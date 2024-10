Giá cà phê trong nước hôm nay giảm xuống mức 112.700 – 113.300 đồng/kg. Các địa phương đang bắt đầu thu hái cà phê vụ mới. Giá arabica tăng khi lượng mưa tại các vùng trồng trọng điểm tại Brazil chưa đạt kỳ vọng của thị trường. Trong khi đó vụ mùa đang thu hoạch của Việt Nam gây áp lực cho giá Robusta.

Giá cà phê hôm nay (17/10) tiếp tục giảm

Trên thị trường thế giới, giá cà phê trên hai sàn giao dịch diễn biến trái chiều. Giá Robusta kỳ hạn tháng 11/2024 trên sàn London giảm 50 USD xuống mức 4.859 USD/tấn, mặc dù giá vẫn được hỗ trợ bởi dự đoán sản lượng cà phê ở Việt Nam sụt giảm trong niên vụ này.

Giá Arabica giao kỳ hạn tháng 12/2024 trên sàn New York tăng 1,3 cent, chốt ở 258 US cent/lb, do các đại lý tiếp tục đánh giá mức độ những cơn mưa gần đây có thể cải thiện triển vọng cho mùa vụ 2024/25 ở Brazil.

Giá cà phê trong nước hôm nay giảm xuống mức 112.800 – 113.400 đồng/kg. Các địa phương đang bắt đầu thu hái cà phê vụ mới.

Niên vụ 2023/24 đã kết thúc với cán cân cung - cầu nghiêng về thặng dư 1 triệu bao. Tuy nhiên, sản lượng cà phê niên vụ 2024/25 được dự báo sẽ chịu tác động nhiều bởi yếu tố thời tiết cực đoan. Giá cà phê quý III/2024 duy trì ở mức cao, gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái.



Giá cà phê trong quý IV/2024 có thể điều chỉnh giảm do nguồn cung được bổ sung từ các quốc gia trồng cà phê chính, trong đó có Việt Nam. Ngoài ra, việc EU có ý định tạm hoãn thực thi quy định chống phá rừng (EUDR) đã xoa dịu lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung.

Việc tắc nghẽn ở các cảng Brazil đã cản trở hơn 2 triệu bao cà phê xuất khẩu trong 9 tháng đầu năm 2024.

Chất lượng của hạt cà phê phụ thuộc lớn vào việc thu hoạch đúng thời điểm. Để tạo ra những hạt cà phê tốt nhất, quả cà phê phải được thu hoạch khi chín đỏ hoặc vừa chín tới. Điều này bảo đảm rằng hạt cà phê bên trong đạt đủ các vị của hạt cà phê, mang lại hương vị đậm đà và mùi thơm đặc trưng khi rang xay.

Theo các chuyên gia, cà phê cần thực hiện thu hoạch theo từng đợt, lần đầu khi có 3-5% quả chín, lần hai khi đạt 90% và lần cuối để thu toàn bộ số quả còn lại trên cây. Điều này không chỉ tối ưu hóa chất lượng mà còn gia tăng sản lượng thu được.