng và tỉnh Điện Biên nói chung.

Đại tá Nguyễn Ngọc Thắng, Phó Giám đốc, Phó thủ trưởng cơ quan điều tra Công an tỉnh Điện Biên trao thưởng lực lượng phá án. Ảnh: Vinh Duy

Mường Nhé là địa bàn biên giới giáp hai nước Lào và Trung Quốc; ngoài tội phạm ma túy còn các loại tội phạm khác cũng lợi dụng địa hình hoạt động hòng làm phức tạp địa bàn, gây chia rẽ giữa các dân tộc. Do vậy, mỗi chuyên án được xác lập, phá thành công đều mang ý nghĩa quan trọng nhiều mặt cho nhân dân, chính quyền địa phương trong nỗ lực ổn định an ninh trật tự địa bàn và phát triển kinh tế xã hội.

Thông tin quá trình phá án, Thiếu tá Vũ Văn Hưng, Trưởng công an huyện Mường Nhé, cho biết: 19 giờ ngày 10/6, Tổ công tác liên ngành gồm lực lượng Công an và Cục Hải quan tỉnh Điện Biên đang tiến hành làm nhiệm vụ theo kế hoạch tại khu vực thuộc bản Huổi Sái Lương, xã Quảng Lâm, huyện Mường Nhé đã phát hiện và bắt quả tang Giàng A Thò (sinh năm 1986), trú tại bản Na Cô Sa 3, xã Na Cô Sa, huyện Nậm Pồ (tỉnh Điện Biên) về hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.

Đối tượng Giàng A Thò và tang vật bị thu giữ tại cơ quan điều tra. Ảnh: Cơ quan điều tra cung cấp

Tang vật thu giữ tại chỗ bao gồm thu giữ 14 bánh heroin, 1 xe máy và 1 điện thoại di động...

Tại cơ quan Công an, Giàng A Thò khai nhận đã mua số ma túy trên của một người Lào tại khu vực biên giới; khi Thò vận chuyển ma túy đi tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.