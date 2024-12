Xã vùng cao Sơn La có thêm thu nhập từ cây dong riềng

Những ngày này, mặc dù thời tiết ở xã vùng cao Co Mạ chìm trong giá rét nhưng bà con nông dân vẫn tranh thủ thời gian lên nương thu hoạch củ dong riềng. Vụ dong riềng năm nay được giá nên người dân ai nấy đều vui mừng, phấn khởi.

Người dân xã vùng cao Co Mạ (Thuận Châu, Sơn La) có thêm thu nhập từ cây dong riềng. Ảnh: Mùa Xuân.

Trở lại xã vùng cao Co Mạ, dọc hai bên đường từ ngã ba Noong Vai qua trung tâm xã Co Mạ đến bản Láo Hả, xã Co Mạ đâu đâu cũng thấy những nương dong riềng đang vào vụ thu hoạch với những bao tải chứa đầy củ dong riềng để bán thương lái.

Theo chân những người nông dân lên nương tại bản Co Mạ, xã Co Mạ (Thuận Châu, Sơn La). Trong tiết trời rét buốt nhưng những người nông dân vẫn thoăn thoắt tay cầm cuốc bới lật từng gốc củ dong riềng bật lên khỏi mặt đất, dùng dao cắt từng rễ cho củ vào bao tải.

Ông Và Giống Nhìa, bản Co Mạ, xã Co Mạ phấn khởi: Gia đình tôi năm nay trồng hơn 1 ha dong riềng bản địa đấy, hiện gia đình tôi đã thu được khoảng 10 tấn củ dong rồi, với giá bán 4.000 đồng/kg, thu về 40 triệu đồng. Dự kiến năm nay, gia đình tôi sẽ thu được khoảng 20 tấn củ dong riềng.

Củ dong riềng năm 2024 được bán với giá cao hơn so với các năm trước. Ảnh: Mùa Xuân.

"Nhờ trồng củ dong riềng này mà cuộc sống bà con trong bản cũng như gia đình tôi đã khá giả lên. Tết này có tiền mua sắm quần áo mới đi chơi Tết, nhiều nhà còn sắm xe mới, ti vi, tủ lạnh....", ông Nhìa vui mừng nói.

Anh Vừ Xuân Trịa, bản Chống Khoa, xã Co Mạ, huyện Thuận Châu chia sẻ: Gia đình tôi năm nay trồng 0,5 ha dong riềng lai, giờ gia đình tôi đã thu được 14 tấn, với giá bán dao động từ 3.500 - 4.000 đồng/kg, gia đình tôi thu về gần 50 triệu đồng. Vụ năm nay được giá nhỉnh hơn vụ năm 2023 nên mừng lắm. Nhờ trồng dong riềng mà mấy năm gần đây cuộc sống gia đình tôi đã ổn định hơn so với trước đây.

Theo anh Vừ Xuân Trịa, với hiệu quả kinh tế đem lại từ củ dong riềng, vụ năm 2025, gia đình anh Trịa sẽ tiếp tục mở rộng thêm diện tích lên 1ha để nâng cao thu nhập.

Người dân xã vùng cao Co Mạ thu hoạch củ dong riềng. Ảnh: Mùa Xuân.

Hiện nay cả xã Co Mạ có gần 100 ha dong riềng, chủ yếu là dong riềng truyền thống và củ dong riềng lai được trồng tập trung tại các bản Pha Khuông, Co Mạ, Chống Khoa, Huổi Dên, Co Nghề A... Theo tính toán, mỗi ha sẽ thu về khoảng trên 20 tấn củ dong riềng, thu về gần 100 triệu đồng/ha.

Theo người dân ở xã vùng cao Co Mạ, nếu như trước đây củ cây dong riềng chỉ được trồng lấy củ cho lợn, gà... thì bây giờ cây dong riềng đã trở thành hàng hoá để bán ra thị trường. Khí hậu vùng cao mát lạnh cùng với đất đai phù hợp nên trồng cây dong riềng sinh trưởng và phát triển rất tốt.

Hiện nay, giá củ dong bản địa bán với giá 4.000 đồng/kg, giá củ dong riềng lai 3.000 đồng/kg. Sở dĩ giá bán khác nhau là do chất lượng từng loại khác nhau, củ dong bản địa to hơn, hàm lượng protein cao hơn nhiều so với củ dong riềng lai.

Ông Và Phỏng Sá, Phó Chủ tịch UBND xã Co Mạ, huyện Thuận Châu (Sơn La) cho biết: Những năm gần đây, củ dong riềng được giá cao nên bà con đã nhân rộng diện tích. Đây không phải là cây trồng mới vì cây dong riềng này đã gắn bó với đời sống của người dân vùng cao từ rất lâu rồi.

Trước đây, bà con chỉ trồng để ăn hoặc làm thức ăn cho lợn, gà... nhưng giờ đây nhiều thương lái ở các tỉnh thành khác đến thu mua nên giá được đẩy lên cao, bà con cũng tích cực trồng để góp phần nâng cao thu nhập, giảm nghèo ở vùng cao nơi đây.

Bà Phạm Thị Thanh Hường, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Thuận Châu (Sơn La) cho biết: Cây dong riềng đã và đang mang lại thu nhập cao cho bà con xã vùng cao Co Mạ. Tuy nhiên, đối với loại cây trồng này dù mang lại thu nhập cao nhưng người dân mới chỉ bán cho các thương lái từ các tỉnh khác đến thu mua.

Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Thuận Châu cũng đã có hướng dẫn, kế hoạch chỉ đạo xã Co Mạ tuyên truyền, vận động bà con nhân rộng diện tích. Về lâu dài, cần thu hút, kêu gọi các doanh nghiệp vào xây dựng nhà máy chế biến tại chỗ để có đầu ra ổn định cho người dân.

Diện tích dong riềng đang được người dân xã vùng cao Co Mạ, huyện Thuận Châu mở rộng để nâng cao thu nhập. Ảnh: Mùa Xuân.

Xã Co Mạ, huyện Thuận Châu là một trong những xã vùng cao còn nhiều khó khăn, thế nhưng phát huy tiềm năng lợi thế, bà con nhân dân đã tích cực chuyển đổi các cây trồng có hiệu quả kinh tế để nâng cao thu nhập. Khi thu nhập từng bước được ổn định thì tỷ lệ hộ nghèo sẽ giảm dần qua các năm; đồng thời góp phần đổi thay diện mạo nông thôn mới vùng cao ngày càng khởi sắc hơn.