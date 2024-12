Công an thành phố Lai Châu (Lai Châu) vừa phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Lai Châu tổ chức hội nghị giao ban đánh giá kết quả triển khai, thực hiện chương trình phối hợp về đẩy mạnh phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới" năm 2024.

Hiệu quả phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới"

Chương trình phối hợp về đẩy mạnh phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới" giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Lai Châu và các tổ chức thành viên với Công an thành phố Lai Châu được ký kết từ năm 2023. Chương trình phối hợp đã cụ thể hóa nội dung các văn bản chỉ đạo của cấp trên về thực hiện các nhiệm vụ an ninh trật tự trên địa bàn thành phố.

Qua thực hiện chương trình phối hợp đã góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, công tác dân vận, đặc biệt đã phát huy được vai trò của cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ hưu trí, người cao tuổi, trưởng bản, trưởng dòng họ, người uy tín… trong việc tham gia thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương. Các cơ quan, đơn vị đã tổ chức và phối hợp tổ chức 825 buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật với hơn 59.466 lượt người tham gia.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Bạch Dương)

Chương trình phối hợp thu hút đông đảo người dân trên địa bàn thành phố Lai Châu tham gia, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở và công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm trên địa bàn.

Trong năm 2024, Công an thành phố Lai Châu đã tiếp nhận, xác minh, giải quyết 103/107 tin báo, tố giác về tội phạm; phát hiện, xử lý 24 vụ với 26 đối tượng phạm tội về kinh tế, tham nhũng…

Lực lượng công an thành phố Lai Châu, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc thành phố và các thành viên đã thực hiện hiệu quả chương trình phối hợp về đẩy mạnh phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới". Hiện trên địa bàn thành phố Lai Châu có 18 dòng họ tự quản về an ninh trật tự, với 1.959 thành viên; nhân rộng mô hình "3 không, 3 có" tại 7/7 xã, phường, với 2.200 hội viên phụ nữ là thành viên tham gia; 7 mô hình liên gia tự quản về an ninh trật tự, với 297 thành viên.

Phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới" ở thành phố Lai Châu lan tỏa rộng khắp các bản, khu phố. (Ảnh: Bạch Dương)

Kết luận hội nghị, Thượng tá Pờ Anh Viễn - Phó trưởng Công an thành phố Lai Châu đề nghị: Các đơn vị tiếp tục phối hợp với Công an thành phố quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, của ngành về nhiệm vụ xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; nâng cao hơn nữa trách nhiệm, năng lực lãnh đạo của cấp uỷ Đảng, hiệu lực quản lý và tổ chức thực hiện của chính quyền, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể các cấp, nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của toàn dân tham gia xây dựng phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc".