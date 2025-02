Việt Nam là đối tác cung ứng hạt tiêu lớn thứ 2 cho Đài Loan (Trung Quốc)

Theo đó, Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc (Trung Quốc) cho biết, trong năm 2024, Đài Loan đã nhập về hơn 2.862 tấn hạt tiêu nguyên hạt và đã nghiền (mã HS: 090411; mô tả tiếng Anh: Neither crushed nor ground) từ 17 đối tác trên toàn cầu, với kim ngạch nhập khẩu đạt 18,39 triệu USD, giảm 11,36% về lượng song tăng 18,88% về kim ngạch so với năm 2023.

Thống kê của TITA cho thấy, Indonesia hiện là nhà cung ứng nhóm hàng này lớn nhất cho Đài Loan trong năm 2024, với 1.467,94 tấn, kim ngạch đạt 9,73 triệu USD, tăng 27,73% về lượng và tăng 56,3% về kim ngạch so với năm 2023 đồng thời chiếm 51,28% tổng thị phần nhập khẩu nhóm hàng này về lượng và 52,93% về kim ngạch của Đài Loan trong năm 2024.

Việt Nam là nhà cung ứng nhóm hàng này lớn thứ 2 cho Đài Loan trong năm 2024, với tổng số 985,71 tấn hạt tiêu đã được xuất khẩu vào đảo này trong năm 2024, kim ngạch đạt 6,09 triệu USD giảm 23,69% về lượng song tăng 27,29% về kim ngạch so với năm 2023, đồng thời chiếm 34,43% tổng thị phần nhập khẩu nhóm hàng này về lượng và 33,12% về kim ngạch của Đài Loan trong năm 2024.

Các đối tác kế tiếp trong TOP 5 nhà cung ứng lần lượt là Malaysia (9,38% thị phần về lượng) và Trung Quốc (3,6% thị phần về lượng) và Campuchia (1,06% thị phần về lượng).

Gần đây, Đài Loan đã thực hiện kiểm tra 100% mẫu tiêu nhập khẩu sau khi phát hiện một số lô hàng nhiễm chất sudan vượt ngưỡng MRL cho phép (mức giới hạn dư lượng tối đa cho phép), đồng thời thông báo tạm ngừng thụ lý hồ sơ xin kiểm hóa nhập khẩu của 01 doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu 35 nhóm hàng thuộc danh mục sản phẩm “nguyên liệu gia vị” (spices) và “nước điều vị” (sauce) nhập khẩu từ Việt Nam do phát hiện sản phẩm có chất tạo màu sudan.

Và để tăng cường quản lý đầu nguồn thực phẩm xuất khẩu vào Đài Loan, Cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm Đài Loan (TFDA) hiện cũng đang trao đổi với các cơ quan chức năng Việt Nam về việc cử đoàn thanh tra sang Việt Nam để kiểm tra thực địa các doanh nghiệp xuất khẩu hạt tiêu đen của Việt Nam trong năm nay.