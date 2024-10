Trung Quốc giảm mua, mặt hàng nông sản này của Việt Nam hụt thu hàng chục triệu USD

Xuất khẩu sắn giảm mạnh trong tháng 9/2024 do bị ảnh hưởng của mưa lũ và nhu cầu của Trung Quốc chậm lại.

Xuất khẩu sắn giảm mạnh trong tháng 9/2024 do bị ảnh hưởng của mưa lũ và nhu cầu của Trung Quốc chậm. Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, tháng 9/2024, Việt Nam xuất khẩu được 121,02 nghìn tấn sắn và các sản phẩm từ sắn, trị giá 56,74 triệu USD, giảm 36,8% về lượng và giảm 34,7% về trị giá so với tháng 8/2024; So với tháng 9/2023 giảm 53,9% về lượng và giảm 53,7% về trị giá. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn đạt 1,91 triệu tấn, trị giá 879,22 triệu USD, giảm 10% về lượng và giảm 1,4% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023.



Về giá xuất khẩu: Tháng 9/2024, giá bình quân xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn ở mức 468,9 USD/tấn, tăng 3,3% so với tháng 8/2024 và tăng 0,3% so với tháng 9/2023. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2024, giá bình quân xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn đạt 458,7 USD/tấn, tăng 9,6% so với cùng kỳ năm 2023.

Trong tháng 9/2024, Trung Quốc vẫn là thị trường xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn lớn nhất của Việt Nam, chiếm 92,92% về lượng và chiếm 91,79% về trị giá trong tổng xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn của cả nước, với 112,45 nghìn tấn, trị giá 52,08 triệu USD, giảm 39% về lượng và giảm 36,7% về trị giá tháng 8/2024; So với tháng 9/2023 giảm 55,6% về lượng và giảm 55,6% về trị giá.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2024, Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc 1,76 triệu tấn sắn và các sản phẩm từ sắn, trị giá 802,78 triệu USD, giảm 9,2% về lượng và giảm 0,2% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023.

Đáng chú ý, trong tháng 9/2024, xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn sang các thị trườngnhư Ma-lai-xi-a, Phi-líp-pin, Nhật Bản và Pa-ki-xtan đều tăng cả về lượng và trị giá so với cùng kỳ năm 2023, tuy nhiên, lượng xuất khẩu sang các thị trường này đều ở mức thấp.

Trong 9 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn sang một số thị trườngvẫn tăng trưởng tốt cả về lượng và trị giá so với cùng kỳ năm 2023 như: Đài Loan, Ma-lai-xi-a và Pa-ki-xtan. Tuy nhiên xuất khẩu sang các thị trường lớn như: Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản và Phi-líp-pin đều giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2023.

Tại nội địa, từ đầu tháng 10/2024 đến nay, sản lượng sắn về các nhà máy nhiều hơn, trong khi tình hình xuất khẩu tinh bột sắn chậm nên một số nhà máy tại miền Trung, Tây Nguyên hạ giá mua nguyên liệu. Hiện giá thu mua sắn nguyên liệu tại một số tỉnh khu vực miền Trung, Tây Nguyên dao động ở mức 2.000 - 2.400 đồng/kg.

Theo Hiệp hội sắn Việt Nam, dự kiến kế hoạch sản xuất của các nhà máy sắn khu vực phía Bắc sẽ muộn hơn so với vụ 2023/24 từ 15-30 ngày, do sắn hiện tại vẫn còn non (độ bột thấp).

Giá tinh bột sắn chào bán về các cảng chính của Trung Quốc đều ở mức thấp, hiện giá tinh bột sắn xuất khẩu được các nhà máy Việt Nam chào bán ở mức 480-500 USD/tấn FOB cảng thành phố Hồ Chí Minh, ổn định so với cuối tháng trước.

Giá tinh bột sắn xuất khẩu qua các cửa khẩu Lạng Sơn và Móng Cái cũng dao động ở mức 3.500-3.620 CNY/tấn, ổn định so với cuối tháng trước.

Dự kiến giá sắn lát vụ 2024/25 sẽ tiếp tục giảm do giá củ sắn tươi giảm. Với đơn vị còn tồn kho sắn lát vụ cũ, việc giá giảm khiến quyết định triển khai thu mua vụ mới sẽ khó khăn hơn rất nhiều khi vừa phải cân đối về mặt tài chính, vừa phải cân đối giá. Một số chủ kho hàng sắn lát (hàng dùng cho nhà máy cồn) dự kiến mở kho chào giá bán hàng vụ cũ với mức giá tương đối thấp - ở mức dưới 5.000 đồng/kg, trong bối cảnh triển vọng mặt hàng này có thể sẽ tiếp tục giảm do giá củ sắn tươi giảm.

Hiện giá xuấtkhẩu sắn lát thực tế sang Trung Quốc vẫn dao động ở mức 250 USD/tấn FOB cảng Việt Nam. Trong khi giá xuất khẩu sắn lát sang Hàn Quốc dao động ở mức 300 USD/tấn FOB Quy Nhơn, ổn định so với cuối tháng trước.

Có một thực tế là Thái Lan cũng tăng lượng xuất khẩu với giá bán thực tế thấp, dẫn tới lượng hàng tinh bột sắn dồn về kho cảng chính của Trung Quốc khá nhiều. Nhưng nhu cầu tiêu thụ tinh bột sắn cho đầu vào sản xuất của một số ngành hàng tại Trung Quốc giảm, dẫn đến lượng tinh bột sắn Việt Nam giao dịch qua đường biển và đường bộ sang Trung Quốc trầm lắng.



Theo một số thương nhân, giao dịch sắn lát tiếp tục trầm lắng. Các đơn vị kinh doanh xuất khẩu mặt hàng này vẫn kỳ vọng giá sẽ nhích lên trong thời gian tới, đảm bảo không bị lỗ, trong bối cảnh giá ngô có xu hướng tăng nhẹ.