Xuân ấm biên phòng ở vùng biên giới Sơn La

Ngày 7 và 8/1, tại xã Chiềng On, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La phối hợp với huyện Yên Châu tổ chức Chương trình “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản”.

Các chiến sĩ biên phòng hướng dẫn các cháu học sinh đọc sách. Ảnh: Xuân Tuấn.

Các đơn vị đã thăm, chúc Tết và tặng hơn 930 suất quà cho các gia đình chính sách và các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Chiềng On. Mỗi suất quà trị giá từ 800.000 đồng đến 1.250.000 đồng, bao gồm: Tiền mặt, chăn ấm, áo ấm, gạo, một số nhu yếu phẩm khác.

Khám bệnh, tư vấn cho nhân dân vùng biên giới Sơn La. Ảnh: Xuân Tuấn.

Trong dịp này, chương trình còn tặng bánh chưng và tổ chức bữa ăn cho nhân dân, học sinh tại Bản Khuông, xã Chiềng On; trao cờ Tổ quốc, ảnh Bác Hồ cho 12 bản trong xã; trao quà cho 12 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Trao học bổng và giấy khen của Hội khuyến học tỉnh Sơn La cho 30 em học sinh nghèo vượt khó và các em học sinh trong chương trình “Nâng bước em tới trường, con nuôi Đồn Biên phòng”.

Cán bộ, chiến sĩ Biên phòng Sơn La cắt tóc miễn phí cho học sinh và nhân dân khu vực biên giới. Ảnh: Xuân Tuấn.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La cũng đã phối hợp tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hơn 500 người là nhân dân và học sinh trong khu vực biên giới xã Chiềng On và khu vực các bản lân cận; cắt tóc miễn phí cho học sinh và nhân dân khu vực biên giới. Thăm, chúc Tết, tặng quà Đảng ủy, ủy ban nhân dân xã Chiềng On và cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Chiềng On, Chiềng Tương.

Một tiết mục văn nghệ tại Chương trình "Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản". Ảnh: Xuân Tuấn.

Thượng tá Nguyễn Đình Huân, Chỉ huy Trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La, thông tin: Trong dịp này, đơn vị còn phối tổ chức Chương trình nghệ thuật “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”; ngày hội đọc sách và tham gia các phần thi, trò chơi do Thư viện tỉnh Sơn La thực hiện. Tổ chức thi gói bánh chưng, giã bánh dày, kéo co, đẩy gậy, ném còn; tổ chức giao lưu bóng chuyền nam giữa cán bộ Bộ đội Biên phòng, các nhà đồng hành với nhân dân xã Chiềng On...

Tổng trị giá thực hiện Chương trình“Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” năm 2023, trên 950.000.000 đồng từ nguồn tài trợ của 14 đơn vị, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Sơn La, Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

“Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” là hành động nhằm cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về việc chăm lo cho các gia đình chính sách, các hộ dân nghèo vui Xuân, đón Tết và thắt chặt hơn nữa nghĩa tình quân dân nơi biên giới. Ảnh: Xuân Tuấn.

Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” năm 2023, là các hoạt động thiết thực chăm lo cho các gia đình chính sách, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn biên giới xã Chiềng On, giúp các hộ đón Tết cổ truyền của dân tộc đầm ấm, đầy đủ hơn và tăng cường tinh thần đại đoàn kết các dân tộc trong khu vực biên giới.

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao quà cho các gia đình chính sách xã Chiềng On, huyện Yên Châu. Ảnh: Xuân Tuấn.

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh và huyện Yên Châu trao giấy chứng nhận cho các nhà tài trợ. Ảnh: Xuân Tuấn.

Đây cũng là các hoạt động hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động; thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng Quang vinh, mừng Xuân Quý Mão 2023 và chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La.