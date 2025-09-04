Bản mới Pò Lục: Tiếp sức để người dân an cư lạc nghiệp và giữ vững biên cương

Bản mới Pò Lục sẽ có cơ sở hạ tầng đồng bộ hiện đại

Thôn Còn Ngòa, xã Thụy Hùng, tỉnh Lạng Sơn từ lâu được biết đến là vùng đất giáp biên còn có nhiều khó khăn do địa hình núi non hiểm trở, hạ tầng hạn chế, nguồn sinh kế của người dân đa phần phụ thuộc vào sản xuất nông nghiệp nhỏ lẻ, khiến cuộc sống của bà con luôn chật vật.

Lãnh đạo xã Thụy Hùng kiểm tra Dự án di dân thành lập bản mới giáp biên Pò Lục. Ảnh: Hoàng Tính

Để hỗ trợ người dân thôn Còn Ngòa ổn định cuộc sống, Chi cục Phát triển Nông thôn – thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn (trước đây) nay là Sở Nông Nghiệp và Môi trường tỉnh Lạng Sơn, được giao làm chủ đầu tư Dự án di dân thành lập bản mới giáp biên Pò Lục, với mục tiêu kép: Vừa giúp 21 hộ gia đình thôn Còn Ngòa ổn định đời sống lâu dài, phát triển kinh tế - xã hội, vừa góp phần giữ vững chủ quyền đất nước, an ninh, chính trị, an toàn xã hội trên địa bàn biên giới.

Để hiện thực hóa mục tiêu lớn của dự án, thời gian qua chủ đầu tư và các đơn vị liên quan đã triển khai một hệ thống cơ sở hạ tầng thiết yếu và đồng bộ tại khu tái định cư Pò Lục, để tạo nên một khu dân cư khang trang, hiện đại, đảm bảo những điều kiện sống cơ bản và tốt nhất cho người dân.

Một loạt các hạng mục quan trọng đã và đang được triển khai, bao gồm: Hệ thống điện, đường giao thông, nhà văn hóa, san nền để xây nhà, bể cấp nước đầu nguồn, téc chứa nước, mương thoát nước kiên cố… tất cả các hạng mục đã được triển khai, hoàn thành cho thấy sự quan tâm sâu sắc của Nhà nước, nhằm tạo ra một môi trường sống lý tưởng, giúp người dân không chỉ an cư mà còn có điều kiện để lạc nghiệp.

An cư - Nỗi lòng của người dân nơi phên dậu Còn Ngòa

Cũng như người dân ở bất kỳ nơi đâu trên mảnh đất Việt Nam, triết lý “có an cư mới lạc nghiệp” đã ăn sâu vào tiềm thức của người dân thôn Còn Ngòa qua bao thế hệ. Một mái nhà vững chãi không chỉ là nơi che nắng che mưa, mà còn là điểm tựa tinh thần, là nền tảng để mỗi gia đình yên tâm lao động sản xuất, nuôi dạy con cái và xây dựng tương lai.

Ông Nông Văn Thông (ngồi giữa) sẵn sàng xây dựng nhà ngay sau khi được bàn giao đất. Ảnh: Hoàng Tính

Đối với 21 hộ dân đã đăng ký tham gia Dự án di dân thành lập bản mới giáp biên Pò Lục, triết lý ấy lại càng trở nên cấp thiết và mang một ý nghĩa sâu sắc hơn.

Chia sẻ với chúng tôi, ông Nông Văn Thông, sinh năm 1984, một người dân đã đăng ký tham gia vào dự án cho hay: Gia đình tôi rất háo hức và sẵn sàng xây dựng nhà ở khu tái định cư ngay sau khi được Nhà nước giao đất, bởi căn nhà ở hiện tại đã trở nên khá nhỏ hẹp, khi hai đứa con đang tuổi ăn tuổi lớn, rất cần một không gian sinh hoạt rộng rãi hơn.

Chính vì vậy giấc mơ của ông Thông về một ngôi nhà mới ở Khu tái định cư Pò Lục không chỉ là giấc mơ về ngôi nhà bê tông, cốt thép, mà là giấc mơ về một tương lai tốt đẹp hơn cho thế hệ mai sau.

Cùng chung niềm mong mỏi như ông Thông, gia đình ông Lương Văn Hành, cũng đã đăng ký tham gia vào dự án và đang rất trông chờ chính quyền địa phương sớm giao mặt bằng, với diện tích được giao 400m vuông sẽ giúp gia đình xây dựng nhà ở, chăn nuôi, trồng trọt và hơn cả là ổn định cuộc sống.

Chia sẻ với chúng tôi, ông Thông, ông Hành và các gia đình khác đã đăng ký tham gia Dự án di dân thành lập bản mới giáp biên Pò Lục đều tâm niệm rằng, chỉ khi có nơi ở ổn định, gia đình mới có thể toàn tâm toàn ý lo cho kinh tế, bởi “chỉ có an cư mới lạc nghiệp”.

Những ngôi nhà ở hiện nay của các gia đình đều có từ 2-3 thế hệ đang cùng sinh sống, khá chật chội không chỉ gây bất tiện trong sinh hoạt hàng ngày mà còn là một rào cản vô hình, khiến các gia đình khó có thể mạnh dạn đầu tư, phát triển sản xuất.

Chính vì vậy mảnh đất 400m vuông tại khu tái định cư Pò Lục, khi được Nhà nước giao chính là chìa khóa để các gia đình mở ra cánh cửa của sự ổn định và phát triển.

Chính quyền địa phương lắng nghe và thúc đẩy

Trước niềm mong mỏi chính đáng của người dân, chính quyền địa phương xã Thụy Hùng cũng đang rất thấu hiểu và chia sẻ.

Ông Vũ Biền, người mới nhận nhiệm vụ Chủ tịch UBND xã Thụy Hùng cho biết: Chính quyền xã đã nắm rõ nguyện vọng nhận đất của các gia đình tham gia dự án. Qua những buổi trao đổi trực tiếp với các hộ gia đình tôi thấy nhu cầu có chỗ ở là rất lớn và cấp thiết đối với 21 hộ đã đăng ký tham gia chương trình.

Hạ tầng giao thông của Dự án đã được bê tông là mạch nối quan trọng. Ảnh: Hoàng Tính

Tuy nhiên, quá trình bàn giao đang gặp một số vướng mắc về thủ tục hành chính sau sáp nhập. Ông Biền bày tỏ hy vọng rằng sau khi quá trình sáp nhập ổn định, Chủ đầu tư sẽ sớm bàn giao dự án cho địa phương quản lý. Khi đó, xã sẽ có cơ sở pháp lý và phương án để nhanh chóng, kịp thời giao đất cho các hộ gia đình.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Lạng Sơn, đơn vị đã bàn giao cho UBND huyện Văn Lãng (trước đây) một số thủ tục liên quan đến dự án. Còn các thủ tục liên quan đến đất đai đang triển khai thì có sự thay đổi về mô hình chính quyền địa phương (bỏ cấp huyện).

Sự thay đổi này dẫn đến một số thủ tục liên quan đến đất đai chưa thể hoàn tất. Hiện đơn vị đang khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân, để bà con sớm được nhận đất, ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế và góp phần giữ vững vùng biên cương của Tổ quốc.

Sự vào cuộc tích cực, khẩn trương của chính quyền địa phương, chủ đầu tư và các đơn vị liên quan là một tín hiệu tích cực, thắp lên hy vọng cho các hộ dân thôn Còn Ngòa, rằng ngày họ được đặt viên gạch đầu tiên xây dựng ngôi nhà mơ ước sẽ không còn xa.

Dự án di dân thành lập bản mới giáp biên Pò Lục, xã Thụy Hùng không chỉ là một dự án kinh tế - xã hội đơn thuần, mà còn mang một sứ mệnh chính trị to lớn. Mỗi ngôi nhà được xây lên, mỗi gia đình bám trụ nơi biên giới chính là một “cột mốc sống” khẳng định chủ quyền lãnh thổ quốc gia.

Khi người dân có cuộc sống ổn định, kinh tế phát triển, họ sẽ càng thêm yêu mến, gắn bó với mảnh đất quê hương, trở thành những người bảo vệ vững chắc nhất cho từng tấc đất biên cương.