Xã đầu tiên của Sơn La đạt tiêu chuẩn "không có ma túy"

Xã Chiềng Đen, thành phố Sơn La là địa bàn đầu tiên của tỉnh Sơn La hoàn thành chỉ tiêu xây dựng xã "không có ma túy".

Clip: Chiềng Đen: Xã đầu tiên của Sơn La đạt tiêu chuẩn "không có ma tuý"

Người dân Chiềng Đen đồng lòng đẩy lùi tệ nạn ma túy

Được tỉnh và thành phố chọn chỉ đạo thực hiện điểm Đề án "Chuyển hóa, xây dựng xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Sơn La không có ma túy, giai đoạn 2023 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030", với quyết tâm chuyển hoá, xây dựng xã Chiềng Đen không có ma tuý năm 2023; với sự chỉ đạo sâu sát của cấp uỷ, chính quyền, sự trách nhiệm của BCĐ 871 thành phố, cùng sự vào cuộc của các cơ quan chức năng, Đảng uỷ, chính quyền, hệ thống chính trị và hơn hết sự đồng thuận, vào cuộc của các tầng lớp nhân dân; đến nay xã Chiềng Đen đã đạt 7/7 tiêu chí đánh giá, phân loại đối với xã, phường, thị trấn không có ma túy theo bộ tiêu chí của UBND tỉnh Sơn La.

Trao đổi với phóng viên, ông Tòng Văn Pâng, Bí thư Đảng uỷ xã Chiềng Đen, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La cho biết: Chiềng Đen xã nằm ở phía Tây Bắc, cách trung tâm Thành phố gần 20km, Phía Đông và phía Nam giáp xã Muổi Nọi, xã Bon Phặng, xã Bó Mười, huyện Thuận Châu, phía Tây và phía Bắc giáp xã Chiềng Xôm, xã Chiềng Cọ, phường Chiềng An, thành phố Sơn La. Diện tích tự nhiên 67,4 km2, dân số gần 6.500 người, gồm 06 dân tộc anh em (trong đó dân tộc Thái chiếm 93%). Xã có 08 bản, là địa bàn có cung đường Quốc lộ 6 nối với tỉnh Điện Biên, Lai Châu (là các tỉnh có biên giới, phức tạp về ma túy), các đối tượng phạm tội sẽ lợi dụng móc nối làm điểm giao dịch mua bán trái phép chất ma túy tại khu vực giáp danh, khu vực đồi núi, dân cư thưa thớt, tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp về tội phạm, tệ nạn ma túy.

Tính đến cuối năm 2022 trên địa bàn xã có 03 bản là đơn vị đạt tiêu chuẩn không có ma túy, 05 bản là đơn vị có ma túy, xã Chiềng Đen là đơn vị có tệ nạn ma túy. Xác định mục đích, ý nghĩa khi được tỉnh, thành phố lựa chọn thực hiện điểm Đề án "Chuyển hóa, xây dựng xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Sơn La không có ma túy, giai đoạn 2023 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030"; cấp uỷ, chính quyền xã đã triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các chỉ đạo của Thành uỷ, BCĐ 871 thành phố; Đảng uỷ, UBND, BCĐ phòng, chống kiểm soát ma tuý xã, Công an xã Chiềng Đen đã ban hành 1 NQ, 13 KH, 1 tờ trình, 2 thông báo, 4 công văn đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ trong quá trình triển khai thực hiện.

Đến nay xã Chiềng Đen đã đạt 7/7 tiêu chí đánh giá, phân loại đối với xã, phường, thị trấn không có ma túy theo bộ tiêu chí của UBND tỉnh Sơn La. Ảnh: Trần Dương

Đầu năm 2022 Tam Quỳnh, xã Chiềng Đen là bản có tệ nạn ma tuý ít phức tạp. Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng uỷ xã về triển khai Đề án 135 của tỉnh, với quyết tâm chuyển hoá, xây dựng bản thành bản không có ma tuý, cấp uỷ chi bộ, ban quản lý bản đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, đến đầu tháng 9/2023, qua bình xét, phân loại bản đã đạt tiêu chí bản không có ma tuý.

Ông Lù Văn Trung, Bí thư Chi bộ, Trưởng bản Tam Quỳnh, xã Chiềng Đen, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La chia sẻ: Ban quả lý bản chúng tôi đã triển khai các nội dung đến toàn thể người dân, nhóm liên gia tự quản, từng hộ gia đình ký kết các nội dung ANTT, ATGT và địa bàn không có ma túy. Tổ chức tố giác, phát giác trong nhân dân. Qua đó bà con nhân dân đã nhận thức được và đoàn kết cùng nhau chấp hành mọi Chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, quy ước hương ước của tổ bản, cùng nhau phát triển kinh tế.

Cấp ủy, chính quyền bản Tam Quỳnh, xã Chiềng Đen, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La xây dựng bản sạch về ma túy. Ảnh: Trần Dương

Trao đổi với phóng viên, trung tá Nguyễn Văn Hưng, Phó Trưởng Công an xã Chiềng Đen, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La cho biết : Là cơ quan Thường trực, trực tiếp tham mưu, giúp việc cho BCĐ phòng, chống, kiểm soát ma tuý, là chủ công trong công tác đảm bảo ANTT, TTAT xã hội trên địa bàn xã Chiềng Đen. Công an xã Chiềng Đen đã chủ động xây dựng kế hoạch, phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, HTX trên địa bàn; phối hợp với cấp uỷ chi bộ, chính quyền các bản tổ chức phát giác, tố giác tội phạm, đối tượng có liên quan đến ma tuý; lồng ghép các nội dung đảm bảo ANTT, phòng cháy chữa cháy, thu hồi vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, các tệ nạn xã hội khác với phòng, chống ma tuý, đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác phòng ngừa tội phạm trong nhân dân, phát huy tinh thần tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, đảm bảo cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Cùng với đó, Công an xã phối hợp với các đội nghiệp vụ công an thành phố triển khai tốt các mặt công tác; hoàn thành chỉ tiêu cấp CCCD, kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2; thực hiện có hiệu quả phương án, kế hoạch đấu tranh với tội phạm ma tuý, mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, tháng cao điểm phòng chống ma tuý trên địa bàn; Công an xã Chiềng Đen đã tăng cường công tác nắm chắc tình hình, phân tích, đánh giá chính xác diễn biến hoạt động của tội phạm và tệ nạn ma túy tại từng bản; tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa nghiệp vụ, lấy công tác phòng ngừa làm trọng tâm, tổ chức giáo dục, cảm hóa, phòng ngừa đối với các đối tượng nghi vấn, có nguy cơ cao vi phạm, phạm tội về ma túy; chỉ đạo công an viên, phối hợp với lực lượng dân quân tự vệ, tổ dân phòng tổ chức tuần tra, kiểm soát tại các khu vực thưa dân cư có tuyến Quốc lộ 6 đi qua phòng ngừa, đấu tranh không để các đối tượng lợi dụng làm điểm giao dịch mua bán ma tuý, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý.

Lực lượng Công an vận động người dân nâng cao ý thức tố giác tội phạm. Ảnh: Trần Dương

Đồng chí Hà Trung Chiến, Bí thư Thành ủy Sơn La, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống và kiểm soát ma tuý thành phố Sơn La cho biết: Việc chuyển hóa địa bàn Chiềng Đen đạt được các tiêu chí không có ma túy mới chỉ là kết quả bước đầu, điều quan trọng là phải tiếp tục giữ vững trong những năm tiếp theo. Để đạt được, đòi hỏi các cấp, các ngành phải tập trung cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện đồng bộ các giải pháp tại Nghị quyết 18 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Ban Chỉ đạo thành phố đề nghị Đảng ủy, Hội Đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cùng cả hệ thống chính trị xã Chiềng Đen tiếp tục phát huy, triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp đã thực hiện tốt trong thời gian qua. Qua đó, quyết tâm giữ vững là địa bàn sạch về ma túy để nhân rộng ra các xã, phường khác của thành phố Sơn La.

Lực lượng Công an xuống tận bản, tận nhà vận động người dân chấp hành pháp luật. Ảnh: Trần Dương

Chỉ sau hơn 7 tháng triển khai Đề án 135 của UBND tỉnh, là đơn vị được tỉnh, thành phố chỉ đạo thực hiện điểm trên địa bàn toàn tỉnh, với sự chỉ đạo sát sao, đúng trọng tâm, trọng điểm của BCĐ, các tổ giúp việc của BCĐ 871 thành phố; tinh thần trách nhiệm của Đảng uỷ, UBND, BCĐ phòng, chống, kiểm soát ma tuý xã Chiềng Đen. Đặc biệt sự năng động, sáng tạo của lực lượng công an với vai trò chủ công trong cuộc chiến đấu tranh, phòng chống ma tuý và hơn hết sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận chung tay của các tầng lớp nhân dân.

Xã Chiềng Đen, thành phố Sơn La đã được công nhận xã không có ma túy năm 2023. Những cách làm sáng tạo, hiệu quả, đồng bộ sẽ là bài học để thành phố tiếp tục chỉ đạo thực hiện đối với các xã, phường trên địa bàn trong năm 2023.

Trụ sở xã Chiềng Đen, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La. Ảnh: Trần Dương

Tính từ 15/10/2022 đến 15/9/2023 : Công an thành phố Sơn La đã phát hiện, bắt giữ 144 vụ bằng 173 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ 71,1 gam heroin, 2.320 viên ma tuý tổng hợp, … công tác đấu tranh với tội phạm mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý được đẩy mạnh, đã phát hiện bắt, khởi tố 27 vụ bằng 48 đối tượng ; rà soát đưa vào diện nghi vấn bán lẻ trái phép chất ma tuý 26 đối tượng, đã đấu tranh, triệt xóa 21/26 đối tượng. Riêng công an xã Chiềng Đen bắt giữ 2 vụ bằng 2 đối tượng liên quan đến ma tuý ngoài địa bàn xã. Trên địa bàn xã Chiềng Đen không có vụ việc, không có người phạm tội, vi phạm về ma tuý.

Đời sống tỉnh thần của người dân xã Chiềng Đen, thành phố Sơn La ngày càng được nâng cao. Ảnh: Trần Dương

Đại tá Trần Thanh Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Sơn La cho biết: Với xã Chiềng Đen, các đơn vị trên địa bàn xã Chiềng Đen, theo thống kế các đối tượng giảm cung đã được giải quyết triệt để. Trên văn bản thẩm định, ban giám đốc công an tỉnh Sơn La đã chình UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành văn bản công nhẫn xã Chiềng Đen 9 bản và một số đơn vị trên địa bàn xã đạt chuẩn không có ma túy.

Xã không có ma tuý là sự công nhận trong công tác đấu tranh, phòng chống, đẩy lùi ma tuý ra khỏi cuộc sống cộng đồng của cấp uỷ, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân các dân tộc xã Chiềng Đen đây chính là dấu mốc để cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân xã cùng đoàn kết, tiếp tục đẩy mạnh phong trào "Toàn dân bảo vệ ANTQ", xây dựng NTM nâng cao, cuộc sống an toàn, bình yên là động lực để người người, nhà nhà cùng thi đua, hăng say lao động sản xuất, xây dựng bản làng, quê hương Sơn La ngày càng giàu đẹp, văn minh, bản sắc.