Xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Philippines chính thức vượt 8 tỷ USD, gạo chiếm 2,5 tỷ USD

Thương vụ Việt Nam tại Philippines đã có dự báo tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Philippines trong năm 2024 sẽ lần đầu tiên vượt mức 8 tỷ USD, đạt khoảng 8,5 tỷ USD, trong đó xuất siêu trên 3 tỷ USD.

Thương vụ Việt Nam tại Philippines cho biết, trên cơ sở kết quả và đánh giá đà tăng trưởng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Philippines trong 10 tháng đầu năm 2024, nâng tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Philippines trong 10 tháng đầu năm 2024 đạt trên 7,3 tỷ USD, bằng 93,6% so với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Philippines trong năm 2023.

Theo số liệu thống kê của Cục Xuất nhập khẩu – Bộ Công Thương, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Philippines đến hết tháng 11 năm 2024 đã chính thức vượt mức 8 tỷ USD. Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam vào thị trường Philippines trong 11 tháng đầu năm 2024 đạt 5,758 tỷ USD, tăng 22,8% so với cùng kỳ năm 2023, và kim ngạch nhập khẩu từ Philippines về Việt Nam đạt 2,284 tỷ USD, giảm 5% so với cùng kỳ năm 2023. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Philippines trong 11 tháng đầu năm 2024 đạt 8,042 tỷ USD. Đặc biệt, nếu cả năm 2022 Việt Nam xuất siêu 2,4 tỷ USD, cả năm 2023 Việt Nam xuất siêu 2,5 tỷ USD sang thị trường Philippines thì chỉ trong 11 tháng đầu năm 2024, Việt Nam đã xuất siêu 3,474 tỷ USD sang thị trường này. Đây là sự tăng trưởng ấn tượng trong bối cảnh Việt Nam đang tìm những hướng đi mới cho xuất khẩu hàng hóa, giúp giảm khó khăn và áp lực cho các doanh nghiệp sản xuất trong nước.

Có thể nói, sau nhiều năm thương mại giữa Việt Nam và Philippines với kim ngạch xuất nhập khẩu chỉ ở mức khiêm tốn dưới 8 tỷ USD và chưa có những đột phá do nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan, đặc biệt là các doanh nghiệp hai phía chưa thực sự thấy được tiềm năng thị trường hai bên, trừ đối với mặt hàng gạo. Tuy nhiên, kể từ cuối năm 2022, sau khi đại dịch Covid-19 kết thúc, nhận thấy Philippines là thị trường có nhiều tiềm năng cho hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam, được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Bộ trưởng và các đồng chí Lãnh đạo Bộ Công Thương, sự chỉ đạo, hỗ trợ và phối hợp tốt từ các đơn vị thuộc Bộ Công Thương như Vụ Thị trường châu Á – châu Phi, Cục Xuất nhập khẩu, Cục Xúc tiến thương mại, sự phối hợp từ các doanh nghiệp, hiệp hội trong nước như các doanh nghiệp xuất khẩu gạo, cà phê…, Hiệp hội Lương thực Việt Nam, Hiệp hội dừa…, Thương vụ Việt Nam tại Philippines đã triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền, quảng bá hình ảnh đất nước, con người và các sản phẩm/hàng hóa của Việt Nam tới các bạn hàng, đối tác, người tiêu dùng Philippines thông qua các hội trợ, triển lãm và hoạt động tuần hàng hay các hội nghị, hội thảo giới thiệu, xúc tiến thương mại hai phía.

Thông qua những hoạt động giới thiệu, quảng bá nêu trên cùng với sự “thiện chí” trong công tác xúc tiến thương mại của Thương vụ Việt Nam tại Philippines đã từng bước giúp cho cộng đồng doanh nghiệp hai phía vượt qua những “định kiến” mang tính ý thức hệ để từ đó cởi trói, khơi thông và là tiền đề cho các kế hoạch đầu tư, thương mại lớn hơn của doanh nghiệp hai nước. Không chỉ các doanh nghiệp Philiippines mà cả các doanh nghiệp Việt Nam đã mạnh dạn khám phá tiềm năng, thâm nhập và đầu tư vào thị trường hai bên. Đặc biệt, Tập đoàn Vingroup trước đây không có ý tưởng và chưa có kế hoạch khai phá thị trường Philippines, nhưng sau khi được Thương vụ Việt Nam tại Philippines thông tin về tiềm năng thị trường và những thuận lợi, khó khăn đã quyết định lấy Philippines làm thị trường trọng tâm trong Asean, khai mở thị trường xe điện và dịch vụ taxi tại Philippines. Ngoài ra, việc mở lại đường bay thẳng từ Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh đi Manila, Philippines của Vietnam Airline với sự hỗ trợ của Thương vụ Việt Nam tại Philippines cũng sẽ góp phần làm thuận lợi hơn cho các thương nhân và doanh nghiệp hai phía.

Đóng góp vào sự tăng trưởng ấn tượng của kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam vào thị trường Philippines trong 11 tháng đầu năm 2024, đầu tiên phải kể đến là mặt hàng gạo với kim ngạch xuất khẩu sau 11 tháng đầu năm 2024 đạt gần 2,5 tỷ USD, tăng 57,2% so với cùng kỳ năm 2023. Một số mặt hàng khác có kim ngạch xuất khẩu lớn sang thị trường Philippines sau 11 tháng đầu năm 2024 bao gồm máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác đạt gần 360 triệu USD; clanke và xi măng đạt gần 300 triệu USD; cà phê đạt trên 250 triệu USD; điện thoại các loại và linh kiện đạt gần 206 triệu USD; phương tiện vận tải và phụ tùng đạt trên 182 triệu USD; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt gần 176 triệu USD; hàng dệt may đạt trên 123 triệu USD. Các mặt hàng xuất khẩu có kim ngạch trên 50 triệu USD đến dưới 100 triệu USD bao gồm thủy sản đạt trên 98 triệu USD; giầy dép các loại đạt trên 97 triệu USD; sắt thép các loại đạt trên 93 triệu USD; hóa chất đạt gần 74 triệu USD; sản phẩm từ sắt thép đạt gần 64 triệu USD; sản phẩm từ chất dẻo đạt trên 62 triệu USD; xơ, sợi diệt các loại đạt trên 75 triệu USD; dây điện và dây cáp điện đạt gần 60 triệu USD. Một số mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu sau 11 tháng năm 2024 tăng so với cùng ký năm trước bao gồm cà phê tăng 86%; hạt tiêu tăng 40,1%; chất dẻo nguyên liệu tăng 63,87%; phân bón các loại tăng 73%; máy ảnh, máy quay phim và linh kiện tăng 64,8%; điện thoại các loại và linh kiện tăng 40,8%; sản phẩm từ sắt thép tăng 84,3%.

Một số mặt hàng có kim ngạch nhập khẩu lớn từ thị trường Philippines sau 11 tháng đầu năm 2024 bao gồm máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt trên 1,43 tỷ USD; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác đạt gần 254 triệu USD; kim loại thường đạt trên 148 triệu USD; dây điện và dây cáp điện đạt gần 87 triệu USD và hàng thủy sản đạt trên 35 triệu USD. Các mặt hàng còn lại đều có kim ngạch nhập khẩu nhỏ.

Kết quả tích cực này cùng với các hoạt động xuất nhập khẩu giữa hai bên không ngừng tăng cao trong tháng cuối cùng của năm cho thấy dự báo tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Philippines trong năm 2024 đạt khoảng 8,5 tỷ USD, trong đó xuất siêu trên 3 tỷ USD là hoàn toàn có thể trở thành hiện thực.