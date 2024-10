Giám đốc BVĐK tỉnh Hòa Bình nhận Kỷ niệm chương "Bảo vệ an ninh Tổ quốc"

TS.BS Nguyễn Hoàng Diệu - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh Hòa Bình vừa được trao tặng Kỷ niệm chương "Bảo vệ an ninh Tổ quốc” của Bộ trưởng Bộ Công an vì đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp bảo vệ an ninh tổ quốc.

Ngày 17/10/2024, thừa ủy quyền của Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình, Phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03) đã phối hợp với BVĐK tỉnh Hòa Bình tổ chức trao tặng Kỷ niệm chương “Bảo vệ an ninh Tổ quốc” của Bộ trưởng Bộ Công an cho TS.BS Nguyễn Hoàng Diệu – Giám đốc BVĐK tỉnh vì đã có nhiều đóng góp trong sự nghiệp bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Thừa ủy quyền của Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình, Đại tá Nguyễn Nhật Hùng Quang - Phó Trưởng phòng PA03 trao tặng Kỷ niệm chương "Bảo vệ an ninh tổ quốc" cho TS.BS Nguyễn Hoàng Diệu - Giám đốc BVĐK tỉnh Hòa Bình. Ảnh: Nguyễn Tuyết – Minh Tùng.

Đây là một hình thức khen thưởng của Bộ Công an cho các cá nhân có đóng góp đặc biệt quan trọng đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Giám đốc công an tỉnh, đồng chí Đại tá Nguyễn Nhật Hùng Quang đã trao tặng Kỷ niệm chương "Bảo vệ an ninh tổ quốc" cho TS.BS Nguyễn Hoàng Diệu - Giám đốc BVĐK tỉnh Hòa Bình.

Phát biểu tại buổi lễ, TS.BS Nguyễn Hoàng Diệu - Giám đốc BVĐK tỉnh Hòa Bình đã bày tỏ vinh dự khi được nhận Kỷ niệm chương “Bảo vệ an ninh Tổ quốc” của Bộ Công an.

Giám đốc BVĐK tỉnh Hòa Bình cảm ơn sự quan tâm tạo điều kiện của Công an tỉnh Hòa Bình trong thời gian qua để công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc luôn thực hiện tốt. Trong thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh, Công an phường Đồng Tiến chủ động giải quyết kịp thời những vụ việc liên quan đến an ninh trật tự, góp phần bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn nói chung và của BVĐK tỉnh Hòa Bình nói riêng.

Năm 2024, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký quyết định tặng Kỷ niệm chương “Bảo vệ An ninh Tổ quốc” cho 119 cá nhân của tỉnh Hòa Bình có nhiều đóng góp cho sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đây là phần thưởng của Bộ Công an ghi nhận và tôn vinh những đóng góp tích cực của các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phối hợp và đồng hành cùng lực lượng Công an trong công tác giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.