Trung Quốc vẫn là thị trường xuất khẩu cao su lớn nhất của Việt Nam với giá bán tăng mạnh

Trong 11 tháng năm 2024, Trung Quốc vẫn là thị trường xuất khẩu cao su lớn nhất của Việt Nam.

11 tháng năm 2024, Trung Quốc vẫn là thị trường xuất khẩu cao su lớn nhất của Việt Nam

Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương cho biết, Trung Quốc đóng vai trò quan trọng đối với thương mại cao su thế giới, đặc biệt nhu cầu nhập khẩu rất lớn. Do nhu cầu của Trung Quốc đang chậm lại nên lượng cao su xuất khẩu của Việt Nam trong thời gian qua đã giảm đáng kể.

Tuy nhiên, trị giá xuất khẩu thu về vẫn cao hơn so với cùng kỳ năm ngoái do giá cao su thế giới tăng mạnh và nhu cầu cao từ các thị trường khác, trong bối cảnh thiếu hụt nguồn cung toàn cầu. Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc chủ yếu là hỗn hợp cao su tự nhiên và cao su sơ chế, tỷ trọng xuất khẩu cao su chế biến còn rất thấp. Do đó, các doanh nghiệp xuất khẩu cao su cần có chiến lược tăng tỷ lệ cao su chế biến để nâng cao giá trị xuất khẩu. Đồng thời, các doanh nghiệp xuất khẩu cao su cần chú trọng mở rộng thị trường, nhằm giảm lệ thuộc vào thị trường Trung Quốc. Đặc biệt, cần quan tâm mở rộng thị phần tại thị trường EU.

Trong 11 tháng năm 2024, Trung Quốc vẫn là thị trường xuất khẩu cao su lớn nhất của Việt Nam. Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, trong 11 tháng năm 2024, Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc trên 1,25 triệu tấn cao su, trị giá 2,07 tỷ USD, giảm 15,5% về lượng, nhưng tăng 5,5% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023. Xuất khẩu cao su sang Trung Quốc chiếm 70,83% về lượng và chiếm 69,95% về trị giá trong tổng xuất khẩu cao su của cả nước trong 11 tháng năm 2024.

Về giá xuất khẩu: Giá xuất khẩu cao su sang Trung Quốc tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái. Tháng 11/2024, giá bình quân cao su xuất khẩu sang Trung Quốc đạt 1.905 USD/tấn, tăng 40% so với tháng 11/2023. Lũy kế 11 tháng năm 2024, giá bình quân cao su xuất khẩu sang Trung Quốc đạt 1.653 USD/tấn, tăng 24,8% so với cùng kỳ năm 2023.

Nhìn chung, giá bình quân xuất khẩu các chủng loại cao su sang Trung Quốc trong 11 tháng năm 2024 đều tăng so với cùng kỳ năm 2023, trong đó tăng mạnh nhất là RSS1 tăng 42,8%; Latex tăng 37,3%; SVR CV50 tăng 31,4%; RSS3 tăng 30,2%; SVR CV60 tăng 24,7%; Hỗn hợp cao su tự nhiên và cao su tổng hợp (HS: 400280) tăng 25%; SVR3L tăng 24,2%; SVR10 tăng 20,5%...

Về chủng loại xuất khẩu: Trong 11 tháng năm 2024, Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc chủ yếu là hỗn hợp cao su tự nhiên và cao su tổng hợp (HS 400280), chiếm 81,43% về lượng và chiếm 84,24% về trị giá trong tổng xuất khẩu cao su sang thị trường này, với 1,02 triệu tấn, trị giá 1,74 tỷ USD, giảm 19,1% về lượng, nhưng tăng 1,2% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023. Đứng thứ 2 là chủng loại Latex chiếm 12,91% về lượng và chiếm 10,03% về trị giá trong tổng xuất khẩu cao su sang thị trường Trung Quốc, với 162,08 nghìn tấn, trị giá 208,08 triệu USD, tăng 5,2% về lượng và tăng 44,5% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023. Ngoài ra, trong 11 tháng năm 2024, lượng và trị giá xuất khẩu một số chủng loại cao su sang Trung Quốc cũng tăng so với cùng kỳ năm 2023 như: SVR3L, SVR10, SVR CV60, cao su tái sinh, SVR 5, SVR 20, RSS1… Tuy nhiên, xuất khẩu một số chủng loại như: RSS3, SVR CV50, cao su tổng hợp vẫn giảm so với cùng kỳ năm 2023.